פרוסו את Apache HertzBeat בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת נראות בזמן אמת בקוד פתוח וללא סוכן לניטור שרתים, מסדי נתונים ושירותי ענן.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache HertzBeat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache HertzBeat
Apache HertzBeat היא פלטפורמת ניטור ללא סוכן, מונעת על ידי קהילה, המנטרת שרתים, מסדי נתונים, תווכה, שירותי ענן ונקודות קצה מותאמות אישית של HTTP ו-JMX באמצעות תבניות פרוטוקול ניתנות להגדרה. במקום להתקין קולקטורים בכל יעד, היא סוקרת נקודות קצה באמצעות SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP ועשרות פרוטוקולים אחרים, ולאחר מכן מציגה לוחות מחוונים, התראות ודפי סטטוס מממשק אחיד אחד.
אירוח עצמי של HertzBeat ב-VPS שלכם שומר נתוני ניטור, כללי התראה ופרטי זיהוי של יעדים בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא תמחור לפי מדד או נעילת ספק. ערימת PostgreSQL ו-VictoriaMetrics המצורפת מאחסנת תצורה ומדדי סדרות זמן באופן מקומי, מה שהופך את הפריסה לעצמאית לחלוטין מהיום הראשון.
פיצ'רים עיקריים של Apache HertzBeat
ניטור ללא סוכן
סקר שרתים, מסדי נתונים וממשקי API באמצעות SSH, SNMP, JDBC, JMX ו-HTTP מבלי להתקין קולקטורים בכל מכונת יעד.
התרעת סף
הגדירו כללי התראה עם ספים מבוססי ביטויים ושלחו התראות לדוא"ל, Slack, Discord, Telegram, webhooks, וספקי SMS.
דפי סטטוס ציבוריים
פרסום דפי סטטוס הפונים ללקוחות, המדווחים על זמינות ותקלות עבור שירותים מנוטרים נבחרים, מבלי לחשוף לוחות מחוונים פנימיים.
פרוטוקולים מותאמים אישית
הוסיפו סוגי ניטור חדשים על ידי כתיבת תבניות יישומים ב-YAML, כך שניתן יהיה לנטר מערכות נישתיות מבלי להמתין לאינטגרציות ספקים.
מאגר סדרות זמן משולב
מגיע עם VictoriaMetrics לאחסון מדדים יעיל לטווח ארוך ו-PostgreSQL לתצורה, מה שמבטל את הצורך לחבר מסדי נתונים חיצוניים.
למה להריץ את Apache HertzBeat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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