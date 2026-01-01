הפיחו חיים ברעיונות שלכם בעזרת פלטפורמה של בינה מלאכותית ללא קוד
פלטפורמה ללא קוד למהירות ופשטות
דלגו על מחסומי הקידוד
תארו, בנו, שפרו
האיצו את החדשנות
הישארו בשליטה, ללא כישורים טכניים
נגיש לכולם
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את הכלי החדש @Hostinger AI Builder ואני חייב לומר שהייתי מתרשם. 😎
Hostinger AI Builder עשוי להיות כלי קוד Vibe היעיל ביותר לבניית אפליקציות של מיליוני דולרים.
Hostinger AI Builder הוא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שאתה הולך הכל.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder הוא כלי שבו אתה יכול לבנות רעיון שהיה לך - אתה רק צריך להסביר את זה, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger AI Builder באמת משנה את המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין עבור הבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי – אמרתי, 'וואו!'
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger AI Builder וזה משנה את המשחק! בונה אפליקציות AI ללא קוד זה יוצר אתרי אינטרנט ויישומים חמודים בתוך דקות — עיצובים, קודים וכותבים בשבילך. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אתה יכול לבנות כמה דברים די נחמדים עם Hostinger AI Builder. זה לא כמו בונה אתר טיפוסי – זה יותר.