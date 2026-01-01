פרסו Bichon בהתקנה בלחיצה אחת.
ארכיון אימייל Rust באירוח עצמי עם IMAP, OAuth2, וחיפוש טקסט מלא לשימור תיבות דואר לטווח ארוך.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bichon
Bichon הוא שרת ארכיון דוא"ל בקוד פתוח שנכתב ב-Rust. הוא מתחבר לחשבונות IMAP, מוריד הודעות באופן מצטבר באמצעות סנכרון מבוסס UID, בונה אינדקס חיפוש טקסט מלא של Tantivy, ומספק API REST נקי עם ממשק משתמש אינטרנטי (WebUI) מובנה לחיפוש, עיון וייצוא דואר מאורכב.
אירוח עצמי של Bichon ב-VPS משלכם שומר כל הודעה מאורכבת, קובץ מצורף ופרטי כניסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה. פרטי הכניסה לחשבון מוצפנים במצב מנוחה באמצעות AES-256-GCM, אסימוני OAuth 2.0 מתרעננים אוטומטית, ותיבות דואר מרובות מורדות במקביל — מה שהופך את Bichon לחלופה מהירה ופרטית לשירותי ארכיון דוא"ל מסחריים ללא עמלות לכל תיבת דואר.
פיצ'רים עיקריים של Bichon
חיפוש טקסט מלא
אינדוקס מבוסס Tantivy על פני גופי הודעות, כותרות וקבצים מצורפים מחזיר תוצאות במילישניות עם מסננים מבוססי פנים וקיבוץ שרשורים.
סנכרון IMAP ו-OAuth2
מתחבר לכל שרת IMAP באמצעות סיסמה (PLAIN/LOGIN) או אימות OAuth 2.0 (XOAUTH2), עם רענון אסימונים אוטומטי עבור חשבונות Gmail ו-Microsoft.
ארכוב הדרגתי
סנכרון אינקרמנטלי מבוסס UID מוריד רק הודעות חדשות בכל מעבר, ושומר על שימוש נמוך ברוחב פס ובאחסון בתיבות דואר מרובות ובו-זמניות.
פרטי זיהוי מוצפנים
כל אישורי IMAP ו-OAuth מוצפנים במנוחה עם AES-256-GCM, באמצעות מפתח שנגזר מסיסמת ההצפנה שנקבעה בעת הפריסה.
רב-משתמשים RBAC
בקרת גישה מבוססת תפקידים מאפשרת להעניק הרשאות לכל חשבון למשתמשים נוספים לארכיונים משותפים, עם יומן ביקורת מלא של אירועי גישה.
למה להריץ את Bichon על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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