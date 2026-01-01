הציגו לראווה את העבודה שלכם עם אתר תצוגה או אפליקציה

מאתרי פורטפוליו ועד פורטלי לקוחות אינטראקטיביים – בנו נוכחות מקוונת מקצועית שיוצרת רושם ראשוני חזק, מציגה את העבודה שלכם והופכת מבקרים ללקוחות.
התחילו בחינם

תוכניות בתשלום החל מ-⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

הציגו לראווה את העבודה שלכם עם אתר תצוגה או אפליקציה

כל מה שצריך כדי ליצור רושם ראשוני נהדר

בנו, השיקו והרחיבו את הנוכחות המקוונת שלכם – הכל במקום אחד, ללא צורך בידע טכני.

העלו את העבודה שלכם אונליין תוך זמן קצר

בנו אתר תדמית בעל מראה מקצועי או יישום רשת שנראה נהדר בכל מכשיר – פשוט שוחחו עם AI או בחרו תבנית כדי להתחיל בתוך דקות.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

אפשרו ללקוחות הנכונים למצוא אתכם

השתמשו באינטגרציות שיווקיות כדי להגיע אל לקוחות חדשים בכל הערוצים החשובים ביותר.

אספו לידים ופניות של לקוחות

הוסיפו טופס יצירת קשר מותאם אישית לאתר הראווה שלכם והפכו מבקרים ללקוחות פוטנציאליים – כל פנייה נוחתת ישירות בתיבת הדואר הנכנס שלכם, מוכנה למעקב.
כל מה שצריך כדי ליצור רושם ראשוני נהדר

הנוכחות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם

צפו בכמה דוגמאות פופולריות לאתרי תצוגה ואפליקציות כדי לעורר רעיונות, או התחילו ישר עם פרומפט מוכן מראש והתחילו לבנות תוך שניות.
הנוכחות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם

אתר עסקי

צרו נוכחות מקצועית אונליין שמדגישה את השירותים שלכם, מספרת את הסיפור שלכם והופכת מבקרים ללקוחות.התחילו לבנות
תנו ללקוחות שלכם מרחב ממותג לצפייה בעדכוני פרויקט, לשיתוף קבצים ולעדכון קבוע – הכל במקום אחד.התחילו לבנות
הציגו את העבודות שלכם בצורה יפה ואפשרו לפרויקטים שלכם לדבר בעד עצמם – אין צורך במעצב או מפתח.התחילו לבנות
בנו בית מקוון למומחיות שלכם – שתפו את הסיפור שלכם, הציגו את העבודה שלכם והגדילו את הקהל שלכם.התחילו לבנות

איך לבנות אתר תצוגה או אפליקציה עם AI

01

תארו את הרעיון שלכם

תארו את אתר התצוגה או האפליקציה שאתם מדמיינים וצפו בו מתגשם – או בחרו תבנית כדי להתחיל אפילו מהר יותר.
02

התאימו אישית ובדקו

בצעו עריכה מדויקת של העיצוב שלכם על ידי צ'אט עם AI – הוסיפו את העבודה שלכם, שנו כל פרט עד שהכל ירגיש בדיוק נכון, וצפו בתצוגה מקדימה חיה לפני שאתם מפרסמים.
03

פרסום בלחיצה אחת

לחיצה אחד והתצוגה שלכם באוויר – מוכנה להרשים לקוחות ולזכות בעסקים חדשים, ללא צורך בהגדרה טכנית.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

מדריך
וידאו
שפרו את הפרומפטים שלכם

שפרו את הפרומפטים שלכם

מדריך
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טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

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כלים פנימיים

CRM מותאם אישית

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להציג את העסק שלכם אונליין?

