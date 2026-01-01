Apache Druid הוא מסד נתונים אנליטי בעל ביצועים גבוהים ובזמן אמת, שנבנה במיוחד עבור שאילתות OLAP בפחות משנייה על נתונים מונעי אירועים. Druid, שפותח במקור ב-Metamarkets וכעת הוא פרויקט ברמה העליונה של Apache, מניע אנליטיקה מול משתמשים, טלמטריית רשת, ניטור ביצועי יישומים ולוחות מחוונים של קליקסטרים בחברות כמו Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ו-Walmart.

אירוח עצמי של Druid ב-VPS שלכם מעניק לכם מנוע שאילתות מבוסס עמודות המותאם לקליטה בסטרימינג מ-Kafka ו-Kinesis, סינון סדרות זמן וצבירות בעלות מקביליות גבוהה — ללא עמלות ענן לפי שאילתה או נעילת ספק. קונסולת האינטרנט המובנית מטפלת בחקירת SQL, מפרטי קליטה, ניהול מקורות נתונים ובריאות אשכולות מכרטיסיית דפדפן אחת.