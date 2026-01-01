פרוס את Apache בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לשאלות ותשובות לבניית מאגרי ידע לצוותים, מרכזי עזרה ופורומים קהילתיים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Answer
Apache Answer היא פלטפורמת שאלות ותשובות בקוד פתוח שנבנתה עם Go ו-React, שנועדה לעזור לצוותים וקהילות לשתף ידע באמצעות ממשק שאלות ותשובות מאורגן וניתן לחיפוש. בניגוד לפורומים גנריים, כל רכיב — תיוג, מוניטין, כלי ניהול, ומערכת התוספים — נבנה במיוחד ללכידה ושליפה של ידע מובנה.
אירוח עצמי של Apache Answer שומר את הידע הפנימי של הארגון שלכם על התשתית שלכם, ללא עלויות רישוי לפי משתמש וגישת נתונים של צד שלישי. ככל שהקהילה שלכם גדלה, אתם שולטים בתצורה, באינטגרציות ובהרחבה מבלי להיות מוגבלים על ידי מפת הדרכים של תכונות או שכבות התמחור של ספק SaaS.
פיצ'רים עיקריים של Apache Answer
ממשק שאלות ותשובות מובנה
פריסת שאלות ותשובות ייעודית, עם עריכת טקסט עשיר ותמיכת Markdown, מקלה על כתיבת שאלות ברורות ותשובות מפורטות מאשר תוכנת פורום כללית.
תיוג וחיפוש
ארגנו תוכן עם מערכת תיוג מקיפה וסינון חיפוש מתקדם, כך שחברי צוות יוכלו למצוא תשובות רלוונטיות מבלי לגלול בדיונים לא רלוונטיים.
מוניטין וגימיפיקציה
נקודות מוניטין, תגים ודירוגי משתמשים מעודדים השתתפות פעילה ומעלים את התורמים האמינים ביותר, ומשפרים את איכות הידע הכוללת לאורך זמן.
מערכת חיבור
הרחיבו את הפונקציונליות ושלבו עם כלים חיצוניים באמצעות ארכיטקטורת תוספים מובנית, המתאימה את הפלטפורמה לזרימות העבודה הקיימות של הצוות שלכם ללא פיתוח מותאם אישית.
תמיכה בריבוי שפות
תמכו בצוותים וקהילות בינלאומיים עם יכולות מובנות רב-לשוניות, המסירות מחסומי שפה משיתוף ידע שיתופי.
למה להריץ את Apache Answer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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