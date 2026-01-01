עם AI Builder, אתה יכול לעדכן את התוכן שלך ישירות בחלון התצוגה המקדימה. הפעל מצב עריכה, לחץ על מה שברצונך לשנות, והתחל להקליד – זה כל כך פשוט.

עדכן כותרות, פסוקים או טקסט כפתור ותראה את העדכונים שלך מופיעים בחיים. אין תוספים, אין אשראי AI מבוזבז, אין מחכה.