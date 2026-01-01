שיבוט אתרים מיועד לכל מי שכבר יש לו אתר אינטרנט בראש, בין אם זה שלו, של לקוח או אתר שהוא עובר ממנו. זה שימושי במיוחד לבעלי עסקים קטנים שמרעננים אתר מיושן מבלי לשכור סוכנות, פרילנסרים וסוכנויות שבונים מחדש אתרי לקוחות מהר יותר, וכל מי שעובר מבונה אתרים אחר, וורדפרס או פלטפורמה דומה.