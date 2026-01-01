Live API · SDKs · MCP שרת

API הדואר האלקטרוני עם תיבת דואר אמיתית מאחוריו.

שליחה, קריאה, חיפוש ותגובה: API אחד, מפתח אחד
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Hostinger Mail API
מחובר
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 קבלה, הודעה בתור

תיבת דואר אחד, כל דרך לבנות.

לעבוד ישירות עם REST API, להוריד SDK של צד ראשון, תסריט אותו מ CLI, או לחבר סוכן AI דרך שרת MCP חי. זה אותו תיבת דואר מתחת.

שרת MCP

תן לסוכני ה-AI שלך כלים לקרוא, לשלוח, לחפש ולפעול תיבת דואר אמיתית.

Node.js SDK

הוסף זרימת עבודה של שליחת דואר אלקטרוני וקופסה נכנסת לאפליקציות JavaScript ו-TypeScript עם חוויית מפתחים מקורית.

PHP SDK

חיבור אתרים ושירותים אחוריים לפעולות תיבת דואר מבלי לבנות לקוח API מאפס.

Python SDK

בנה אוטומציות, זרימי עבודה של נתונים וכלי סוכן סביב חשבון דואר אלקטרוני אמיתי.

ממשק קו פקודה

בדיקה וניהול זרימי עבודה של תיבות דואר מהטרמינל, תסריטים ומשימות CI.

REST API ו-webhooks

התקשר ישירות אל המשטח המתוכנת, תגיב לאירועים בתיבת הדואר ותשלח הודעות דוא"ל למוצרים כאשר יישום שלך צריך.

ספריות ו-CLI

תתקין לקוח של צד ראשון ותעשה את השיחה הראשונה שלך תוך דקות.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

לקוח מטיפוס מלא ל-API של הדואר.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

לקוח PHP אגנוסטי לפרימוורק

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

לקוח Python ל-Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

נהלו דואר ישירות מהטרמינל שלכם.

תן לסוכן שלך תיבת דואר אמיתית

נקודת קצה של שליחה אינה מספיקה. האפליקציה או הסוכן שלך מקבלים תיבת דואר פועלת, עם כתובת, נושאים והיסטוריה, שהיא יכולה לפעול באמצעות MCP, SDK או REST.

זהות

כתובת דואר אלקטרוני אמיתית וניתנת אימות שהסוכן שלך יכול להשתמש בה כדי להירשם לשירותים, לקבל אישורים ולפעול בשמך.

שיחות אמיתיות

תשובות מעורבות, קבצים מצורפים ונושאים מרובים, עם אדם בלוק בכל פעם שאתה רוצה אחד.

זיכרון בנוי בתוך

כל הודעה היא רשומה מתמשכת וניתנת לחיפוש שסוכןך יכול להסתכל אחורה כדי להבין את ההקשר ולעקוב אחריה.

מחירי per-mailbox

כל תוכנית כוללת גישה מלאה ל-API, SDK, CLI, MCP ו-webhook. שליחת דואר אלקטרוני מבוססת עבור מוצרים ועסקים בכמות צנועה.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

תוכנית של 48 חודשים
83% הנחה
Starter
הטוב ביותר עבור: פרוייקטים צדדיים ו prototypes
11.99
1.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦5.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
1000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
5GB אחסון פר תיבת דואר
5 כללי העברה
5 כינויי אימייל

יתרונות:

Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הטוב ביותר עבור: הגדלת אפליקציות ושל אינטגרציות
12.99
3.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦8.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
3000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל

יתרונות:

חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP
65% הנחה
Premium
תוצאות חיפוש: production workloads
22.99
7.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦14.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
3000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל

יתרונות:

דומיין בחינם לשנה אחת
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP
83% הנחה
Starter
הטוב ביותר עבור: פרוייקטים צדדיים ו prototypes
11.99
1.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦5.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
1000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
5GB אחסון פר תיבת דואר
5 כללי העברה
5 כינויי אימייל

יתרונות:

Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הטוב ביותר עבור: הגדלת אפליקציות ושל אינטגרציות
12.99
3.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦8.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
3000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל

יתרונות:

חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP
65% הנחה
Premium
תוצאות חיפוש: production workloads
22.99
7.99/חודש
קבל את מפתח ה-API שלך
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦14.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
גישה ל-API, SDK, CLI ו- MCP
Webhooks & אירועים תיבת דואר
3000 אימיילים ביום פר תיבה
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל

יתרונות:

דומיין בחינם לשנה אחת
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
Agentic Mail: כתובת סוכן ייעודית + כלים MCP

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת
הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

תוכנת Workflows Developer

השתמש בממשק שמתאים לסטייק שלך, ולאחר מכן לעבור בין SDK, CLI, REST ו- webhooks מבלי לשנות את תיבת הדואר הבסיסית.

