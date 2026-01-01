הרעיונות שלכם, מופעלים על ידי AI מהמתקדמים ביותר

עם Hostinger AI Builder, אתרי האינטרנט שלך נתמכים בטכנולוגיית AI ברמה העליונה, נבדקו ומתואמים ליצירתיות, דיוק ופרטיות.
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אתם מביאים את החזון, אנחנו מטפלים בטכנולוגיה המורכבת

Horizons משתמש במודלים גדולים של שפה החזקים ביותר הקיימים, שאומנו על כמויות עצומות של נתונים. בין אם אתם כותבים תוכן, מעצבים פריסות או בונים כלים מקוונים, ה-AI שלנו מבין את הבקשות שלכם ומספק תוצאות שתואמות את החזון שלכם.

ומכיוון שהפרטיות שלכם חשובה לנו, אנחנו אף פעם לא משתמשים בהודעות או בנתוני הפרויקטים שלכם לאימון המודלים.

התחילו בחינם
אתם מביאים את החזון, אנחנו מטפלים בטכנולוגיה המורכבת
מהירות, אבטחה וצמיחה

AI שעוזר לכם ליצור מהר יותר, טוב יותר ובקלות רבה יותר

תמיד בחזית החדשנות

אנו מעריכים באופן קבוע את מודלי הבינה המלאכותית הטובים ביותר הזמינים, ומעדכנים את המערכות שלנו כך שתמיד תהיה לכם גישה לכלים היציבים והיעילים ביותר. אין צורך לבדוק, לשדרג או לשלב שום דבר בעצמכם.
אין צורך ללמוד פקודות מיוחדות. פשוט תארו את הרעיון שלכם באחת מ-80+ שפות נתמכות, וה-AI ידאג לעיצוב, לכתיבת התוכן ולפונקציונליות בשבילכם.
השיחות והאתרים שלך הם פרטיים. בניגוד לכמה כלי AI אחרים, AI Builder אינו משתמש בהכנסות שלך כדי לאמן את המודלים שלו. מה שאתה יוצר נשאר שלך.
מדפי נחיתה ועד אפליקציות אינטראקטיביות, האתרים שלכם יקבלו צורה תוך דקות. תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה, לערוך ולפרסם בלחיצה אחת.

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את הכלי החדש @Hostinger AI Builder ואני חייב לומר שהייתי מתרשם. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder עשוי להיות כלי קוד Vibe היעיל ביותר לבניית אפליקציות של מיליוני דולרים.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger AI Builder הוא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שאתה הולך הכל.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger AI Builder הוא כלי שבו אתה יכול לבנות רעיון שהיה לך - אתה רק צריך להסביר את זה, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger AI Builder באמת משנה את המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין עבור הבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי – אמרתי, 'וואו!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger AI Builder וזה משנה את המשחק! בונה אפליקציות AI ללא קוד זה יוצר אתרי אינטרנט ויישומים חמודים בתוך דקות — עיצובים, קודים וכותבים בשבילך. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אתה יכול לבנות כמה דברים די נחמדים עם Hostinger AI Builder. זה לא כמו בונה אתר טיפוסי – זה יותר.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

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מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

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טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

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שפרו את ההנחיות שלכם

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