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ניהול בשבילך
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סוכן אחד. זרימות עבודה אינסופיות.
עוזר פרודוקטיביות אישי
עוזר מכירות
עוזר קידוד
חוקר
מתכנן מדיה חברתית
מומחה תמיכה
OpenClaw עם Hostinger לעומת ספקים אחרים
למה לפרוס את OpenClaw עם Hostinger?
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הגדר את OpenClaw בצורה הנכונה (מה שאף אחד לא אומר לך)
מדריך OpenClaw + WordPress: ניסיתי את זה והפוטנציאל הוא אינסופי!
5 מקרי שימוש מובילים ב-OpenClaw (ניסיתי את כולם!)
שאלות נפוצות אודות OpenClaw Hostinger
האם צריך ידע טכני כלשהו כדי להגדיר את OpenClaw?
בכלל לא. OpenClaw בלחיצה אחת מיועד לאנשים שמעולם לא נגעו בשרת בחייהם. הפריסה שלנו בלחיצה אחת מטפלת בכל ההתקנה - מסביבת השרת ועד תצורת הבינה המלאכותית. פשוט בחרו את התוכנית שלכם, לחצו על פריסה, ועוזר ה-AI האישי שלכם זמין תוך דקות. ללא קידוד, ללא שורות פקודה, ללא לוחות מחוונים מסובכים.
איך עובדים קרדיטי AI, והאם צריך להגדיר חשבונות חיצוניים?
קרדיטי ה-AI שלכם מגיעים משולבים ומוכנים לשימוש מיד מהקופסה. בניגוד להגדרה רגילה של OpenClaw, אין צורך ליצור חשבונות אצל ספקי AI כמו OpenAI או Anthropic, להפיק מפתחות API, או לבצע הגדרה טכנית כלשהי. פשוט רכשו קרדיטים דרך לוח הבקרה של Hostinger, והעוזר שלכם יפעל מיד. כשאתם צריכים עוד, טענו קרדיטים ישירות מאותו לוח בקרה — פשוט כך.
האם הנתונים שלי פרטיים ומאובטחים?
בהחלט. כל מופע של OpenClaw פועל בסביבה מבודדת משלו, כלומר הנתונים והשיחות שלכם מופרדים לחלוטין ממשתמשים אחרים. אנו נועלים כל קונטיינר כדי למנוע גישה לא מורשית או שינויים חיצוניים, וכל מופע מגיע עם שער אבטחה מותאם אישית ובעל מורכבות גבוהה שנוצר כברירת מחדל. אתם מקבלים הגנה ברמה מקצועית מבלי שתצטרכו להגדיר דבר בעצמכם.
מה ההבדל בין OpenClaw בלחיצה אחת לבין הפעלת OpenClaw על VPS?
עם VPS, אתם מקבלים גישת root מלאה ושליטה מוחלטת על השרת - אבל זה גם אומר שאתם אחראים על ההתקנה, העדכונים, והאבטחה. OpenClaw בלחיצה אחת מסיר את כל המורכבות הזו. אנחנו מטפלים בתשתית, שומרים על השרת שלכם בגרסה היציבה האחרונה, ומוסיפים שכבות אבטחה נוספות - כך שתוכלו להתמקד לחלוטין בשימוש בעוזר הבינה המלאכותית שלכם, ולא בניהול שרת. אם אתם מפתחים שרוצים התאמה אישית מלאה, תוכניות OpenClaw VPS שלנו מתאימות לכם יותר.
מה בעצם אפשר לעשות עם OpenClaw?
OpenClaw הוא עוזר AI אישי שעובד עבורכם 24/7, גם כשהמחשב הנייד שלכם סגור. תוכלו לחבר אותו לאפליקציות ההודעות המועדפות עליכם — כולל WhatsApp, Telegram, Slack, ו-Discord — ולהשתמש בו כדי לבצע אוטומציה למשימות יומיומיות, לנהל שיחות בין פלטפורמות, לטפל בלידים, להריץ אוטומציות בדפדפן, ועוד הרבה. חשבו עליו כחבר צוות דיגיטלי שלא ישן לעולם ותמיד מוכן לעזור.