לא. עם Horizons אין צורך ללמוד HTML, CSS או Frameworks. Horizons משתמש בגישה שיחתית לפיתוח, המכונה לעיתים vibe coding. אתם פשוט מתארים בשפה טבעית מה תרצו שאפליקציית ה-SaaS שלכם תעשה, וה-AI בונה אותה עבורכם בזמן אמת. רוצים להוסיף תכונה חדשה? פשוט בקשו. צריכים לשנות את זרימת המשתמשים? תארו אותה. אם המושג חדש לכם, המדריך שלנו ל-vibe coding יסביר לכם את כל מה שצריך לדעת.

מחפשים השראה? עיינו בכמה מדוגמאות ה-micro SaaS האהובות עלינו.