העסק שלכם, ההזמנה המותאמת אישית שלכם – נבנית בדקות

מאתרי הזמנות של פגישות ייעוץ ועד אפליקציות להזמנת מקומות במסעדות – תארו מה אתם צריכים ו-Horizons יבנה את זה. קבלו הזמנות, שלחו אישורים ונהלו פגישות, הכל במקום אחד.
התחילו בחינם

תוכניות בתשלום החל מ-⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

העסק שלכם, ההזמנה המותאמת אישית שלכם – נבנית בדקות

כל מה שצריך כדי להתחיל לקבל הזמנות אונליין

מהבנייה של דף ההזמנה שלך ועד שליחת אישורים וסנכרון לוח השנה שלך – AI Builder מטפל בזה.

צרו אתר או אפליקציה לפגישות

השיקו דפים מוכנים לתיאום פגישות תוך דקות על ידי צ'אט עם AI או שימוש בתבניות.
צרו אתר או אפליקציה לפגישות

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

שלחו אישורים אוטומטית

כל הזמנה מפעילה אימייל אישור מיידי – ללא מעקב ידני, ללא פגישות שהתפספסו, ללא רדיפה אחרי לקוחות.

שלחו אישורים אוטומטית

סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים

חברו את מערכת ההזמנות שלכם ל-Google Calendar, Calendly או לכלים אחרים שאתם סומכים עליהם – פשוט בקשו מ-Horizons והוא יגדיר הכל עבורכם.
סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים

צרו אתר או אפליקציה לפגישות

השיקו דפים מוכנים לתיאום פגישות תוך דקות על ידי צ'אט עם AI או שימוש בתבניות.
צרו אתר או אפליקציה לפגישות

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

שלחו אישורים אוטומטית

כל הזמנה מפעילה אימייל אישור מיידי – ללא מעקב ידני, ללא פגישות שהתפספסו, ללא רדיפה אחרי לקוחות.

שלחו אישורים אוטומטית

סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים

חברו את מערכת ההזמנות שלכם ל-Google Calendar, Calendly או לכלים אחרים שאתם סומכים עליהם – פשוט בקשו מ-Horizons והוא יגדיר הכל עבורכם.
סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים

מערכת ההזמנות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם

צפו בכמה מהפרויקטים הפופולריים ביותר להזמנות שאנשים יוצרים עם Horizons – כולם נבנו בפשטות על ידי תיאור של מה שאתם צריכים.
מערכת ההזמנות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם

הזמנת שירות

בנו דף הזמנות לסלון היופי שלכם, לאימונים אישיים, לשירותי ניקיון או תיקונים, לטיולי כלבים ועוד – הלקוחות שלכם מזמינים אונליין, ואתם מתמקדים בעבודה.
משולחנות מסעדות ודירות נופש ועד חללי עבודה משותפים – אפשרו ללקוחות לשריין את מקומם אונליין, בכל עת.
בין אם אתם רופאים, רופאי שיניים, מטפלים, מאמני חיים, יועצים או מורים פרטיים – תנו ללקוחות שלכם דרך פשוטה ומקצועית לקבוע איתכם פגישות.
מכרו הרשמות לסדנאות, כיתות אמן, ובינרים עם הגבלת מקומות או שיעורים מקוונים עם רשימות המתנה – הכל מנוהל במקום אחד.

איך לבנות דף הזמנות או אפליקציה מותאמים אישית עם AI

01

תארו את הרעיון שלכם

תארו את אתר ההזמנות או האפליקציה שהעסק שלכם צריך וצפו איך זה מתגשם – או בחרו תבנית כדי להתחיל מהר יותר.
02

התאימו אישית ובדקו

בצעו עריכה מדויקת של דף ההזמנות שלכם על ידי צ'אט עם AI – הוסיפו את השירותים שלכם, זמינות וכל הפרטים שהלקוחות שלכם צריכים. צפו בתצוגה מקדימה בלייב לפני שאתם מפרסמים.
03

פרסמו בלחיצה אחת

פרסמו, חברו את הדומיין שלכם, ואתם פתוחים לעסקים – הלקוחות שלכם יכולים להתחיל להזמין מיד.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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גלו מדריכים מקיפים, מדריכי "כיצד לעשות" והוראות שלב אחר שלב שייקחו אתכם ממתחילים למומחים ב-AI תוך זמן קצר. קבלו את כל מה שאתם צריכים כדי לבנות את פרויקט ה-AI הראשון שלכם — ועוד הרבה מעבר לכך.
מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

מדריך
וידאו
שפרו את הפרומפטים שלכם

שפרו את הפרומפטים שלכם

מדריך
וידאו
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

מדריך
וידאו

ראו מה עוד Horizons יכול לבנות לעסק שלכם

אפליקציות וחנויות של מסחר אלקטרוני

חלון ראווה לעסק

כלים פנימיים

CRM מותאם אישית

מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להשיק את פרויקט הזמנות מותאם אישית שלכם?

