OpenClaw

סוכן AI משלכם. פרטי, תמיד פעיל, ובאוויר תוך 60 שניות.

פריסה אחת, והוא מטפל במשימות היומיומיות שלכם מסביב לשעון, אפילו בזמן שאתם ישנים.
בואו נתחיל

החזר-כספי מובטח למשך 30-יום

התקנה מיידית

OpenClaw מביא סוכני AI לכולם, והוא קל להתקנה בצורה יוצאת דופן. בלי ז'רגון, בלי מורכבות, רק נתיב מהיר לאוטומציה הראשונה שלכם.

אפס תחזוקה

OpenClaw מנוהל מטפל בכל האבטחה, העדכונים, והגיבויים. סוכני ה-AI שלכם נשארים פעילים 24/7 עם אפס עבודה ידנית.

כלים מובנים

OpenClaw מספקת את כל מה שאתם צריכים להתחלה קלה — מודלי AI, גלישה ברשת, ותיבת דואר אג'נטית, הכל מובנה.

בחרו את התוכנית שלכם

מעל 100,000 סוכנים כבר נפרסו
72% הנחה
אפליקציות AI Automation
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם
72% הנחה
אפליקציות AI Automation
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

פרסו את OpenClaw ב-3 צעדים פשוטים

הגדרה ידנית של OpenClaw יכולה לקחת שעות. עם Hostinger, אתם מתחילים את התהליך באופן מיידי, אין צורך ללמוד שום דבר חדש.

התקינו את OpenClaw בלחיצה אחת

התחילו את התוכנית שלכם, ואנחנו נטפל בהתקנה באופן אוטומטי. אין צורך בניסיון טכני.

בחרו היכן תרצו לשוחח בצ'אט

התחברו דרך Telegram או WhatsApp והתחילו שיחה עם עוזר ה-AI שלכם תוך שניות.

OpenClaw מוכן לשימוש

אין צורך בהגדרה נוספת, עוזר ה-AI של OpenClaw שלכם זמין ומוכן להתחיל לעבוד.
התחילו

סוכן אחד. זרימות עבודה אינסופיות.

עוזר פרודוקטיביות אישי

מייסדת חיברה את iMessage ו-Google Calendar. כעת המערכת ממיינת את ההודעות שלה, קובעת מחדש פגישות, ומעדכנת אותה כל בוקר.

עוזר מכירות

יועץ חיבר סוכן לטלגרם. הוא ממיין לידים, מתעד אנשי קשר ומנסח הודעות מעקב באופן אוטומטי.

עוזר קידוד

צוות פיתוח הקים סוכן לביקורת קוד בחמש דקות. הוא מזהה באגים, מציע שינויי קוד, והוא גם קיצר את זמן התגובה של PR משעות לדקות.

חוקר

מנהלת פרוייקט מבקשת מהסוכן שלה להשוות כלים לפני כל החלטה לגבי ספק. הוא מסכם פשרות ומסמן תמחור, במקום לבצע בחינות מעמיקות באורך של חצי יום.

מתכנן מדיה חברתית

יוצר נתן ל-OpenClaw גישה לתיקיית הטיוטות שלו. הוא הופך הערות ראשוניות לפוסטים מוכנים ומתזמן אותם לפרסום. לא עוד בקרים של דפים ריקים.

מומחה תמיכה

צוות מסחר אלקטרוני ניתב את תמיכת Discord דרך OpenClaw. כעת הוא מטפל ב-60% מהפניות לפני שגורם אנושי רואה אותן.

OpenClaw עם Hostinger לעומת ספקים אחרים

מה ההבדל בין OpenClaw ב-Hostinger לבין מתחרים? אנחנו מתמקדים בפשטות, כך שתוכלו ליהנות מסוכן ה-AI שלכם תוך שניות.
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ספק אחר
מוכן תוך שניות
התקנה ידנית והגדרת סביבה
אפס צורך בתצורה
דורש מפתחות API
נקודות זיכוי לבינה מלאכותית מותקנות מראש
נדרשים חשבונות API חיצוניים
ניהול סוכן חזותי
לא
תשתית מנוהלת
ניהול עצמי
תמיכה מקצועית 24/7
לֹא
שילובי ערוצים בלחיצה אחת
כֵּן
התחילו

למה לפרוס את OpenClaw עם Hostinger?

התקנה בקליק בודד

הפעילו את OpenClaw באופן מיידי. ללא הגדרה ידנית, ללא תצורה מורכבת.

