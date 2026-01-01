התקינו Apache Druid בלחיצה אחת.
מסד נתונים אנליטי בזמן אמת שתוכנן עבור שאילתות חיתוך ופריסה מהירות על נתוני אירועים זורמים והיסטוריים בקנה מידה גדול.
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מה אפשר לבנות עם Apache Druid
Apache Druid הוא מסד נתונים אנליטי בעל ביצועים גבוהים ובזמן אמת, שנבנה במיוחד עבור שאילתות OLAP בפחות משנייה על נתונים מונעי אירועים. Druid, שפותח במקור ב-Metamarkets וכעת הוא פרויקט ברמה העליונה של Apache, מניע אנליטיקה מול משתמשים, טלמטריית רשת, ניטור ביצועי יישומים ולוחות מחוונים של קליקסטרים בחברות כמו Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft ו-Walmart.
אירוח עצמי של Druid ב-VPS שלכם מעניק לכם מנוע שאילתות מבוסס עמודות המותאם לקליטה בסטרימינג מ-Kafka ו-Kinesis, סינון סדרות זמן וצבירות בעלות מקביליות גבוהה — ללא עמלות ענן לפי שאילתה או נעילת ספק. קונסולת האינטרנט המובנית מטפלת בחקירת SQL, מפרטי קליטה, ניהול מקורות נתונים ובריאות אשכולות מכרטיסיית דפדפן אחת.
פיצ'רים עיקריים של Apache Druid
קונסולת אינטרנט מובנית
ממשק משתמש מבוסס דפדפן עבור שאילתות SQL, מפרטי קליטה, ניהול מקורות נתונים וניטור תקינות אשכול, ללא צורך בלקוח נפרד.
קליטה בזמן אמת
הזרמת אירועים מ-Kafka, Kinesis, או HTTP למקורות נתונים הניתנים לשאילתה תוך שניות, עם הבטחות למסירה חד-פעמית מדויקת.
מאגר סדרות זמן עמודתי
אחסון עמודתי עם אינדקסי מפת סיביות וחלוקה מבוססת זמן מספק סינונים וצבירות בפחות משנייה על מיליארדי שורות.
ארכיטקטורת למבדה
שכבת שאילתות מאוחדת מעל מקורות נתונים של סטרימינג ואצווה מאפשרת ללוחות מחוונים למזג אירועים בזמן אמת עם הקשר היסטורי בשקיפות.
SQL ושאילתות מקומיות
ANSI SQL סטנדרטי בתוספת API שאילתות מקורי מבוסס JSON מעניקים לאנליסטים וליישומים גישה גמישה לאותם מקורות נתונים.
למה להריץ את Apache Druid על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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