פיתוח אפליקציות SaaS — בקלות ובפשטות

הפוך את רעיון היישום micro SaaS שלך למוצר חי בקלות באמצעות הפלטפורמה ללא קוד של Hostinger AI Builder.
התחילו בחינם

תוכניות בתשלום החל מ-⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

פיתוח אפליקציות SaaS — בקלות ובפשטות

בנו מהר ובקלות יותר עם כלי ה-SaaS ללא קוד של Horizons

כל מה שאתם צריכים כדי לבנות, להשיק, ולפתח את ה-SaaS שלכם.

שותף AI הכל-כלול

פשוט תארו את רעיון ה-SaaS שלכם וה-AI בונה אותו – מלוגיקת backend ועד לעיצוב – מוצר פונקציונלי לחלוטין, מוכן להשקה תוך דקות. ללא קידוד, ללא צוות טכני, ללא המתנה.
שותף AI הכל-כלול

כל מה שצריך כדי לעלות לרשת

אחסון, דומיין, אימייל, ואופטימיזציית SEO - הכל כלול. ללא חשבונות נפרדים או הגדרה מסובכת.

כל מה שצריך כדי לעלות לרשת

backend מובנה

מסדי נתונים, חשבונות משתמש, ואחסון קבצים מובנים – אין צורך בכלים חיצוניים – כך שה-SaaS שלכם עובד כמוצר אמיתי באופן מיידי.

backend מובנה

הרוויחו מהיום הראשון

הציעו מספר רמות מנוי עם אפשרות לשדרוג או שדרוג לאחור של תוכניות בצורה חלקה. 0% עמלות עסקה ואינטגרציית Stripe מובנית הופכים הכנסה חוזרת ללא מאמץ.
הרוויחו מהיום הראשון

שותף AI הכל-כלול

פשוט תארו את רעיון ה-SaaS שלכם וה-AI בונה אותו – מלוגיקת backend ועד לעיצוב – מוצר פונקציונלי לחלוטין, מוכן להשקה תוך דקות. ללא קידוד, ללא צוות טכני, ללא המתנה.
שותף AI הכל-כלול

כל מה שצריך כדי לעלות לרשת

אחסון, דומיין, אימייל, ואופטימיזציית SEO - הכל כלול. ללא חשבונות נפרדים או הגדרה מסובכת.

כל מה שצריך כדי לעלות לרשת

backend מובנה

מסדי נתונים, חשבונות משתמש, ואחסון קבצים מובנים – אין צורך בכלים חיצוניים – כך שה-SaaS שלכם עובד כמוצר אמיתי באופן מיידי.

backend מובנה

הרוויחו מהיום הראשון

הציעו מספר רמות מנוי עם אפשרות לשדרוג או שדרוג לאחור של תוכניות בצורה חלקה. 0% עמלות עסקה ואינטגרציית Stripe מובנית הופכים הכנסה חוזרת ללא מאמץ.
הרוויחו מהיום הראשון

פתרונות SaaS שתוכלו לבנות — בלי קוד, רק עם היצירתיות שלכם

גלו דוגמאות אמיתיות של מוצרי SaaS שתוכלו ליצור עם Hostinger Horizons — כולם נבנו על ידי תיאור פשוט של מה שאתם צריכים.
פתרונות SaaS שתוכלו לבנות — בלי קוד, רק עם היצירתיות שלכם

micro SaaS חינוכי

צרו כלי למידה – מיני-קורסים, תרגול שפות, תעודות – שעוזרים למורים ולצוותי הדרכה קטנים להעביר שיעורים מובנים ולעקוב אחר התקדמות ללא מערכת LMS מלאה.התחילו לבנות
עזרו לעסקים לנהל לידים, לעקוב אחר קשרי לקוחות, ולסגור יותר עסקאות – בנו CRM מותאם אישית לחלוטין והציעו אותו כמינוי לצוותי מכירות וסוכנויות.התחילו לבנות
עזרו למשתמשים ליצור כיתובים, רעיונות לפוסטים, האשטגים, הוקים, ותכנים מוכנים לפלטפורמה מתוך פרומפטים פשוטים.התחילו לבנות
אפשרו למסעדות לנהל הזמנות, לעקוב אחר זמינות שולחנות, ולשלוח אימיילי אישור – בנו כלי נישה להזמנות והציעו אותו לעסקי אירוח.התחילו לבנות
צרו אפליקציות לתכנון אימונים, מעקב אחר התקדמות, תכנון ארוחות, ואתגרים ששומרים על המשתמשים עקביים, ובמקביל מעניקים למאמנים וליוצרים דרך לארוז ולמכור תוכניות.התחילו לבנות
בנו פלטפורמת פודקאסטים משלכם – שתפו פרקים, הגדילו את הקהל שלכם, וגבו תשלום עבור תוכן פרימיום או תוכן בלעדי באמצעות מנויים.התחילו לבנות
בנו פלטפורמה למנויים בלבד שבה מנויים משלמים כדי לגשת לתוכן בלעדי, קורסים, או קהילה – קבעו תמחור משלכם, נהלו מנויים, והגדילו את ההכנסה החוזרת שלכם.התחילו לבנות

כיצד ליצור אפליקציית SaaS

01

תארו את הרעיון שלכם

ספרו ל-AI מה מוצר ה-SaaS שלכם צריך לעשות וצפו בו מתממש – או בחרו תבנית כדי להתחיל אפילו מהר יותר.
02

התאימו אישית ובדקו

כיילו בשיחה עם AI – התאימו תכונות, הגדירו תשלומים והתחברויות, וצפו בתצוגה מקדימה חיה לפני שאתם משיקים.
03

