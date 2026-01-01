Uptime Kuma הוא כלי ניטור באירוח עצמי עם לוח מחוונים מלוטש ובזמן אמת למעקב אחר זמינות של אתרי אינטרנט, ממשקי API, פורטים של TCP, רשומות DNS, קונטיינרים של Docker ועוד. הוא בודק יעדים במרווחי זמן הניתנים להגדרה ושולח התראות ברגע שמשהו יורד.

אירוח עצמי על VPS מעניק לכם צג קבוע שפועל מסביב לשעון באופן בלתי תלוי במחשב המקומי שלכם. אתם יכולים ליצור דפי סטטוס ציבוריים עבור השירותים שלכם, להגדיר ערוצי התראות, כולל Telegram, Discord, Slack, דוא"ל ו-webhooks, ולעקוב אחר אחוזי זמינות היסטוריים לאורך זמן.