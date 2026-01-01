העסק שלכם, ההזמנה המותאמת אישית שלכם – נבנית בדקות
כל מה שצריך כדי להתחיל לקבל הזמנות אונליין
צרו אתר או אפליקציה לפגישות
כל מה שצריך בשביל לצמוח
אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.
שלחו אישורים אוטומטית
כל הזמנה מפעילה אימייל אישור מיידי – ללא מעקב ידני, ללא פגישות שהתפספסו, ללא רדיפה אחרי לקוחות.
סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים
צרו אתר או אפליקציה לפגישות
כל מה שצריך בשביל לצמוח
אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.
שלחו אישורים אוטומטית
כל הזמנה מפעילה אימייל אישור מיידי – ללא מעקב ידני, ללא פגישות שהתפספסו, ללא רדיפה אחרי לקוחות.
סנכרנו עם הכלים בהם אתם כבר משתמשים
מערכת ההזמנות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם
הזמנת שירות
מערכת הזמנות
הזמנת תורים
מכירת כרטיסים לאירועים
איך לבנות דף הזמנות או אפליקציה מותאמים אישית עם AI
תארו את הרעיון שלכם
התאימו אישית ובדקו
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בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
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מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על דף הזמנות ואפליקציה מותאמים אישית
מה זה דף הזמנות או אפליקציה מותאמים אישית?
דף או אפליקציה מותאמת אישית מאפשרים ללקוחותיכם לתזמן פגישות, להזמין שולחן או להירשם לשיעור – באופן מקוון, בכל עת. בניגוד לתוכנת ההזמנות המוצלחת שמנעת תכונות שימושיות מאחורי תוכניות יקרות – או מחייבת אותך עבור דברים שלא תשתמש בהם – פתרון מותאם אישית בנוי על פי הצרכים העסקיים המדויקים שלך. השירותים שלך, המותג שלך, זרימת העבודה שלך, ורק התכונות שחשובות לך באמת.
עם AI Builder, תוכל לבנות בדיוק את מה שאתה צריך – דף הזמנות פגישה פשוט לסלון שלך, מערכת הזמנות למסעדה שלך, אתר הזמנות כיתות עבור אולפן הכושר שלך, או דף הרשמה לאירוע עבור הסדנה הבאה שלך.
אילו סוגי עסקים יכולים להשתמש ב-AI Builder כדי לקבל הזמנות?
כל עסק שמקבל פגישות או הזמנות – סלונים, מטפלים, מאמנים, יועצים, מסעדות, אולפני כושר, מארגני אירועים, סוכני נדל"ן ועוד. אם העסק שלך מסתמך על הזמנות, AI Builder יכול לבנות פתרון מותאם אישית המתאים לאופן העבודה שלך.
האם צריך ידע כלשהו בתכנות או ידע טכני כדי לבנות דף הזמנות אונליין או אפליקציה?
בכלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת.
רוצים להוסיף אימייל אישור? פשוט בקשו. צריכים לסנכרן עם Google Calendar? תארו זאת. רוצים לשנות את הצבע של טופס ההזמנה שלכם? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.
הוא עובד גם ביותר מ-80 שפות, כך שתוכלו לבנות במילים שלכם – ללא צורך באוצר מילים טכני. אם אתם חדשים לקונספט, מדריך ה-vibe coding שלנו ילווה אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.
האם ניתן לשלוח אישורי הזמנה אוטומטיים?
כן – כל הזמנה יכולה להפעיל אימייל אישור מיידי ללקוח שלכם, כך שאין צורך במעקב ידני ואין סיכון שהפגישות יתפספסו.
האם ניתן לסנכרן את דף ההזמנות שלי או את האפליקציה עם Google Calendar או Calendly?
כן. פשוט תבקש מ-AI Builder לחבר את דף ההזמנות או את האפליקציה שלך ל-Google Calendar, ל-Calendly או לכל כלי אחר שאתה כבר משתמש בו – ולאחר מכן בצע את ההוראות ש-AI Builder מספק כדי לקבל את מפתח ה-API שלך. לאחר שתשתף את הפרטים המבוקשים, AI Builder יטפל בשאר.
האם הלקוחות שלי יכולים ליצור חשבונות ולנהל את ההזמנות שלהם?
כן, Horizons מגיע עם backend משולב שמאפשר לכם לבנות אתרי הזמנות ואפליקציות עם אימות משתמשים וניהול חשבונות כלולים. המשמעות היא שלקוחות יכולים להתחבר, לצפות בהזמנות עתידיות ולנהל את הפגישות שלהם – מבלי שתצטרכו כלים חיצוניים או הגדרה טכנית.
מה אם אצטרך לבצע שינויים כשהעסק שלי יגדל?
עדכון דף ההזמנה או האפליקציה שלך הוא פשוט כמו לבנות אותו. פשוט לחזור לפרוייקט שלך, לפתוח אותו ולהמשיך בשיחה עם AI Builder – תיאר מה אתה רוצה לשנות והוא מטפל בשאר. זה הכל חלק מהחוויה של קוד Vibe, אין צורך בפיתוח.
ואם יש לך רקע טכני או רוצה להגדיל עוד יותר את הקו, AI Builder נותן לך גישה מלאה לקוד – כך שאתה יכול לקחת אותו ככל שאתה צריך.
איפה מתחילים עם דף ההזמנות המותאם אישית ובונה האפליקציות של Horizons?
כאן – פשוט לחצו "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את דף ההזמנות או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.
חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך הדף או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.
כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם ודף ההזמנות או האפליקציה שלכם יעלו לאוויר.
נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.
מה ההבדל בין Horizons לבין בונה האתרים של Hostinger עבור דפי הזמנות?
Hostinger מציעה שתי דרכים לבנות דף הזמנות – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.
בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר הזמנות מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים מובנים מראש. הוא מתאים מאוד לכל מי שצריך אתר הזמנות נקי ופשוט שפועל במהירות.
Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם ה-AI והוא מיישם שינויים בזמן אמת, ומעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. היא גם מאפשרת לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו אפליקציות הזמנות עם התחברות משתמשים ופונקציונליות חברות, הודות למערכת ה-backend המשולבת שלה. ולמי שרוצה בכך, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.
שני הכלים בנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות ובכמה גמישות אתם צריכים.