השיקו בלחיצה אחת

לחצו 'השקה' וה-SaaS שלכם פעיל – אחסון, דומיין, ואופטימיזציית SEO הכל כלול. התחילו לצרף את המשתמשים הראשונים שלכם מיד.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

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גלו מדריכים מקיפים, מדריכי How-to, והוראות שלב אחר שלב שייקחו אתכם ממתחילים למקצועני AI תוך זמן קצר. קבלו את כל מה שאתם צריכים כדי לבנות את פרויקט ה-AI הראשון שלכם — ועוד הרבה מעבר לכך.
מה זה SaaS

מה זה SaaS

הדרכה
איך לבנות מוצר SaaS

איך לבנות מוצר SaaS

הדרכה
רעיונות ל־Micro SaaS

רעיונות ל־Micro SaaS

הדרכה
וידאו

דרכים נוספות לייצר רווחים עם Horizons

מכרו אונליין

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בנו כלי AI מותאמים אישית

בנו תבנית, הרוויחו עמלה

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

התחילו בחינם

ללא צורך בכרטיס אשראי

שאלות נפוצות על פיתוח יישומי SaaS

פיתוח אפליקציות SaaS (תוכנה כשירות) הוא תהליך של יצירת כלים או שירותים מבוססי ענן, שאליהם המשתמשים ניגשים דרך דפדפן אינטרנט, בדרך כלל במסגרת מנוי. בניגוד לתוכנות מסורתיות, אפליקציות SaaS אינן דורשות הורדה או התקנה – הכול פועל אונליין.

רוצים להכיר רעיונות שמתאימים לסטארטאפים? עיינו ברשימת הרעיונות שלנו ל-SaaS וקבלו השראה.

לא. עם Horizons אין צורך ללמוד HTML, CSS או Frameworks. Horizons משתמש בגישה שיחתית לפיתוח, המכונה לעיתים vibe coding. אתם פשוט מתארים בשפה טבעית מה תרצו שאפליקציית ה-SaaS שלכם תעשה, וה-AI בונה אותה עבורכם בזמן אמת. רוצים להוסיף תכונה חדשה? פשוט בקשו. צריכים לשנות את זרימת המשתמשים? תארו אותה. אם המושג חדש לכם, המדריך שלנו ל-vibe coding יסביר לכם את כל מה שצריך לדעת.

מחפשים השראה? עיינו בכמה מדוגמאות ה-micro SaaS האהובות עלינו.

העלויות משתנות בהתאם לגישה שלכם. פיתוח עצמאי ידרוש מכם זמן אך פחות כסף; שכירת מפתחים עלולה להיות יקרה. שימוש בבונה SaaS ללא קוד כמו Hostinger Horizons הוא ידידותי לכיס, עם תוכניות משתלמות שמתחילות מ-⁦11.99⁩₪/חודש לחודש ומאפשרות לכם לבנות, לבדוק, ולהשיק מוצרי SaaS בלי השקעה ראשונית כבדה.

אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים עולים פחות מקרדיט אחד, בנייה גדולה יותר עשויה להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אפליקציית ה-SaaS שלכם, לראות אותה קורמת עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו.

כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון, דומיין ואופטימיזציית SEO כלולים כולם – פשוט לחצו על פרסם וה-SaaS שלכם יעלה לאוויר.

נגמרו לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

אתה יכול להרוויח אפליקציות SaaS באמצעות מנויים חודשיים, תוכניות פרימיום מדרגה, רכישות בתוך האפליקציה או מודעות. Hostinger AI Builder משולב עם מערכות תשלום כמו Stripe, מה שהופך את הגדרת חיוב קל יותר.

שיווק אפליקציית SaaS בצורה יעילה כולל SEO, קמפיינים ברשתות חברתיות, פרסום ממומן, שיווק באימייל ושיתופי פעולה עם משפיענים. זיהוי קהל היעד והצגת הערך הייחודי של האפליקציה הם מרכיבים מרכזיים להצלחה.

למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו לשיווק SaaS.

מיקרו SaaS הוא יישום SaaS מיוחד ביותר המשרת נישה צרה, שלעתים קרובות נבנה ומנוהל על ידי צוות קטן או אפילו מייסד יחיד. פרויקטים אלה יכולים להיות מהירים יותר להשקה וקלים יותר לניהול.

רוצים לדעת עוד? עיינו במדריך המיקרו SaaS שלנו.

תחזוקה כוללת עדכון קבוע של האפליקציה, תיקון באגים, שיפור האבטחה והוספת פיצ'רים חדשים. Hostinger Horizons מפשטת זאת על ידי איחוד עדכונים, אחסון וניטור בפלטפורמה אחת חלקה.

בדיקות עוזרות לכם לזהות באגים ולהבטיח שאפליקציית ה-SaaS שלכם תעבוד במכשירים שונים. אתם יכולים לבדוק פיצ'רים באופן ידני או להשתמש בכלי בדיקה אוטומטיים. Hostinger Horizons מאפשר לכם לצפות בתצוגה מקדימה ולבדוק בסביבת טסטינג לפני שאתם משיקים.

אבטחת SaaS כוללת הגנה על נתוני משתמשים, אכיפת אימות חזק, יישום SSL וניטור קבוע אחר חולשות. Hostinger Horizons דואגת לתכונות אבטחה מרכזיות ישירות מהקופסה, ועוזרת לכם להתחיל בביטחון.

בדרך כלל, הפצה והארח דורשים הגדרת שרתים, הגדרת סביבות וניהול תחומים. עם Hostinger AI Builder, הכל משולב – אתה בונה ומשחרר במקום אחד, עם אירוח, תחומים מותאמים אישית ו- SSL כלולים.

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