Share Hostinger AI Builder ולהרוויח עד 150 דולר

הרוויחו 20% מהסכום שהחברים שלכם ישלמו עבור תוכנית ה-Hostinger Horizons הראשונה שלהם (עד 150 דולר). בנוסף, החברים שלכם יקבלו הנחה נוספת של 20%.
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איך זה עובד

01

שתפו את קישור ההפניה שלכם

העתיקו את הקישור המותאם אישית שלכם ישירות מ-Hostinger Horizons או מלוח הבקרה של ההפניות ושתפו אותו עם החברים שלכם.
02

חכו שהם ישדרגו

קבל תגמול כאשר החברים שלך קונים את התוכנית הראשונה שלהם Hostinger AI Builder ולהשתמש בשירותים במשך 45+ ימים.
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קבלו את התשלום שלכם

הרווחים שלך נשלחים אליך באמצעות PayPal, העברה בנקאית או יתרת Hostinger.

עזרו לאחרים להתחיל לבנות עם בינה מלאכותית ולקבל תגמולים

השתמשו בקישור ההפניה שלכם בכל מקום

השתמשו בקישור ההפניה שלכם בכל מקום

  • שלחו ישירות לחבר שמתחיל פרויקט
  • הוסיפו לתוכן שלכם או לפרופילים ברשתות החברתיות
  • שתפו בקהילות או בצ'אטים קבוצתיים
התגמול שלך: 20% עמלה

התגמול שלך: 20% עמלה

הרוויחו תגמולים כאשר החברים שלכם קונים את תוכנית Hostinger Horizons הראשונה שלהם ומשתמשים בה במשך 45+ ימים.

שאלות נפוצות על תוכנית ההפניות של Hostinger Horizons

תוכלו למצוא את קישור ההפניה שלכם באחת מהדרכים הבאות:

  • מלוח הבקרה של ההפניות
  • מפלטפורמת Hostinger Horizons – פשוט לחצו על סמל התפריט בפינה השמאלית העליונה ובחרו באפשרות "הפניה"

אין הגבלה למספר האנשים שתוכלו להפנות דרך תוכנית ההפניות של Hostinger. שתפו את הקישור שלכם וקדמו את Hostinger Horizons לכמה שיותר חברים.

מכיוון שמספר ההפניות אינו מוגבל, גם הרווחים שלכם אינם מוגבלים. אתם תרוויחו 20% מכל מכירה שזכאית לעמלה - מספר המכירות תלוי רק בכם.

הם מקבלים הנחה נוספת של 20% עבור תוכנית ה- Hostinger AI Builder הראשונה שלהם.

אנו מציעים החזר כספי מובטח תוך 30 יום. המשמעות היא שלמשתמשים חדשים יש עד 30 יום לאחר הרכישה לבקש החזר מלא.

נדרשים 15 ימים נוספים למטרות חשבונאיות וניהוליות.

באפשרותכם לבחור PayPal או העברה בנקאית מלוח הבקרה של ההפניות שלכם.

PayPal שולחת כספים מדי יום למשתמשים שהגיעו ל-50 דולר. עם זאת, עקב האוטומציה, ייתכן שתקבלו את התשלום שלכם ביום שלמחרת.

עבור העברה בנקאית, עליכם לצבור 200 דולר. לאחר מכן, עליכם להמתין עד ליום חמישי האחרון של החודש, שבו כל ההעברות הבנקאיות מטופלות. אם תהפכו לזכאים לתגמול לאחר אותו יום, הוא יעובד בחודש שלאחר מכן.

בהתאם למדיניות הבנק שלכם, העברות בנקאיות עשויות לגרור עמלות נוספות והבדלי שער חליפין, אשר עלולים להפחית את סכום התגמול. כדי להימנע מחיובים אלה, מומלץ להשתמש ב-PayPal.

בלוח הפניות, תוכלו למצוא את אזור "הפרסים שלי". כאן תוכלו לעקוב אחר ההפניות שלכם ולצפות בעמלות ששולמו ואלו שבהמתנה.

הפנו והרוויחו עד 150 דולר

הרוויחו 20% מהסכום שהחבר שלכם משלם עבור תוכנית ה-Hostinger AI Builder הראשונה שלהם (עד 150 דולר).

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