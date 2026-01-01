הציגו לראווה את העבודה שלכם עם אתר תצוגה או אפליקציה

אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אתר התצוגה או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.



חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות AI בתוך האתר או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אך רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.



כשתהיו מוכנים לפרסם, תוכניות בתשלום מתחילות ב-⁦11.99⁩₪/חודש וכוללות אחסון ודומיין – כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף. פשוט לחצו על פרסם ואתר התצוגה שלכם יעלה לאוויר.



נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.