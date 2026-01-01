גלו את חווית Hostinger Horizons המלאה

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

73% הנחה
Premium
השיקו את האתר הראשון שלכם - מתיקי עבודות וקורות חיים ועד לבלוגים ודפי קישור בביו
44.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,159.52⁩₪). מתחדש ב-⁦40.99⁩₪/חודש.
צרו עד 3 אתרים
2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
5 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הצעה מיוחדת • 79% הנחה
ללא הגבלה
לעסקים בצמיחה. אתרים ללא הגבלה, כלי AI, מסחר אלקטרוני וגמישות מלאה
55.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,687.52⁩₪). מתחדש ב-⁦49.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
500 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
למה התוכנית הזאת?
פתרון שלם לפרויקטים ארוכי טווח. הכל כלול.
71% הנחה
Cloud Startup
לעסקים שזקוקים לביצועים וגמישות מקסימליים
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
73% הנחה
Premium
השיקו את האתר הראשון שלכם - מתיקי עבודות וקורות חיים ועד לבלוגים ודפי קישור בביו
44.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,159.52⁩₪). מתחדש ב-⁦40.99⁩₪/חודש.
צרו עד 3 אתרים
2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
5 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הצעה מיוחדת • 79% הנחה
ללא הגבלה
לעסקים בצמיחה. אתרים ללא הגבלה, כלי AI, מסחר אלקטרוני וגמישות מלאה
55.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,687.52⁩₪). מתחדש ב-⁦49.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
500 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
למה התוכנית הזאת?
פתרון שלם לפרויקטים ארוכי טווח. הכל כלול.
71% הנחה
Cloud Startup
לעסקים שזקוקים לביצועים וגמישות מקסימליים
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach

פיצ'רים ללא הגבלה כפופים למדיניות השימוש ההוגן שלנו.

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה משתמשים אומרים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

שאלות נפוצות על Hostinger Horizons

תוכניות Hostinger Horizons משתנות הן מבחינת הפיצ'רים והן מבחינת הקרדיטים החודשיים ל-AI. מגבלת קרדיטי AI קובעת כמה הודעות ניתן לשלוח לסוכן AI באמצעות צ'אט, בעוד שתוכניות ברמה גבוהה יותר מאפשרות פונקציונליות מתקדמת יותר וגמישות רבה יותר ככל שהצרכים שלכם גדלים.

נקודות ה-AI מניעות שני דברים: בניית הפרויקט שלכם והפעלת תכונות AI בתוכו ברגע שהוא עולה לאוויר. בעת הבנייה, כל הודעה שאתם שולחים לסוכן ה-AI של Horizons משתמשת בנקודה אחת. כאשר האתר או האפליקציה שפורסמו שלכם כוללים פונקציונליות מבוססת AI, נעשה שימוש בנקודות בכל פעם שהמשתמשים שלכם מקיימים איתה אינטראקציה – ומכיוון שמשתמשים בנקודות חלקיות לשם כך, זה מאפשר לכם להתנסות יותר בשבריר מהעלות.

כן. לוח המחוונים של שימוש בקרדיטי AI שלכם מציג פירוט של קרדיטים ששימשו לבנייה ועריכה, וכן קרדיטים שנצרכו על ידי תכונות ה-AI של האפליקציה שלכם – כך שתמיד תדעו בדיוק לאן הקרדיטים שלכם הולכים.

ברגע שיש לכם תוכנית, תוכלו לרכוש קרדיטים נוספים ל-AI מבלי לשדרג לתוכנית גבוהה יותר.

Hostinger Horizons דורש אחסון כדי שהאתר או יישום הרשת שלכם יהיו פעילים ונגישים אונליין.

אם אין לכם כבר תוכנית אחסון פעילה, אחסון ייכלל ברכישת Hostinger Horizons שלכם ללא עלות נוספת.

אם כבר יש לכם תוכנית אחסון פעילה, תוכנית אחסון נוספת לא תיכלל ברכישת Horizons שלכם - תוכלו להמשיך להשתמש בתוכנית האחסון הקיימת.

שימו לב שהאחסון ו-Hostinger Horizons מתחדשים בנפרד, ותוכלו לנהל, לשדרג, או לחדש כל שירות בנפרד.

Hostinger Horizons מאפשרת לכם ליצור מגוון רחב של יישומי רשת ואתרים ללא קוד - אין גבול לדמיון. לדוגמה, תוכלו ליצור אפליקציות למשלוחי אוכל, מוצרי SaaS, מעקבי כושר, תוכנה לארגונים ללא מטרות רווח ועוד.

בין אם אתם רוצים ליצור פתרון מותאם אישית עבור הלקוחות שלכם או אפליקציה ספציפית לצרכים העסקיים שלכם, Hostinger Horizons היא יצרנית הבינה המלאכותית המושלמת שתגרום לכם להגשים את הרעיונות שלכם.

Hostinger Horizons יכולה ליצור יישומי רשת ואתרים שעובדים בצורה חלקה על מכשירים ניידים. עם זאת, היא אינה תומכת כרגע ביצירת אפליקציות מובייל מקוריות עבור App Store או Google Play.

הקוד של האתר או יישום הרשת שלכם שייך לכם במלואו. בכל תוכנית בתשלום של Hostinger Horizons תוכלו להוריד את הקוד בכל זמן שתצטרכו.

כן, ניתן לשלב ממשקי API ושירותים חיצוניים עם Hostinger Horizons. הוא פועל בצורה חלקה עם כלים כמו Stripe ו-Supabase, ותוכלו גם לחבר ממשקי API נוספים לתשלומים, עיבוד נתונים, ועוד. אם תזדקקו לעזרה בחיבור שירותים חיצוניים, פשוט שאלו בצ’אט ו-Hostinger Horizons ינחה אתכם בתהליך.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.