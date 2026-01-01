כן, אינך זקוק לניסיון בקוד כדי לבנות יישום אינטרנט. בעוד שהפיתוח המסורתי דורש למידה של שפות כמו HTML, CSS או JavaScript – ושל מסגרות כמו Node.js או Django – כלים ללא קוד ו- AI כמו Hostinger AI Builder מאפשרים לך לתאר את הרעיון שלך במילים שלך ולייצר יישום אינטרנט עובד באופן מיידי – ללא כתיבת קוד.

למדו עוד במדריך שלנו על איך ליצור יישום אינטרנט