JSON

תגובה בזמן אמת

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
להירשם לאירועי תיבת דואר עם webhooks ולהפעיל את ההיגיון שלך ברגע הדואר מגיע, ללא גלגלי סקר כדי בייביסיט.

Node.js

חיפוש וסדרת קודים

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
שאל את תיבת הדואר כפי שחושב זרימת העבודה שלך: לפי השולח, נושא או מצב. לאחר מכן פעל על התוצאות באותו שרשרת שיחות.

Shell

תסריט אותו מהטרמינל שלך

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
ה-CLI מדבר על אותו API, כך שכל מה שהאפליקציה שלך יכולה לעשות, אתה יכול גם לעשות מ- shell, scripts ו-CI jobs.

שליטה מלאה על זרימי העבודה שלך

ניהול הכרזות, מעקב אחר פעילות משלוח ביומני הדואר האלקטרוני, וחיבור אינטגרציות מבלי לעזוב את לוח הבקרה.

מפתחות API

צור מפתחות לפרויקטים חדשים ובטל אותם בעת סיבוב הרשאות.

נקודות קצה Webhook

ניהול נקודות הקצה שמקבלות את אירועי תיבת הדואר שלך.

יומני דוא"ל

בדוק פעילות משלוח כאשר אתה צריך לעקוב אחר הודעה.
Hostinger Agentic Mail איור עבור זרימת עבודה אוטומטית של דואר אלקטרוני

Hostinger Mail למפתחים

שמור תיבת דואר אמיתית מאחורי הקוד שלך

צור מפתח API, חיבר את האפליקציה או הסוכן שלך, שלח את האימייל הראשון שלך והתחל לבנות.

קבל את מפתח ה-API שלך
קרא את המסמכים

Hostinger Mail API

תשובות על Mail API, MCP server, SDKs, CLI, REST API ו webhooks.

Hostinger Mail API הוא משטח הדואר האלקטרוני המתוכנת עבור אפליקציות, אתרים ושירותים אחוריים. לשלוח דואר אלקטרוני ולקרוא, לחפש, לארגן, להגיב ולאוטומציה תיבת דואר נכנס אמיתית באמצעות SDKs, CLI, REST API ו- webhooks.

שרת ה- Hostinger Mail Live MCP מספק לסוכני AI כלי תיבת דואר תואמים שיוכלו להתקשר אליהם ישירות. הסוכנים יכולים להשתמש בכלים אלה כדי לקרוא שיחות, לחפש הודעות, לרשום תשובות, לסדר דואר נכנס ולהפעיל זרימי עבודה של תיבות דואר הנכנס.

Hostinger Mail API משלבת שליחת דואר אלקטרוני של יישומים ובקרת תיבת דואר הנכנס אמיתית על פני משטח מתוכנת אחד. היא נבנתה עבור דואר אלקטרוני של מוצר ושל זרימת עבודה במקום משלוח נפח גבוה.

תוכנות ה-SDK של צד ראשון זמינות עבור Node.js, PHP ו-Python. באפשרותך גם להשתמש בממשק שורת הפקודה או להתקשר ל-REST API ישירות מכל שפה שתומכת ב-HTTP.

כן. Webhooks מאפשרת לאפליקציה שלך להגיב לפעילות תיבת דואר ולהתחיל זרימות עבודה מבלי לבדוק שוב ושוב שינויים.

התחבר ל-hPanel, פתח את אזור ה-API ויצר מפתח לאינטגרציה שלך. שמור על המפתח מאובטח ולא מחייב אותו לקוד המקור שלך.

בקרו בתיעוד Hostinger Mail API לקבלת הדרכה להתקנה, הפניות API ופרטי אינטגרציה.

כן. השתמשו ב- REST API, ב- SDK או ב- CLI כדי לשלוח דואר אלקטרוני ולשלוט בתיבת הדואר הנכנס האמיתית מכל אפליקציה, אתר אינטרנט או אחורי. סוכנים באמצעות MCP נתמכים אך הם אופציונליים.

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