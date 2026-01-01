Netdata היא פלטפורמת ניטור תשתית בקוד פתוח ובזמן אמת, שאוספת אלפי מדדים לשנייה מהשרתים, הקונטיינרים, היישומים ושירותי הענן שלכם. בניגוד לערימות ניטור מסורתיות הדורשות שכבות נפרדות לאיסוף נתונים, אחסון והדמיה, Netdata אורזת את שלושתן לסוכן קל משקל אחד – ומספקת לוחות מחוונים חיים תוך שניות מהפריסה, ללא צורך בתצורה ידנית עבור שירותים נפוצים.

עם 78,000+ כוכבי GitHub ו-500 מיליון משיכות Docker, Netdata היא אחד מפתרונות הניטור העצמי הנפוצים ביותר. הפעלתו ב-VPS משלכם שומרת את כל מדדי התשתית פרטיים בתוך הרשת שלכם, עם שליטה מלאה על מדיניות שמירה, כללי התראות וגישה ללוח המחוונים.