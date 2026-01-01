Bichon הוא שרת ארכיון דוא"ל בקוד פתוח שנכתב ב-Rust. הוא מתחבר לחשבונות IMAP, מוריד הודעות באופן מצטבר באמצעות סנכרון מבוסס UID, בונה אינדקס חיפוש טקסט מלא של Tantivy, ומספק API REST נקי עם ממשק משתמש אינטרנטי (WebUI) מובנה לחיפוש, עיון וייצוא דואר מאורכב.

אירוח עצמי של Bichon ב-VPS משלכם שומר כל הודעה מאורכבת, קובץ מצורף ופרטי כניסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה. פרטי הכניסה לחשבון מוצפנים במצב מנוחה באמצעות AES-256-GCM, אסימוני OAuth 2.0 מתרעננים אוטומטית, ותיבות דואר מרובות מורדות במקביל — מה שהופך את Bichon לחלופה מהירה ופרטית לשירותי ארכיון דוא"ל מסחריים ללא עמלות לכל תיבת דואר.