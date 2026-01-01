פיתוח אפליקציות SaaS — בקלות ובפשטות
בנו מהר ובקלות יותר עם כלי ה-SaaS ללא קוד של Horizons
שותף AI הכל-כלול
כל מה שצריך כדי לעלות לרשת
אחסון, דומיין, אימייל, ואופטימיזציית SEO - הכל כלול. ללא חשבונות נפרדים או הגדרה מסובכת.
backend מובנה
מסדי נתונים, חשבונות משתמש, ואחסון קבצים מובנים – אין צורך בכלים חיצוניים – כך שה-SaaS שלכם עובד כמוצר אמיתי באופן מיידי.
הרוויחו מהיום הראשון
שותף AI הכל-כלול
כל מה שצריך כדי לעלות לרשת
אחסון, דומיין, אימייל, ואופטימיזציית SEO - הכל כלול. ללא חשבונות נפרדים או הגדרה מסובכת.
backend מובנה
מסדי נתונים, חשבונות משתמש, ואחסון קבצים מובנים – אין צורך בכלים חיצוניים – כך שה-SaaS שלכם עובד כמוצר אמיתי באופן מיידי.
הרוויחו מהיום הראשון
פתרונות SaaS שתוכלו לבנות — בלי קוד, רק עם היצירתיות שלכם
micro SaaS חינוכי
יישום רשת לניהול קשרי לקוחות (CRM)
מחולל פוסטים לרשתות חברתיות
יישום רשת להזמנת מקומות במסעדה
מיקרו SaaS לכושר
יישום רשת לפודקאסט
אתר מנויים
כיצד ליצור אפליקציית SaaS
תארו את הרעיון שלכם
התאימו אישית ובדקו
השיקו בלחיצה אחת
בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
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Live Q&A tool
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דרכים נוספות לייצר רווחים עם Horizons
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על פיתוח יישומי SaaS
מהו פיתוח אפליקציות SaaS?
פיתוח אפליקציות SaaS (תוכנה כשירות) הוא תהליך של יצירת כלים או שירותים מבוססי ענן, שאליהם המשתמשים ניגשים דרך דפדפן אינטרנט, בדרך כלל במסגרת מנוי. בניגוד לתוכנות מסורתיות, אפליקציות SaaS אינן דורשות הורדה או התקנה – הכול פועל אונליין.
רוצים להכיר רעיונות שמתאימים לסטארטאפים? עיינו ברשימת הרעיונות שלנו ל-SaaS וקבלו השראה.
האם אני צריך לדעת לתכנת כדי לבנות אפליקציית SaaS?
לא. עם Horizons אין צורך ללמוד HTML, CSS או Frameworks. Horizons משתמש בגישה שיחתית לפיתוח, המכונה לעיתים vibe coding. אתם פשוט מתארים בשפה טבעית מה תרצו שאפליקציית ה-SaaS שלכם תעשה, וה-AI בונה אותה עבורכם בזמן אמת. רוצים להוסיף תכונה חדשה? פשוט בקשו. צריכים לשנות את זרימת המשתמשים? תארו אותה. אם המושג חדש לכם, המדריך שלנו ל-vibe coding יסביר לכם את כל מה שצריך לדעת.
מחפשים השראה? עיינו בכמה מדוגמאות ה-micro SaaS האהובות עלינו.
כמה עולה לבנות אפליקציית SaaS?
העלויות משתנות בהתאם לגישה שלכם. פיתוח עצמאי ידרוש מכם זמן אך פחות כסף; שכירת מפתחים עלולה להיות יקרה. שימוש בבונה SaaS ללא קוד כמו Hostinger Horizons הוא ידידותי לכיס, עם תוכניות משתלמות שמתחילות מ-11.99₪/חודש לחודש ומאפשרות לכם לבנות, לבדוק, ולהשיק מוצרי SaaS בלי השקעה ראשונית כבדה.
אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים עולים פחות מקרדיט אחד, בנייה גדולה יותר עשויה להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אפליקציית ה-SaaS שלכם, לראות אותה קורמת עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו.
כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון, דומיין ואופטימיזציית SEO כלולים כולם – פשוט לחצו על פרסם וה-SaaS שלכם יעלה לאוויר.
נגמרו לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.
איך אפשר להפיק הכנסות מאפליקציית ה-SaaS שלי?
אתה יכול להרוויח אפליקציות SaaS באמצעות מנויים חודשיים, תוכניות פרימיום מדרגה, רכישות בתוך האפליקציה או מודעות. Hostinger AI Builder משולב עם מערכות תשלום כמו Stripe, מה שהופך את הגדרת חיוב קל יותר.
איך אני יכול לשווק את אפליקציית ה-SaaS שלי?
שיווק אפליקציית SaaS בצורה יעילה כולל SEO, קמפיינים ברשתות חברתיות, פרסום ממומן, שיווק באימייל ושיתופי פעולה עם משפיענים. זיהוי קהל היעד והצגת הערך הייחודי של האפליקציה הם מרכיבים מרכזיים להצלחה.
למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו לשיווק SaaS.
מה ההבדל בין SaaS למיקרו SaaS?
מיקרו SaaS הוא יישום SaaS מיוחד ביותר המשרת נישה צרה, שלעתים קרובות נבנה ומנוהל על ידי צוות קטן או אפילו מייסד יחיד. פרויקטים אלה יכולים להיות מהירים יותר להשקה וקלים יותר לניהול.
רוצים לדעת עוד? עיינו במדריך המיקרו SaaS שלנו.
איך אני מתחזק אפליקציית SaaS?
תחזוקה כוללת עדכון קבוע של האפליקציה, תיקון באגים, שיפור האבטחה והוספת פיצ'רים חדשים. Hostinger Horizons מפשטת זאת על ידי איחוד עדכונים, אחסון וניטור בפלטפורמה אחת חלקה.
איך אני בודק אפליקציית SaaS?
בדיקות עוזרות לכם לזהות באגים ולהבטיח שאפליקציית ה-SaaS שלכם תעבוד במכשירים שונים. אתם יכולים לבדוק פיצ'רים באופן ידני או להשתמש בכלי בדיקה אוטומטיים. Hostinger Horizons מאפשר לכם לצפות בתצוגה מקדימה ולבדוק בסביבת טסטינג לפני שאתם משיקים.
איך מאבטחים אפליקציית SaaS?
אבטחת SaaS כוללת הגנה על נתוני משתמשים, אכיפת אימות חזק, יישום SSL וניטור קבוע אחר חולשות. Hostinger Horizons דואגת לתכונות אבטחה מרכזיות ישירות מהקופסה, ועוזרת לכם להתחיל בביטחון.
איך לפרוס ולאחסן אפליקציית SaaS?
בדרך כלל, הפצה והארח דורשים הגדרת שרתים, הגדרת סביבות וניהול תחומים. עם Hostinger AI Builder, הכל משולב – אתה בונה ומשחרר במקום אחד, עם אירוח, תחומים מותאמים אישית ו- SSL כלולים.