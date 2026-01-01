Baikal הוא שרת CalDAV ו-CardDAV קל משקל, באירוח עצמי, שנבנה על גבי ספריית ה-PHP המוכרת sabre/dav. הוא מספק בית פרטי עבור לוחות שנה, אירועים, משימות ואנשי קשר שמסתנכרנים עם iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, וכל לקוח אחר התומך בפרוטוקולי CalDAV ו-CardDAV הסטנדרטיים.

אירוח עצמי של Baikal על גבי VPS משלכם שומר על נתוני תזמון אישיים וצוותיים בתוך התשתית שלכם במקום שירות לוח שנה של צד שלישי. טביעת הרגל שלו קטנה בכוונה — קונטיינר PHP יחיד המגובה על ידי SQLite או MySQL — כך שהוא מתאים בנוחות ל-VPS קטן, תוך כדי תמיכה במספר משתמשים, ספרי כתובות משותפים ובקרת גישה מדויקת באמצעות ממשק הניהול המובנה.