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שאלות נפוצות על אתר ואפליקציית חלון ראווה לעסקים

אתר תצוגה עסקית הוא הנוכחות המקוונת המקצועית שלך – מקום שבו לקוחות פוטנציאליים יכולים לגלות מי אתה, לחקור את העבודה שלך ולהחליט ליצור קשר. תצוגה נהדרת בדרך כלל כוללת גלריה או דפי פרויקטים, דפי שירות, מחקרים מקרים, עדויות של לקוחות, ודרך ברורה להזמין שיחה או ליצור קשר – התערובת המדויקת תלויה בסוג העסק שלך. בניגוד לדף אינטרנט בסיסי, היא תוכננה כדי ליצור רושם ראשוני חזק ולהפוך את המבקרים ללקוחות. עם AI Builder, אתה יכול לבנות אחד הכולל בדיוק את מה שאתה צריך – פשוט תיאר אותו ו- AI מטפל בשאר.

כל מי שרוצה להיראות מקצועי ברשת ולמשוך יותר לקוחות – פרילנסרים, אמנים, יועצים, מאמנים, סוכנויות, בעלי עסקים קטנים ומעבר לכך. אם העסק שלכם צריך נוכחות מקצועית ברשת, Horizons יכול לבנות אתר תדמית שמתאים לאופן העבודה שלכם.

Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. פשוט תארו מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת.

רוצים להוסיף גלריית תיק עבודות? פשוט בקשו. צריכים טופס יצירת קשר? תארו אותו. רוצים לשנות את העיצוב שיתאים לצבעי המותג שלכם? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.

זה עובד גם ביותר מ-80 שפות, כך שתוכלו לבנות במילים שלכם – ללא צורך באוצר מילים טכני. אם אתם חדשים לקונספט, מדריך ה-vibe coding שלנו ילווה אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.

כן – וזה המקום שבו Horizons באמת בולט. הודות למערכת ה-backend המשולבת שלו, תוכלו לבנות פורטל לקוחות מותאם אישית לחלוטין עם התחברות משתמשים, שיתוף קבצים, עדכוני פרויקטים ועוד – הכל תחת המותג שלכם. הלקוחות שלכם מקבלים מרחב מקצועי וייעודי כדי להישאר מעודכנים, ואתם מקבלים שליטה מלאה על מה שהם רואים ועושים.

כן, אתר התצוגה שלכם מגיע עם אופטימיזציית SEO מובנית המטופלת אוטומטית מהיום הראשון. קבצים טכניים חשובים כמו sitemap.xml, robots.txt ו-llms.txt נוצרים עבורכם אוטומטית, כך שמנועי חיפוש וכלי AI כמו ChatGPT ו-Perplexity יכולים להבין את התוכן שלכם – ללא צורך בהגדרות טכניות מצדכם.

אתם יכולים גם לחבר אינטגרציות שיווקיות כדי לקדם את אתר התצוגה שלכם ולהגיע ללקוחות חדשים בערוצים החשובים ביותר.

עדכון אתר התצוגה או היישום שלכם קל בדיוק כמו לבנות אותו. פשוט חזרו לפרויקט שלכם, פתחו אותו, והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה אתם רוצים לשנות והוא כבר ידאג לכל השאר. זה הכל חלק מחוויית ה-vibe coding, אין צורך במפתח.

ואם יש לכם רקע טכני או שאתם רוצים להתרחב בהמשך הדרך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד – כך שתוכלו לקחת אותו רחוק ככל שתרצו.

אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אתר התצוגה או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.

חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות AI בתוך האתר או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אך רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.

כשתהיו מוכנים לפרסם, תוכניות בתשלום מתחילות ב-⁦11.99⁩₪/חודש וכוללות אחסון ודומיין – כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף. פשוט לחצו על פרסם ואתר התצוגה שלכם יעלה לאוויר.

נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

Hostinger מציעה שתי דרכים לבנות אתר תדמית עסקי – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.

בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר עסקי מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים מובנים מראש. הוא מתאים במיוחד לכל מי שצריך אתר תדמית עסקי נקי ופשוט שיהיה פעיל במהירות.

Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם AI והוא מיישם שינויים בזמן אמת, מה שמעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. הוא גם מאפשר לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו פורטלי לקוחות עם כניסות משתמשים ופונקציונליות חברות, הודות למערכת הקצה המשולבת שלו. ולמי שרוצה, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.

שני הכלים בנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות וכמה גמישות אתם צריכים.

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