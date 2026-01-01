להירשם לאירועי תיבת דואר עם webhooks ולהפעיל את ההיגיון שלך ברגע הדואר מגיע, ללא גלגלי סקר כדי בייביסיט.

שאל את תיבת הדואר כפי שחושב זרימת העבודה שלך: לפי השולח, נושא או מצב. לאחר מכן פעל על התוצאות באותו שרשרת שיחות.

Shell

תסריט אותו מהטרמינל שלך

$ hostinger-mail messages list --unread $ hostinger-mail send \ --to alex@example.com \ --subject "Deploy finished" לְהַעְתִיק

ה-CLI מדבר על אותו API, כך שכל מה שהאפליקציה שלך יכולה לעשות, אתה יכול גם לעשות מ- shell, scripts ו-CI jobs.