Alerta היא פלטפורמת קוד פתוח לניהול ואיחוד התראות, המרכזת התראות מ-Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch ועשרות כלי ניטור אחרים לקונסולת ווב אחת בזמן אמת. על ידי הסרת כפילויות וקישור התראות נכנסות, Alerta מבטלת סערות התראות ומעניקה לצוותי הכוננות תצוגה ברורה של מה שבאמת פעיל ומה שהכי חשוב.

אירוח עצמי של Alerta על VPS מעניק לצוות התפעול שלכם שליטה מלאה על תשתית ההתראות, מדיניות שמירת הנתונים ואימות המשתמשים — מבלי לשלוח נתוני ניטור לשירות צד שלישי. Multi-tenancy מובנה פירושו שמופע אחד של Alerta יכול לשרת מספר צוותים או סביבות לקוח בו-זמנית.