התקינו Netdata בלחיצה אחת.
ניטור תשתית בזמן אמת עם דיוק של שנייה אחת, 800+ אינטגרציות, וללא צורך בהגדרות.
בחרו תוכנית VPS עבור Netdata
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Netdata
Netdata היא פלטפורמת ניטור תשתית בקוד פתוח ובזמן אמת, שאוספת אלפי מדדים לשנייה מהשרתים, הקונטיינרים, היישומים ושירותי הענן שלכם. בניגוד לערימות ניטור מסורתיות הדורשות שכבות נפרדות לאיסוף נתונים, אחסון והדמיה, Netdata אורזת את שלושתן לסוכן קל משקל אחד – ומספקת לוחות מחוונים חיים תוך שניות מהפריסה, ללא צורך בתצורה ידנית עבור שירותים נפוצים.
עם 78,000+ כוכבי GitHub ו-500 מיליון משיכות Docker, Netdata היא אחד מפתרונות הניטור העצמי הנפוצים ביותר. הפעלתו ב-VPS משלכם שומרת את כל מדדי התשתית פרטיים בתוך הרשת שלכם, עם שליטה מלאה על מדיניות שמירה, כללי התראות וגישה ללוח המחוונים.
פיצ'רים עיקריים של Netdata
רמת פירוט מדד של שנייה אחת
לוכד קפיצות CPU, לחץ זיכרון ופרצי השהיה שמרווחי סקירה של 10 או 60 שניות מפספסים לחלוטין.
800+ אינטגרציות שזוהו אוטומטית
מגלה ומנטרת אוטומטית מסדי נתונים, שרתי אינטרנט, תורי הודעות ושירותי ענן הפועלים על המארח — אין צורך בקובצי תצורה.
זיהוי חריגות מבוסס ML
מאמן מודל אנומליות לכל מדד ומציף דפוסים חריגים לפני שהם גורמים להפסקות, ללא כוונון סף ידני.
ניטור קונטיינרים של Docker
מגלה את כל הקונטיינרים הפועלים באמצעות שקע **Docker** ועוקב אחר שימוש במעבד, בזיכרון, בקלט/פלט רשת ושימוש בדיסק לכל קונטיינר.
ספריית התראות מוגדרת מראש
מגיע עם מאות התראות מוכחות בקרב המכסות OS, מסדי נתונים, ומדדי יישומים — פעילות מיד לאחר הפריסה.
למה להריץ את Netdata על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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