קרדיטי AI מותקנים מראש

עוזרי AI משתמשים בקרדיטים כדי ליצור תגובות ולהשלים משימות. כבר הוספנו אותם עבורכם, כך שתוכלו להתחיל להשתמש ב-OpenClaw באופן מיידי.

פרטי ומאובטח כברירת מחדל

OpenClaw פועל על כספת פרטית, כך שהנתונים ויומני הצ'אט שלכם נשארים פרטיים.

הוגדר ונבדק עבורכם

אתם מקבלים גרסה יציבה ומאומתת של OpenClaw כבר מההתחלה. אנחנו מטפלים בבדיקות ובתאימות.

פועל 24/7

עוזר OpenClaw שלכם נשאר מחובר מסביב לשעון, בעודו מטפל במשימות ובשיחות גם כשאתם לא מחוברים.

ה-AI שלכם מקבל תיבת דואר משלו

במקום להשתמש באימייל האישי שלכם, תוכלו לבחור תיבת דואר נפרדת של OpenClaw בשביל אבטחה משופרת.

רוצה להתעמק ב-OpenClaw?

הגדר את OpenClaw בצורה הנכונה (מה שאף אחד לא אומר לך)

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5 מקרי שימוש מובילים ב-OpenClaw (ניסיתי את כולם!)

ראה הכל

הגדירו את OpenClaw שלכם עוד היום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30-יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.
התחילו
הגדירו את OpenClaw שלכם עוד היום

שאלות נפוצות אודות OpenClaw Hostinger

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על OpenClaw בלחיצה אחת.

בכלל לא. OpenClaw בלחיצה אחת מיועד לאנשים שמעולם לא נגעו בשרת בחייהם. הפריסה שלנו בלחיצה אחת מטפלת בכל ההתקנה - מסביבת השרת ועד תצורת הבינה המלאכותית. פשוט בחרו את התוכנית שלכם, לחצו על פריסה, ועוזר ה-AI האישי שלכם זמין תוך דקות. ללא קידוד, ללא שורות פקודה, ללא לוחות מחוונים מסובכים.

קרדיטי ה-AI שלכם מגיעים משולבים ומוכנים לשימוש מיד מהקופסה. בניגוד להגדרה רגילה של OpenClaw, אין צורך ליצור חשבונות אצל ספקי AI כמו OpenAI או Anthropic, להפיק מפתחות API, או לבצע הגדרה טכנית כלשהי. פשוט רכשו קרדיטים דרך לוח הבקרה של Hostinger, והעוזר שלכם יפעל מיד. כשאתם צריכים עוד, טענו קרדיטים ישירות מאותו לוח בקרה — פשוט כך.

בהחלט. כל מופע של OpenClaw פועל בסביבה מבודדת משלו, כלומר הנתונים והשיחות שלכם מופרדים לחלוטין ממשתמשים אחרים. אנו נועלים כל קונטיינר כדי למנוע גישה לא מורשית או שינויים חיצוניים, וכל מופע מגיע עם שער אבטחה מותאם אישית ובעל מורכבות גבוהה שנוצר כברירת מחדל. אתם מקבלים הגנה ברמה מקצועית מבלי שתצטרכו להגדיר דבר בעצמכם.

עם VPS, אתם מקבלים גישת root מלאה ושליטה מוחלטת על השרת - אבל זה גם אומר שאתם אחראים על ההתקנה, העדכונים, והאבטחה. OpenClaw בלחיצה אחת מסיר את כל המורכבות הזו. אנחנו מטפלים בתשתית, שומרים על השרת שלכם בגרסה היציבה האחרונה, ומוסיפים שכבות אבטחה נוספות - כך שתוכלו להתמקד לחלוטין בשימוש בעוזר הבינה המלאכותית שלכם, ולא בניהול שרת. אם אתם מפתחים שרוצים התאמה אישית מלאה, תוכניות OpenClaw VPS שלנו מתאימות לכם יותר.

OpenClaw הוא עוזר AI אישי שעובד עבורכם 24/7, גם כשהמחשב הנייד שלכם סגור. תוכלו לחבר אותו לאפליקציות ההודעות המועדפות עליכם — כולל WhatsApp, Telegram, Slack, ו-Discord — ולהשתמש בו כדי לבצע אוטומציה למשימות יומיומיות, לנהל שיחות בין פלטפורמות, לטפל בלידים, להריץ אוטומציות בדפדפן, ועוד הרבה. חשבו עליו כחבר צוות דיגיטלי שלא ישן לעולם ותמיד מוכן לעזור.

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