Hostinger Horizons מחברת את האתר או היישום שלכם לכלים שאתם צריכים כדי לגדול ולהתרחב. אין צורך להסתבך טכנית – פשוט תארו מה אתם רוצים, וה-AI ידאג לכל השאר.

צריכים התחברויות, תשלומים או מוניטיזציה? Hostinger Horizons משתלבת עם שירותים כמו Supabase, Stripe ו-AdSense, וניתן גם לחבר כלים נוספים לפי בקשה.