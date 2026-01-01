Apache HertzBeat היא פלטפורמת ניטור ללא סוכן, מונעת על ידי קהילה, המנטרת שרתים, מסדי נתונים, תווכה, שירותי ענן ונקודות קצה מותאמות אישית של HTTP ו-JMX באמצעות תבניות פרוטוקול ניתנות להגדרה. במקום להתקין קולקטורים בכל יעד, היא סוקרת נקודות קצה באמצעות SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ועשרות פרוטוקולים אחרים, ולאחר מכן מציגה לוחות מחוונים, התראות ודפי סטטוס מממשק אחיד אחד.

אירוח עצמי של HertzBeat ב-VPS שלכם שומר נתוני ניטור, כללי התראה ופרטי זיהוי של יעדים בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מדד או נעילת ספק. ערימת PostgreSQL ו-VictoriaMetrics המצורפת מאחסנת תצורה ומדדי סדרות זמן באופן מקומי, מה שהופך את הפריסה לעצמאית לחלוטין מהיום הראשון.