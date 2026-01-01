פרוסו Uptime Kuma בהתקנה בלחיצה אחת.
ניטור זמינות יפהפה באירוח עצמי לאתרים, ל-API ולשירותים, עם דפי סטטוס והתראות מרובות ערוצים.
בחרו תוכנית VPS עבור Uptime Kuma
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Uptime Kuma
Uptime Kuma הוא כלי ניטור באירוח עצמי עם לוח מחוונים מלוטש ובזמן אמת למעקב אחר זמינות של אתרי אינטרנט, ממשקי API, פורטים של TCP, רשומות DNS, קונטיינרים של Docker ועוד. הוא בודק יעדים במרווחי זמן הניתנים להגדרה ושולח התראות ברגע שמשהו יורד.
אירוח עצמי על VPS מעניק לכם צג קבוע שפועל מסביב לשעון באופן בלתי תלוי במחשב המקומי שלכם. אתם יכולים ליצור דפי סטטוס ציבוריים עבור השירותים שלכם, להגדיר ערוצי התראות, כולל Telegram, Discord, Slack, דוא"ל ו-webhooks, ולעקוב אחר אחוזי זמינות היסטוריים לאורך זמן.
פיצ'רים עיקריים של Uptime Kuma
ניטור רב-סוגי
נטרו נקודות קצה HTTP/HTTPS, פורטים TCP/UDP, בדיקות DNS, קונטיינרים של Docker, ו-מסדי נתונים מלוח מחוונים אחד.
דפי סטטוס ציבוריים
צרו דפי סטטוס ציבוריים ממותגים כדי לתקשר על תקינות השירות ללקוחות שלכם מבלי לחשוף פרטי ניטור פנימיים.
התראות עשירות
שלחו התראות השבתה באמצעות Telegram, Discord, Slack, דוא"ל, PagerDuty, webhooks, ו-90+ ערוצי התראה נוספים.
היסטוריית זמינות
עקבו אחר זמינות היסטורית באמצעות תרשימי אחוזי זמינות וגרפי זמני תגובה כדי לזהות מגמות אמינות.
ניטור תעודות
עקבו אחר תאריכי תפוגה של תעודות SSL וקבלו התראות לפני שתעודות יפוגו, כדי למנוע כשלים בלתי צפויים ב-HTTPS.
למה להריץ את Uptime Kuma על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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