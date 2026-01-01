Horizons משתמש במודלים גדולים של שפה החזקים ביותר הקיימים, שאומנו על כמויות עצומות של נתונים. בין אם אתם כותבים תוכן, מעצבים פריסות או בונים כלים מקוונים, ה-AI שלנו מבין את הבקשות שלכם ומספק תוצאות שתואמות את החזון שלכם.

ומכיוון שהפרטיות שלכם חשובה לנו, אנחנו אף פעם לא משתמשים בהודעות או בנתוני הפרויקטים שלכם לאימון המודלים.