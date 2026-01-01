באפשרותכם לבחור PayPal או העברה בנקאית מלוח הבקרה של ההפניות שלכם.

PayPal שולחת כספים מדי יום למשתמשים שהגיעו ל-50 דולר. עם זאת, עקב האוטומציה, ייתכן שתקבלו את התשלום שלכם ביום שלמחרת.

עבור העברה בנקאית, עליכם לצבור 200 דולר. לאחר מכן, עליכם להמתין עד ליום חמישי האחרון של החודש, שבו כל ההעברות הבנקאיות מטופלות. אם תהפכו לזכאים לתגמול לאחר אותו יום, הוא יעובד בחודש שלאחר מכן.

בהתאם למדיניות הבנק שלכם, העברות בנקאיות עשויות לגרור עמלות נוספות והבדלי שער חליפין, אשר עלולים להפחית את סכום התגמול. כדי להימנע מחיובים אלה, מומלץ להשתמש ב-PayPal.