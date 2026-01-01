כן, ניתן לשלב ממשקי API ושירותים חיצוניים עם Hostinger Horizons. הוא פועל בצורה חלקה עם כלים כמו Stripe ו-Supabase, ותוכלו גם לחבר ממשקי API נוספים לתשלומים, עיבוד נתונים, ועוד. אם תזדקקו לעזרה בחיבור שירותים חיצוניים, פשוט שאלו בצ’אט ו-Hostinger Horizons ינחה אתכם בתהליך.