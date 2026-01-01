התקינו Artalk בלחיצה אחת.
מערכת תגובות קלת משקל באירוח עצמי עם בקאנד Go ו-ווידג'ט JavaScript בגודל 40 KB שמשתלב בכל אתר.
בחרו תוכנית VPS עבור Artalk
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Artalk
Artalk היא מערכת תגובות באירוח עצמי המורכבת משרת Go בעל ביצועים גבוהים ווידג'ט JavaScript מינימליסטי שניתן להטמיע בכל אתר או בלוג באמצעות תגית סקריפט אחת. בניגוד לפלטפורמות תגובות מבוססות ענן, Artalk שומרת את כל התגובות, נתוני המשתמשים והיסטוריית הניהול על תשתית שבשליטתכם — ללא גישת צד שלישי, ללא איסוף נתונים וללא דמי מנוי.
ה-Backend תומך ב-SQLite מהקופסה עם אפשרות למעבר ל-MySQL או PostgreSQL ככל שהתעבורה גדלה. כלי ניהול, התראות אימייל, התחברות חברתית, סינון ספאם, CAPTCHA וסרגל צד מלא למנהל כלולים כולם. אירוח עצמי על VPS אומר שנתוני התגובות שלכם עוקבים אחר מדיניות שמירת הנתונים והפרטיות שלכם, ולא אחר תנאי השירות של פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של Artalk
הטמיעו בכל אתר
קטע קוד JavaScript יחיד בגודל 40 KB מחבר כל אתר אינטרנט או בלוג סטטי למופע Artalk שלכם — ללא תלות בפריימוורק או צורך בשלב בנייה.
ניהול ריבוי אתרים
מופע Artalk אחד מנהל תגובות במספר אתרים, עם חשבונות אדמין נפרדים, תורי בדיקה והגדרות התראות לכל אתר.
ספאם ו-CAPTCHA
אינטגרציות מובנות לסינון ספאם של Akismet, Tencent ו-Aliyun, בתוספת אפשרויות CAPTCHA של תמונה, סלייד, reCAPTCHA, hCaptcha ו-Turnstile, מגינות על קטעי התגובות מפני בוטים.
התחברות חברתית
מגיבים מזדהים באמצעות GitHub, Google, Discord, ו-20 ספקי OAuth אחרים, מפחיתים חיכוך תוך כדי קישור תגובות לזהויות אמיתיות.
סרגל צד ניהולי
סרגל צד מובנה מאפשר למנהלי אתרים לסקור, לאשר, להצמיד ולמחוק תגובות, לנהל משתמשים ולהציג נתוני עמודים מבלי לעזוב את ממשק התגובות.
למה להריץ את Artalk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.