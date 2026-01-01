שכפל כל אתר אינטרנט. שנה אותו בעזרת בינה מלאכותית.
שכפול אתרים שנותן לך מקום לשיפור
צור מכתובת URL
עיצוב מחדש עם בינה מלאכותית
הבעלים של מה שאתה בונה
לא משנה מה העבודה, הגיעו לשם מהר יותר בעזרת בינה מלאכותית
העברה מבלי להתחיל מחדש
מודרניזציה של אתר מיושן
התאמת אתר אינטרנט למטרה חדשה
צור מחדש אתר אינטרנט של לקוח
עבור רב-לשוני
אב טיפוס וניסוי
איך לשכפל אתר אינטרנט בעזרת בינה מלאכותית
הדבק את כתובת האתר
סקירה והתאמת אישית
פרסם בלחיצה אחת
ראה מה עוד תוכל לבנות עם Hostinger AI Builder
שאלות נפוצות בנושא שיבוט אתרים של בינה מלאכותית
מהו שיבוט אתרים?
שיבוט אתרים הוא תכונה של Hostinger AI Builder אשר יוצרת מחדש אתר קיים מכתובת URL, לוכדת את המבנה, הסגנונות והתוכן שלו כפרויקט אינטראקטיבי הניתן לעריכה. פשוט הדבק קישור, ובינה מלאכותית בונה נקודת התחלה שתוכל להתאים אישית בחופשיות.
למי מיועדת פונקציית שכפול האתר?
שיבוט אתרים מיועד לכל מי שכבר יש לו אתר אינטרנט בראש, בין אם זה שלו, של לקוח או אתר שהוא עובר ממנו. זה שימושי במיוחד לבעלי עסקים קטנים שמרעננים אתר מיושן מבלי לשכור סוכנות, פרילנסרים וסוכנויות שבונים מחדש אתרי לקוחות מהר יותר, וכל מי שעובר מבונה אתרים אחר, וורדפרס או פלטפורמה דומה.
האם אני יכול לשכפל כל אתר אינטרנט?
ניתן ליצור גרסה חדשה של כל אתר אינטרנט שאת כתובת ה-URL שלו תספק, כל עוד הוא בבעלותך או שיש לך הרשאה להשתמש בו. AI Builder מנתח את התוכן והמבנה הגלויים של האתר כדי ליצור את הגרסה שלך, התוצאות יכולות להשתנות בהתאם למורכבות האתר המקורי.
האם ניתן לערוך את האתר המשוכפל?
כן, עריכה היא העיקר. לאחר יצירת אתר האינטרנט שלכם, תוכלו לשנות את הטקסט, הצבעים, התמונות, הפריסה והרכיבים, בין אם על ידי בחירת אלמנטים ישירות או תיאור השינוי בצ'אט של בינה מלאכותית.
האם אני יכול לערוך את הקוד?
כן. אם אתם רוצים שליטה רבה יותר, עריכת קוד מלאה זמינה, כך שתוכלו להתאים אישית מעבר לעורך הוויזואלי ולשנות את גודל הפרויקט כרצונכם.
האם האתר המשוכפל ייראה בדיוק אותו הדבר?
התוצאה שנוצרת היא נקודת התחלה קרובה, לא שכפול מושלם לפיקסלים. פריסות, אנימציות או אלמנטים מותאמים אישית מסוימים עשויים שלא להוביל במדויק. משם, ניתן להתאים כל דבר, החל מהפריסה ועד לתוכן, באמצעות הנחיות בינה מלאכותית או עריכות ידניות של גרירה ושחרור.
האם אני צריך ניסיון בקידוד כדי לשכפל ולערוך אתר אינטרנט?
אין. פשוט הדבק כתובת URL, ואז תאר את השינויים הרצויים בשפה פשוטה. AI Builder מטפל בשאר, ללא צורך במיומנויות עיצוב או טכניות.
האם שכפול אתרים הוא חינמי לניסיון?
אתם יכולים להתחיל בחינם, אין צורך בכרטיס אשראי. תקבלו נקודות זיכוי לבינה מלאכותית כדי ליצור ולערוך את אתר האינטרנט המשוחזר הראשון שלכם. כשתהיו מוכנים לפרסם, בחרו תוכנית בתשלום, אירוח ודומיין כבר כלולים.