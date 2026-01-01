התקינו את Alerta בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול התראות בקוד פתוח המאחדת התראות ניטור מכל מקור ללוח מחוונים יחיד בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Alerta
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Alerta
Alerta היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול ואיחוד התראות, המרכזת התראות מ-Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ועשרות כלי ניטור אחרים לקונסולת ווב אחת בזמן אמת. על ידי הסרת כפילויות וקישור התראות נכנסות, Alerta מבטלת סערות התראות ומעניקה לצוותי הכוננות תצוגה ברורה של מה שבאמת פעיל ומה שהכי חשוב.
אירוח עצמי של Alerta על VPS מעניק לצוות התפעול שלכם שליטה מלאה על תשתית ההתראות, מדיניות שמירת הנתונים ואימות המשתמשים — מבלי לשלוח נתוני ניטור לשירות צד שלישי. Multi-tenancy מובנה פירושו שמופע אחד של Alerta יכול לשרת מספר צוותים או סביבות לקוח בו-זמנית.
פיצ'רים עיקריים של Alerta
קליטה רב-מקורית
קבלו התראות מ-Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch ועוד, באמצעות REST API יחיד, בלי להגדיר מחדש את מערך הניטור שלכם.
הסרת כפילויות התראות
ביטול כפילויות וקישור אוטומטי של התראות חוזרות, כך שמהנדסי כוננות יראו פריט פעולה אחד במקום מאות התראות זהות.
חלונות תחזוקה
הגדירו תקופות השבתה לפי שירות, סביבה או תגית כדי לדכא התראות צפויות במהלך תחזוקה מתוכננת מבלי להשבית את הניטורים.
ריבוי דיירים
לשרת צוותים מרובים או סביבות לקוח ממופע Alerta יחיד באמצעות תצוגות לקוח ומפתחות API מוגבלים בהיקפם.
אימות גמיש
אמתו באמצעות Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2, או Azure AD — אין צורך בספק זהויות של צד שלישי.
למה להריץ את Alerta על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.