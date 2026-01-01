Artalk היא מערכת תגובות באירוח עצמי המורכבת משרת Go בעל ביצועים גבוהים ווידג'ט JavaScript מינימליסטי שניתן להטמיע בכל אתר או בלוג באמצעות תגית סקריפט אחת. בניגוד לפלטפורמות תגובות מבוססות ענן, Artalk שומרת את כל התגובות, נתוני המשתמשים והיסטוריית הניהול על תשתית שבשליטתכם — ללא גישת צד שלישי, ללא איסוף נתונים וללא דמי מנוי.

ה-Backend תומך ב-SQLite מהקופסה עם אפשרות למעבר ל-MySQL או PostgreSQL ככל שהתעבורה גדלה. כלי ניהול, התראות אימייל, התחברות חברתית, סינון ספאם, CAPTCHA וסרגל צד מלא למנהל כלולים כולם. אירוח עצמי על VPS אומר שנתוני התגובות שלכם עוקבים אחר מדיניות שמירת הנתונים והפרטיות שלכם, ולא אחר תנאי השירות של פלטפורמה.