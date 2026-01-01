שכפל כל אתר אינטרנט. שנה אותו בעזרת בינה מלאכותית.

הדבק כתובת URL כדי ליצור מחדש כל אתר אינטרנט כאתר הניתן לעריכה מלאה, ולאחר מכן התאם אותו אישית באמצעות בינה מלאכותית. אין צורך בקידוד או בסוכנות.

אין צורך בכרטיס אשראי

שכפול אתרים שנותן לך מקום לשיפור

שמור על המבנה שאתה אוהב, ואז שנה את החלקים שאתה לא אוהב.
שכפול אתרים שנותן לך מקום לשיפור

צור מכתובת URL

הדבק קישור לכל אתר קיים ובינה מלאכותית תיצור מחדש את התוכן, המבנה והעיצוב שלו כאתר הניתן לעריכה שעליו תוכל לבנות.
כתבו מחדש תוכן, הוסיפו מדורים או שנו את המראה בעזרת צ'אט מבוסס בינה מלאכותית או עריכה באמצעות גרירה ושחרור. שמרו על מה שעובד ועדכנו את מה שלא.
ערוך, אחסן ופרסם את אתר האינטרנט שלך שנוצר מחדש במקום אחד, מבלי להסתמך על מפתחים או כתיבת קוד.

לא משנה מה העבודה, הגיעו לשם מהר יותר בעזרת בינה מלאכותית

הגירות, עיצוב מחדש, פרויקטים של לקוחות ועוד. דלגו על ההתקנה החוזרת ונשנית ועברו ישר לעבודה החשובה.
לא משנה מה העבודה, הגיעו לשם מהר יותר בעזרת בינה מלאכותית

העברה מבלי להתחיל מחדש

העבירו את האתר שלכם מוורדפרס, מבונה אתרים אחר או כל פלטפורמה אחרת מבלי לבנות מחדש ידנית כל עמוד.
שדרגו אתר ישן יותר עם תכונות שמעולם לא נתמכות בהן, החל מהזמנות ולוחות מחוונים של לקוחות ועד למסחר אלקטרוני.
התחל מאתר קיים, ולאחר מכן שנה את התוכן, המבנה והתכונות כדי להתאים למותג, הצעה או קהל יעד חדשים.
ייבא אתר קיים של לקוח כנקודת התחלה, ולאחר מכן התאם אותו אישית למפרט מבלי לבנות אותו מחדש באופן ידני.
צור מחדש את האתר שלך, ולאחר מכן השתמש בבינה מלאכותית כדי להתאים את התוכן לשפות ולשווקים חדשים.
הפוך אתר קיים לארגז חול הניתן לעריכה לבדיקת פריסות, מיתוג או מסרים חדשים לפני העלאתו לאוויר.

איך לשכפל אתר אינטרנט בעזרת בינה מלאכותית

01

הדבק את כתובת האתר

הזינו קישור לאתר אינטרנט ובקשו מבינה מלאכותית לשכפל אותו. בינה מלאכותית מנתחת את התוכן, הפריסה והמבנה שלו כדי ליצור אותו מחדש כאתר אינטרנט הניתן לעריכה.
02

סקירה והתאמת אישית

אתר האינטרנט המשוחזר שלך מוכן לעריכה. שוחח בצ'אט עם בינה מלאכותית כדי לכתוב מחדש תוכן, לעדכן את העיצוב או להוסיף מדורים חדשים עד שהכל ייראה כשורה.
03

פרסם בלחיצה אחת

לאחר שתהיו מרוצים מהאתר שלכם, פרסמו אותו בלחיצה אחת. אחסון האתר, הדומיין שלכם וכל מה שאתם צריכים כדי לעלות לאוויר כבר כלולים.

ראה מה עוד תוכל לבנות עם Hostinger AI Builder

אבות טיפוס

MVPs

יישומי SaaS

כלים מותאמים אישית המופעלים על ידי בינה מלאכותית

אפליקציות וחנויות מסחר אלקטרוני

אפליקציות להזמנות

התחל עם האתר שיש לך. קבל את הגרסה הבאה מהר יותר.

התחל בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי

שאלות נפוצות בנושא שיבוט אתרים של בינה מלאכותית

שיבוט אתרים הוא תכונה של Hostinger AI Builder אשר יוצרת מחדש אתר קיים מכתובת URL, לוכדת את המבנה, הסגנונות והתוכן שלו כפרויקט אינטראקטיבי הניתן לעריכה. פשוט הדבק קישור, ובינה מלאכותית בונה נקודת התחלה שתוכל להתאים אישית בחופשיות.

שיבוט אתרים מיועד לכל מי שכבר יש לו אתר אינטרנט בראש, בין אם זה שלו, של לקוח או אתר שהוא עובר ממנו. זה שימושי במיוחד לבעלי עסקים קטנים שמרעננים אתר מיושן מבלי לשכור סוכנות, פרילנסרים וסוכנויות שבונים מחדש אתרי לקוחות מהר יותר, וכל מי שעובר מבונה אתרים אחר, וורדפרס או פלטפורמה דומה.

ניתן ליצור גרסה חדשה של כל אתר אינטרנט שאת כתובת ה-URL שלו תספק, כל עוד הוא בבעלותך או שיש לך הרשאה להשתמש בו. AI Builder מנתח את התוכן והמבנה הגלויים של האתר כדי ליצור את הגרסה שלך, התוצאות יכולות להשתנות בהתאם למורכבות האתר המקורי.

כן, עריכה היא העיקר. לאחר יצירת אתר האינטרנט שלכם, תוכלו לשנות את הטקסט, הצבעים, התמונות, הפריסה והרכיבים, בין אם על ידי בחירת אלמנטים ישירות או תיאור השינוי בצ'אט של בינה מלאכותית.

כן. אם אתם רוצים שליטה רבה יותר, עריכת קוד מלאה זמינה, כך שתוכלו להתאים אישית מעבר לעורך הוויזואלי ולשנות את גודל הפרויקט כרצונכם.

התוצאה שנוצרת היא נקודת התחלה קרובה, לא שכפול מושלם לפיקסלים. פריסות, אנימציות או אלמנטים מותאמים אישית מסוימים עשויים שלא להוביל במדויק. משם, ניתן להתאים כל דבר, החל מהפריסה ועד לתוכן, באמצעות הנחיות בינה מלאכותית או עריכות ידניות של גרירה ושחרור.

אין. פשוט הדבק כתובת URL, ואז תאר את השינויים הרצויים בשפה פשוטה. AI Builder מטפל בשאר, ללא צורך במיומנויות עיצוב או טכניות.

אתם יכולים להתחיל בחינם, אין צורך בכרטיס אשראי. תקבלו נקודות זיכוי לבינה מלאכותית כדי ליצור ולערוך את אתר האינטרנט המשוחזר הראשון שלכם. כשתהיו מוכנים לפרסם, בחרו תוכנית בתשלום, אירוח ודומיין כבר כלולים.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

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