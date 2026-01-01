Apache Answer היא פלטפורמת שאלות ותשובות בקוד פתוח שנבנתה עם Go ו-React, שנועדה לעזור לצוותים וקהילות לשתף ידע באמצעות ממשק שאלות ותשובות מאורגן וניתן לחיפוש. בניגוד לפורומים גנריים, כל רכיב — תיוג, מוניטין, כלי ניהול, ומערכת התוספים — נבנה במיוחד ללכידה ושליפה של ידע מובנה.

אירוח עצמי של Apache Answer שומר את הידע הפנימי של הארגון שלכם על התשתית שלכם, ללא עלויות רישוי לפי משתמש וגישת נתונים של צד שלישי. ככל שהקהילה שלכם גדלה, אתם שולטים בתצורה, באינטגרציות ובהרחבה מבלי להיות מוגבלים על ידי מפת הדרכים של תכונות או שכבות התמחור של ספק SaaS.