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מה משתמשים אומרים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על Hostinger Horizons
מה ההבדלים בין התוכניות של Hostinger Horizons?
תוכניות Hostinger Horizons משתנות הן מבחינת הפיצ'רים והן מבחינת הקרדיטים החודשיים ל-AI. מגבלת קרדיטי AI קובעת כמה הודעות ניתן לשלוח לסוכן AI באמצעות צ'אט, בעוד שתוכניות ברמה גבוהה יותר מאפשרות פונקציונליות מתקדמת יותר וגמישות רבה יותר ככל שהצרכים שלכם גדלים.
איך עובדים קרדיטי AI?
נקודות ה-AI מניעות שני דברים: בניית הפרויקט שלכם והפעלת תכונות AI בתוכו ברגע שהוא עולה לאוויר. בעת הבנייה, כל הודעה שאתם שולחים לסוכן ה-AI של Horizons משתמשת בנקודה אחת. כאשר האתר או האפליקציה שפורסמו שלכם כוללים פונקציונליות מבוססת AI, נעשה שימוש בנקודות בכל פעם שהמשתמשים שלכם מקיימים איתה אינטראקציה – ומכיוון שמשתמשים בנקודות חלקיות לשם כך, זה מאפשר לכם להתנסות יותר בשבריר מהעלות.
האם ניתן לראות כמה קרדיטים של AI האפליקציה שלי השתמשה?
כן. לוח המחוונים של שימוש בקרדיטי AI שלכם מציג פירוט של קרדיטים ששימשו לבנייה ועריכה, וכן קרדיטים שנצרכו על ידי תכונות ה-AI של האפליקציה שלכם – כך שתמיד תדעו בדיוק לאן הקרדיטים שלכם הולכים.
האם ניתן לרכוש קרדיטים ל-AI נוספים מבלי לשדרג לתוכנית מתקדמת יותר?
ברגע שיש לכם תוכנית, תוכלו לרכוש קרדיטים נוספים ל-AI מבלי לשדרג לתוכנית גבוהה יותר.
האם אני יכול לקנות Hostinger Horizons בלי אחסון?
Hostinger Horizons דורש אחסון כדי שהאתר או יישום הרשת שלכם יהיו פעילים ונגישים אונליין.
אם אין לכם כבר תוכנית אחסון פעילה, אחסון ייכלל ברכישת Hostinger Horizons שלכם ללא עלות נוספת.
אם כבר יש לכם תוכנית אחסון פעילה, תוכנית אחסון נוספת לא תיכלל ברכישת Horizons שלכם - תוכלו להמשיך להשתמש בתוכנית האחסון הקיימת.
שימו לב שהאחסון ו-Hostinger Horizons מתחדשים בנפרד, ותוכלו לנהל, לשדרג, או לחדש כל שירות בנפרד.
אילו סוגי אתרים ניתן לפרסם עם Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons מאפשרת לכם ליצור מגוון רחב של יישומי רשת ואתרים ללא קוד - אין גבול לדמיון. לדוגמה, תוכלו ליצור אפליקציות למשלוחי אוכל, מוצרי SaaS, מעקבי כושר, תוכנה לארגונים ללא מטרות רווח ועוד.
בין אם אתם רוצים ליצור פתרון מותאם אישית עבור הלקוחות שלכם או אפליקציה ספציפית לצרכים העסקיים שלכם, Hostinger Horizons היא יצרנית הבינה המלאכותית המושלמת שתגרום לכם להגשים את הרעיונות שלכם.
האם אני יכול ליצור אפליקציה למובייל עם Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons יכולה ליצור יישומי רשת ואתרים שעובדים בצורה חלקה על מכשירים ניידים. עם זאת, היא אינה תומכת כרגע ביצירת אפליקציות מובייל מקוריות עבור App Store או Google Play.
למי שייך הקוד שנוצר עם Hostinger Horizons?
הקוד של האתר או יישום הרשת שלכם שייך לכם במלואו. בכל תוכנית בתשלום של Hostinger Horizons תוכלו להוריד את הקוד בכל זמן שתצטרכו.
האם אפשר לשלב APIs או שירותים של צד שלישי עם Hostinger Horizons?
כן, ניתן לשלב ממשקי API ושירותים חיצוניים עם Hostinger Horizons. הוא פועל בצורה חלקה עם כלים כמו Stripe ו-Supabase, ותוכלו גם לחבר ממשקי API נוספים לתשלומים, עיבוד נתונים, ועוד. אם תזדקקו לעזרה בחיבור שירותים חיצוניים, פשוט שאלו בצ’אט ו-Hostinger Horizons ינחה אתכם בתהליך.