התחילו בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי

שאלות נפוצות על דף הזמנות ואפליקציה מותאמים אישית

דף או אפליקציה מותאמת אישית מאפשרים ללקוחותיכם לתזמן פגישות, להזמין שולחן או להירשם לשיעור – באופן מקוון, בכל עת. בניגוד לתוכנת ההזמנות המוצלחת שמנעת תכונות שימושיות מאחורי תוכניות יקרות – או מחייבת אותך עבור דברים שלא תשתמש בהם – פתרון מותאם אישית בנוי על פי הצרכים העסקיים המדויקים שלך. השירותים שלך, המותג שלך, זרימת העבודה שלך, ורק התכונות שחשובות לך באמת.

עם AI Builder, תוכל לבנות בדיוק את מה שאתה צריך – דף הזמנות פגישה פשוט לסלון שלך, מערכת הזמנות למסעדה שלך, אתר הזמנות כיתות עבור אולפן הכושר שלך, או דף הרשמה לאירוע עבור הסדנה הבאה שלך.

כל עסק שמקבל פגישות או הזמנות – סלונים, מטפלים, מאמנים, יועצים, מסעדות, אולפני כושר, מארגני אירועים, סוכני נדל"ן ועוד. אם העסק שלך מסתמך על הזמנות, AI Builder יכול לבנות פתרון מותאם אישית המתאים לאופן העבודה שלך.

בכלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת.

רוצים להוסיף אימייל אישור? פשוט בקשו. צריכים לסנכרן עם Google Calendar? תארו זאת. רוצים לשנות את הצבע של טופס ההזמנה שלכם? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.

הוא עובד גם ביותר מ-80 שפות, כך שתוכלו לבנות במילים שלכם – ללא צורך באוצר מילים טכני. אם אתם חדשים לקונספט, מדריך ה-vibe coding שלנו ילווה אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.

כן – כל הזמנה יכולה להפעיל אימייל אישור מיידי ללקוח שלכם, כך שאין צורך במעקב ידני ואין סיכון שהפגישות יתפספסו.

כן. פשוט תבקש מ-AI Builder לחבר את דף ההזמנות או את האפליקציה שלך ל-Google Calendar, ל-Calendly או לכל כלי אחר שאתה כבר משתמש בו – ולאחר מכן בצע את ההוראות ש-AI Builder מספק כדי לקבל את מפתח ה-API שלך. לאחר שתשתף את הפרטים המבוקשים, AI Builder יטפל בשאר.

כן, Horizons מגיע עם backend משולב שמאפשר לכם לבנות אתרי הזמנות ואפליקציות עם אימות משתמשים וניהול חשבונות כלולים. המשמעות היא שלקוחות יכולים להתחבר, לצפות בהזמנות עתידיות ולנהל את הפגישות שלהם – מבלי שתצטרכו כלים חיצוניים או הגדרה טכנית.

עדכון דף ההזמנה או האפליקציה שלך הוא פשוט כמו לבנות אותו. פשוט לחזור לפרוייקט שלך, לפתוח אותו ולהמשיך בשיחה עם AI Builder – תיאר מה אתה רוצה לשנות והוא מטפל בשאר. זה הכל חלק מהחוויה של קוד Vibe, אין צורך בפיתוח.

ואם יש לך רקע טכני או רוצה להגדיל עוד יותר את הקו, AI Builder נותן לך גישה מלאה לקוד – כך שאתה יכול לקחת אותו ככל שאתה צריך.

כאן – פשוט לחצו "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את דף ההזמנות או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.

חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך הדף או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.

כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם ודף ההזמנות או האפליקציה שלכם יעלו לאוויר.

נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

Hostinger מציעה שתי דרכים לבנות דף הזמנות – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.

בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר הזמנות מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים מובנים מראש. הוא מתאים מאוד לכל מי שצריך אתר הזמנות נקי ופשוט שפועל במהירות.

Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם ה-AI והוא מיישם שינויים בזמן אמת, ומעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. היא גם מאפשרת לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו אפליקציות הזמנות עם התחברות משתמשים ופונקציונליות חברות, הודות למערכת ה-backend המשולבת שלה. ולמי שרוצה בכך, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.

שני הכלים בנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות ובכמה גמישות אתם צריכים.

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