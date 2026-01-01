בנו כלי AI מותאמים אישית משלכם – ללא התקנה, ללא טרחה

עם AI שכבר מובנה ב-Horizons, אתם יכולים ליצור כלי AI משלכם – לשימוש, למכירה או לשיתוף.
התחילו בחינם

תוכניות בתשלום החל מ־⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

בנו כלי AI מותאמים אישית משלכם – ללא התקנה, ללא טרחה

מפרויקטים צדדיים כיפיים לכלים שימושיים

צרו כלים עבור עצמכם, חסכו בדמי מנוי, או צרו משהו שהמשתמשים שלכם יאהבו – וישלמו עליו. הנה רק כמה רעיונות כדי להתחיל.
כלי טקסט

כלי טקסט

בנו אפליקציות שקוראות, כותבות ומגיבות. מצ'אטבוטים שמטפלים בשאלות לקוחות מסביב לשעון, ועד לעוזרים שמסייעים למשתמשים לנסח מכתבי כיסוי, לתכנן טיולים או למצוא את המתכון המושלם.התחילו לבנות
צרו אפליקציות שמשנות ומייצרות אלמנטים ויזואליים. אפשרו למשתמשים להפוך תמונות לאיורים, לעצב אווטארים מותאמים אישית, להריץ סימולציות של עיצוב חדרים, או לייצר מוקאפים של מוצרים – ללא צורך בכישורי עיצוב.התחילו לבנות
בנו כלים חכמים שיחסכו זמן למשתמשים שלכם. חשבו על טפסי לידים מונעי AI, בודקי קורות חיים, יועצי תקציב או מתכנני אימונים – אפליקציות שימושיות שתמיד מספקות ערך אמיתי.התחילו לבנות
בנו כלים שאנשים לא יכולים להפסיק לשתף. מבחני אישיות, קוראי טארוט מבוססי AI, מאתרי כפילים של סלבריטאים, מייצרי סיפורי לילה טוב. כלים שכיף להשתמש בהם, ואפילו יותר כיף לשתף אותם.התחילו לבנות

כל מה שצריך כדי לבנות כלים מבוססי AI

AI שכבר קיים

אין צורך בחשבון צד שלישי או חיוב נפרד. ה-AI מובנה ב-Horizons – פשוט פתחו את הפרויקט שלכם והשתמשו בו.

בנו באמצעות צ'אט ולא קוד

תארו מה אתם רוצים בשפה פשוטה ו-Horizons בונה את זה עבורכם. בלי קוד, בלי הגדרה טכנית – רק הרעיון שלכם ושיחה.

הרעיון שלכם קובע את הגבולות, לא הטכנולוגיה

צ'אטבוטים, מסייעי AI אישיים, מחוללי תמונות, כלי כתיבה, מנועי המלצות – כל מה שתוכלו לדמיין, ל-Horizons יש את ה-AI שיניע אותם.

בנו פעם אחת והרוויחו מזה

שתפו את הפרויקט שלכם כתבנית והרוויחו עמלה של 20% בכל פעם שמישהו משתמש בה כדי להקים אפליקציה משלו ורוכש את תוכנית Horizons הראשונה שלו.

איך זה עובד

01

פתחו את פרויקט Horizons שלכם

התחברו ל-Horizons והתחילו פרויקט חדש – או בחרו באחת מהתבניות המוכנות ל-AI כדי לקבל יתרון התחלתי.
02

צרו, כוונו ובדקו

תארו מה אתם רוצים שהאפליקציה שלכם תעשה, ערכו עד שהיא תהיה מדויקת לחלוטין ובדקו אותה כשהיא באוויר – הכל מבלי לעזוב את Horizons.
03

פרסמו ושתפו

כשתהיו מוכנים, לחצו על "פרסום". הכלי שלכם, שמופעל באמצעות AI, פעיל ומוכן למשתמשים. אתם יכולים לעקוב אחר השימוש בקרדיטים בכל עת בלוח הבקרה שלכם.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.
כל התבניות
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים לבנות את הכלי הראשון שלכם המופעל על ידי AI?

התחילו בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי.

