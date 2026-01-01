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Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על יצירת כלי AI מותאמים אישית
כיצד ניתן לבנות כלי AI משלי?
פשוט פתחו את פרויקט Horizons שלכם והתחילו לנהל צ'אט. תארו מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה ו-AI של Horizons יפיח בו חיים. אינטגרציית AI גנרטיבית חלקה כבר מובנית בפרויקט שלכם, כך שאין צורך בחשבונות צד שלישי, אין בחירת מודל, ואין חיוב נפרד. אתם יכולים להזין פרומפטים כדי להתאים אישית כל דבר, ולערוך טקסט ידנית או לעדכן תמונות מתי שתרצו, מבלי לבזבז קרדיטים. כשתהיו מוכנים, לחצו על "פרסם" – אחסון ודומיין כבר כלולים בתוכנית שלכם.
למידע נוסף, עיינו בסקירת ה-AI המשולב של Horizons.
מי יכול להשתמש ב-AI Builder כדי ליצור כלים אישית של AI?
הפיצ'רים של AI של Horizons נבנו עבור כל מי שיש לו רעיון – ללא צורך בניסיון בתכנות. בין אם אתם בעלי עסק קטן שרוצים לבנות כלי AI מותאמים אישית במקום לשלם עבור פתרונות צד שלישי, יוצרים שמחפשים לייצר רווח מהקהל שלכם באמצעות אפליקציה מבוססת AI, או מומחים כגון מאמני כושר או תזונאים, שרוצים לרכז את הידע שלהם לכלי שניתן למכור ללקוחות, Horizons מאפשר לכם זאת.
אם אתם יכולים לתאר מה אתם רוצים לבנות, אתם יכולים לבנות את זה. ואם אתם מחפשים השראה או סתם רוצים להתחיל ברגל ימין, עיינו בתבניות המעוצבות מראש שלנו כדי למצוא אחת שמתאימה לרעיון שלכם.
איזה סוג של פיצ'רים של AI אפשר להוסיף לאפליקציה?
Horizons תומך ביצירת טקסט וניתוחו, וכן ביצירת תמונות וניתוחן (PNG, WebP, JPEG). ניתן להשתמש בהם כדי ליצור צ'אטבוטים מבוססי AI משלכם, עוזרים אישיים מבוססי AI, כלי כתיבה, ממירי תמונות, מנועי המלצות, ועוד הרבה יותר.
האם Horizons חינמי לשימוש?
אפשר להתחיל עם Horizons בחינם. התוכנית שלכם כוללת קרדיטים של AI כדי להתחיל לבנות ולנסות מיד. לאחר שתשתמשו בקרדיטים החינמיים שלכם, אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת כדי להמשיך לבנות וכדי להפעיל את תכונות ה-AI בתוך האפליקציה או האתר שפרסמתם. אין חיובים מפתיעים, אין עמלות נסתרות – אתם תמיד בשליטה על מה שאתם מוציאים.
איך עובדים קרדיטי AI?
קרדיטי AI מפעילים שני דברים: בניית האתר או אפליקציה שלכם (הודעה אחת = קרדיט אחד) והפיצ'רים של AI בתוך פרויקט האינטרנט שפרסמתם. לשימוש בתכונות ה-AI בתוך האתר או אפליקציית האינטרנט שלכם, משתמשים בקרדיטים חלקיים – כלומר, הקרדיטים שלכם יספיקו ליותר זמן רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים אינטראקציה עם כלי ה-AI שלכם.
האם ניתן לראות כמה קרדיטים של AI האפליקציה שלי ניצלה?
כן. לוח הבקרה של שימוש בקרדיטים של AI מציג פירוט של קרדיטים ששימשו לבנייה ועריכה, וכן קרדיטים שנצרכו על ידי פיצ'רים של AI של האפליקציה שלכם – כך שתמיד תדעו בדיוק לאן הקרדיטים שלכם הולכים.
האם צריך כישורי תכנות כדי להשתמש בבונה כלי AI של Horizons?
לא כלל. AI Builder מיועד לכולם – מהיוצרים שאינם טכניים ועד למפתחים מנוסים. אם אתה יכול לתאר מה אתה רוצה לבנות, AI Builder יכול לעזור לך לבנות אותו.
האם ניתן להתחיל לבנות כלי AI אם כבר יש לי תוכנית שנרכשה קודם לכן?
כן – אם בעבר בנתם פרוייקט עם AI App Builder או ערכתם את אתר האינטרנט באמצעות AI Builder, תכונת AI משולבת כבר כלולה בתוכנית ללא עלות נוספת. פשוט פתחו פרוייקט קיים או התחילו פרויקט חדש, תוסיפו את קרדיט ה-AI שלכם, ואתם מוכנים להתחיל.