כאן – פשוט לחצו "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את דף ההזמנות או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.



חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך הדף או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.



כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם ודף ההזמנות או האפליקציה שלכם יעלו לאוויר.



נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.