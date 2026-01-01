התקינו את Baikal בלחיצה אחת.
שרת CalDAV ו-CardDAV קל משקל באירוח עצמי, לסנכרון לוחות שנה, משימות ואנשי קשר בכל המכשירים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Baikal
Baikal הוא שרת CalDAV ו-CardDAV קל משקל, באירוח עצמי, שנבנה על גבי ספריית ה-PHP המוכרת sabre/dav. הוא מספק בית פרטי עבור לוחות שנה, אירועים, משימות ואנשי קשר שמסתנכרנים עם iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, וכל לקוח אחר התומך בפרוטוקולי CalDAV ו-CardDAV הסטנדרטיים.
אירוח עצמי של Baikal על גבי VPS משלכם שומר על נתוני תזמון אישיים וצוותיים בתוך התשתית שלכם במקום שירות לוח שנה של צד שלישי. טביעת הרגל שלו קטנה בכוונה — קונטיינר PHP יחיד המגובה על ידי SQLite או MySQL — כך שהוא מתאים בנוחות ל-VPS קטן, תוך כדי תמיכה במספר משתמשים, ספרי כתובות משותפים ובקרת גישה מדויקת באמצעות ממשק הניהול המובנה.
פיצ'רים עיקריים של Baikal
CalDAV ו-CardDAV
סנכרון יומן ואנשי קשר תואם תקנים עם iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, וכל לקוח CalDAV/CardDAV אחר.
חשבונות מרובי משתמשים
צרו חשבונות משתמשים נפרדים עם לוחות שנה, משימות וספרי כתובות משלהם, כשהכל מנוהל מממשק ניהול אינטרנטי יחיד.
אוספים משותפים
שתפו יומנים ספציפיים או ספרי כתובות עם משתמשים אחרים באותו מופע לתזמון צוותי וסנכרון אנשי קשר.
טביעת רגל קלה
קונטיינר PHP יחיד המריץ sabre/dav על SQLite או MySQL — קטן מספיק כדי לפעול לצד שירותים אחרים באירוח עצמי על VPS צנוע.
ממשק משתמש אינטרנטי למנהל מערכת
נהלו משתמשים, לוחות שנה, ספרי כתובות והגדרות ליבה של השרת מלוח מחוונים מובנה מבוסס דפדפן, במקום לערוך קובצי תצורה.
למה להריץ את Baikal על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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