שאלות נפוצות על יצירת כלי AI מותאמים אישית

הנה התשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שאנחנו מקבלים לגבי בניית כלים מבוססי AI עם Horizons.

פשוט פתחו את פרויקט Horizons שלכם והתחילו לנהל צ'אט. תארו מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה ו-AI של Horizons יפיח בו חיים. אינטגרציית AI גנרטיבית חלקה כבר מובנית בפרויקט שלכם, כך שאין צורך בחשבונות צד שלישי, אין בחירת מודל, ואין חיוב נפרד. אתם יכולים להזין פרומפטים כדי להתאים אישית כל דבר, ולערוך טקסט ידנית או לעדכן תמונות מתי שתרצו, מבלי לבזבז קרדיטים. כשתהיו מוכנים, לחצו על "פרסם" – אחסון ודומיין כבר כלולים בתוכנית שלכם.

למידע נוסף, עיינו בסקירת ה-AI המשולב של Horizons.

הפיצ'רים של AI של Horizons נבנו עבור כל מי שיש לו רעיון – ללא צורך בניסיון בתכנות. בין אם אתם בעלי עסק קטן שרוצים לבנות כלי AI מותאמים אישית במקום לשלם עבור פתרונות צד שלישי, יוצרים שמחפשים לייצר רווח מהקהל שלכם באמצעות אפליקציה מבוססת AI, או מומחים כגון מאמני כושר או תזונאים, שרוצים לרכז את הידע שלהם לכלי שניתן למכור ללקוחות, Horizons מאפשר לכם זאת.

אם אתם יכולים לתאר מה אתם רוצים לבנות, אתם יכולים לבנות את זה. ואם אתם מחפשים השראה או סתם רוצים להתחיל ברגל ימין, עיינו בתבניות המעוצבות מראש שלנו כדי למצוא אחת שמתאימה לרעיון שלכם.

Horizons תומך ביצירת טקסט וניתוחו, וכן ביצירת תמונות וניתוחן (PNG, WebP, JPEG). ניתן להשתמש בהם כדי ליצור צ'אטבוטים מבוססי AI משלכם, עוזרים אישיים מבוססי AI, כלי כתיבה, ממירי תמונות, מנועי המלצות, ועוד הרבה יותר.

אפשר להתחיל עם Horizons בחינם. התוכנית שלכם כוללת קרדיטים של AI כדי להתחיל לבנות ולנסות מיד. לאחר שתשתמשו בקרדיטים החינמיים שלכם, אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת כדי להמשיך לבנות וכדי להפעיל את תכונות ה-AI בתוך האפליקציה או האתר שפרסמתם. אין חיובים מפתיעים, אין עמלות נסתרות – אתם תמיד בשליטה על מה שאתם מוציאים.

קרדיטי AI מפעילים שני דברים: בניית האתר או אפליקציה שלכם (הודעה אחת = קרדיט אחד) והפיצ'רים של AI בתוך פרויקט האינטרנט שפרסמתם. לשימוש בתכונות ה-AI בתוך האתר או אפליקציית האינטרנט שלכם, משתמשים בקרדיטים חלקיים – כלומר, הקרדיטים שלכם יספיקו ליותר זמן רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים אינטראקציה עם כלי ה-AI שלכם.

כן. לוח הבקרה של שימוש בקרדיטים של AI מציג פירוט של קרדיטים ששימשו לבנייה ועריכה, וכן קרדיטים שנצרכו על ידי פיצ'רים של AI של האפליקציה שלכם – כך שתמיד תדעו בדיוק לאן הקרדיטים שלכם הולכים.

לא כלל. AI Builder מיועד לכולם – מהיוצרים שאינם טכניים ועד למפתחים מנוסים. אם אתה יכול לתאר מה אתה רוצה לבנות, AI Builder יכול לעזור לך לבנות אותו.

כן – אם בעבר בנתם פרוייקט עם AI App Builder או ערכתם את אתר האינטרנט באמצעות AI Builder, תכונת AI משולבת כבר כלולה בתוכנית ללא עלות נוספת. פשוט פתחו פרוייקט קיים או התחילו פרויקט חדש, תוסיפו את קרדיט ה-AI שלכם, ואתם מוכנים להתחיל.

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