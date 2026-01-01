איך זה עובד
שתפו את קישור ההפניה שלכם
חכו שהם ישדרגו
קבלו את התשלום שלכם
עזרו לאחרים להתחיל לבנות עם בינה מלאכותית ולקבל תגמולים
השתמשו בקישור ההפניה שלכם בכל מקום
- שלחו ישירות לחבר שמתחיל פרויקט
- הוסיפו לתוכן שלכם או לפרופילים ברשתות החברתיות
- שתפו בקהילות או בצ'אטים קבוצתיים
התגמול שלך: 20% עמלה
שאלות נפוצות על תוכנית ההפניות של Hostinger Horizons
איפה משיגים את קישור ההפניה שלי?
תוכלו למצוא את קישור ההפניה שלכם באחת מהדרכים הבאות:
- מלוח הבקרה של ההפניות
- מפלטפורמת Hostinger Horizons – פשוט לחצו על סמל התפריט בפינה השמאלית העליונה ובחרו באפשרות "הפניה"
לכמה אנשים ניתן להפנות?
אין הגבלה למספר האנשים שתוכלו להפנות דרך תוכנית ההפניות של Hostinger. שתפו את הקישור שלכם וקדמו את Hostinger Horizons לכמה שיותר חברים.
כמה ניתן להרוויח?
מכיוון שמספר ההפניות אינו מוגבל, גם הרווחים שלכם אינם מוגבלים. אתם תרוויחו 20% מכל מכירה שזכאית לעמלה - מספר המכירות תלוי רק בכם.
מה חבר או חברה שלי מקבלים?
הם מקבלים הנחה נוספת של 20% עבור תוכנית ה- Hostinger AI Builder הראשונה שלהם.
מדוע נדרשים 45 ימים כדי לקבל את התגמולים שלי?
אנו מציעים החזר כספי מובטח תוך 30 יום. המשמעות היא שלמשתמשים חדשים יש עד 30 יום לאחר הרכישה לבקש החזר מלא.
נדרשים 15 ימים נוספים למטרות חשבונאיות וניהוליות.
איך מקבלים את הרווחים?
באפשרותכם לבחור PayPal או העברה בנקאית מלוח הבקרה של ההפניות שלכם.PayPal שולחת כספים מדי יום למשתמשים שהגיעו ל-50 דולר. עם זאת, עקב האוטומציה, ייתכן שתקבלו את התשלום שלכם ביום שלמחרת.עבור העברה בנקאית, עליכם לצבור 200 דולר. לאחר מכן, עליכם להמתין עד ליום חמישי האחרון של החודש, שבו כל ההעברות הבנקאיות מטופלות. אם תהפכו לזכאים לתגמול לאחר אותו יום, הוא יעובד בחודש שלאחר מכן.בהתאם למדיניות הבנק שלכם, העברות בנקאיות עשויות לגרור עמלות נוספות והבדלי שער חליפין, אשר עלולים להפחית את סכום התגמול. כדי להימנע מחיובים אלה, מומלץ להשתמש ב-PayPal.
איך ניתן לבדוק את סטטוס ההפניות שלי?
בלוח הפניות, תוכלו למצוא את אזור "הפרסים שלי". כאן תוכלו לעקוב אחר ההפניות שלכם ולצפות בעמלות ששולמו ואלו שבהמתנה.