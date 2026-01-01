API הדואר האלקטרוני עם תיבת דואר אמיתית מאחוריו.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
תיבת דואר אחד, כל דרך לבנות.
שרת MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
ממשק קו פקודה
REST API ו-webhooks
ספריות ו-CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
תן לסוכן שלך תיבת דואר אמיתית
זהות
שיחות אמיתיות
זיכרון בנוי בתוך
מחירי per-mailbox
החזר כספי מובטח עד 30 יום
בטלו בכל עת
תמיכה 24/7
יתרונות:
יתרונות:
יתרונות:
יתרונות:
יתרונות:
יתרונות:
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
תוכנת Workflows Developer
JSON
תגובה בזמן אמת
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
חיפוש וסדרת קודים
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
תסריט אותו מהטרמינל שלך
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
שליטה מלאה על זרימי העבודה שלך
מפתחות API
נקודות קצה Webhook
יומני דוא"ל
Hostinger Mail API
מה זה Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API הוא משטח הדואר האלקטרוני המתוכנת עבור אפליקציות, אתרים ושירותים אחוריים. לשלוח דואר אלקטרוני ולקרוא, לחפש, לארגן, להגיב ולאוטומציה תיבת דואר נכנס אמיתית באמצעות SDKs, CLI, REST API ו- webhooks.
מה יכול Hostinger Mail MCP Server לעשות?
שרת ה- Hostinger Mail Live MCP מספק לסוכני AI כלי תיבת דואר תואמים שיוכלו להתקשר אליהם ישירות. הסוכנים יכולים להשתמש בכלים אלה כדי לקרוא שיחות, לחפש הודעות, לרשום תשובות, לסדר דואר נכנס ולהפעיל זרימי עבודה של תיבות דואר הנכנס.
האם מדובר ב-Transaction Email API?
Hostinger Mail API משלבת שליחת דואר אלקטרוני של יישומים ובקרת תיבת דואר הנכנס אמיתית על פני משטח מתוכנת אחד. היא נבנתה עבור דואר אלקטרוני של מוצר ושל זרימת עבודה במקום משלוח נפח גבוה.
אילו שפות וממשקים נתמכים?
תוכנות ה-SDK של צד ראשון זמינות עבור Node.js, PHP ו-Python. באפשרותך גם להשתמש בממשק שורת הפקודה או להתקשר ל-REST API ישירות מכל שפה שתומכת ב-HTTP.
האם אני יכול להירשם לאירועי תיבת הדואר?
כן. Webhooks מאפשרת לאפליקציה שלך להגיב לפעילות תיבת דואר ולהתחיל זרימות עבודה מבלי לבדוק שוב ושוב שינויים.
איך מקבלים מפתח API?
התחבר ל-hPanel, פתח את אזור ה-API ויצר מפתח לאינטגרציה שלך. שמור על המפתח מאובטח ולא מחייב אותו לקוד המקור שלך.
איפה אוכל למצוא את המסמכים?
האם אני יכול להשתמש בזה באפליקציה או באתר שלי?
כן. השתמשו ב- REST API, ב- SDK או ב- CLI כדי לשלוח דואר אלקטרוני ולשלוט בתיבת הדואר הנכנס האמיתית מכל אפליקציה, אתר אינטרנט או אחורי. סוכנים באמצעות MCP נתמכים אך הם אופציונליים.