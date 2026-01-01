הציגו לראווה את העבודה שלכם עם אתר תצוגה או אפליקציה
כל מה שצריך כדי ליצור רושם ראשוני נהדר
העלו את העבודה שלכם אונליין תוך זמן קצר
כל מה שצריך בשביל לצמוח
אפשרו ללקוחות הנכונים למצוא אתכם
אספו לידים ופניות של לקוחות
הנוכחות המקוונת שלכם, בנויה בדרך שלכם
אתר עסקי
פורטל לקוחות אינטראקטיבי
פורטפוליו מקוון
אתר של מותג אישי
איך לבנות אתר תצוגה או אפליקציה עם AI
תארו את הרעיון שלכם
התאימו אישית ובדקו
פרסום בלחיצה אחת
בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
תבניות מוכנות מראש
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
צריכים עוד הדרכה?
ראו מה עוד Horizons יכול לבנות עבור העסק שלכם
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על אתר ואפליקציית חלון ראווה לעסקים
מהו אתר תדמית עסקי?
אתר תצוגה עסקית הוא הנוכחות המקוונת המקצועית שלך – מקום שבו לקוחות פוטנציאליים יכולים לגלות מי אתה, לחקור את העבודה שלך ולהחליט ליצור קשר. תצוגה נהדרת בדרך כלל כוללת גלריה או דפי פרויקטים, דפי שירות, מחקרים מקרים, עדויות של לקוחות, ודרך ברורה להזמין שיחה או ליצור קשר – התערובת המדויקת תלויה בסוג העסק שלך. בניגוד לדף אינטרנט בסיסי, היא תוכננה כדי ליצור רושם ראשוני חזק ולהפוך את המבקרים ללקוחות. עם AI Builder, אתה יכול לבנות אחד הכולל בדיוק את מה שאתה צריך – פשוט תיאר אותו ו- AI מטפל בשאר.
מי יכול לבנות אתר או אפליקציה עם AI Builder?
כל מי שרוצה להיראות מקצועי ברשת ולמשוך יותר לקוחות – פרילנסרים, אמנים, יועצים, מאמנים, סוכנויות, בעלי עסקים קטנים ומעבר לכך. אם העסק שלכם צריך נוכחות מקצועית ברשת, Horizons יכול לבנות אתר תדמית שמתאים לאופן העבודה שלכם.
איך יוצרים אתר תדמית ללא ידע טכני?
Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. פשוט תארו מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת.
רוצים להוסיף גלריית תיק עבודות? פשוט בקשו. צריכים טופס יצירת קשר? תארו אותו. רוצים לשנות את העיצוב שיתאים לצבעי המותג שלכם? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.
זה עובד גם ביותר מ-80 שפות, כך שתוכלו לבנות במילים שלכם – ללא צורך באוצר מילים טכני. אם אתם חדשים לקונספט, מדריך ה-vibe coding שלנו ילווה אתכם בכל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.
האם ניתן ליצור פורטל לקוח עם AI Builder?
כן – וזה המקום שבו Horizons באמת בולט. הודות למערכת ה-backend המשולבת שלו, תוכלו לבנות פורטל לקוחות מותאם אישית לחלוטין עם התחברות משתמשים, שיתוף קבצים, עדכוני פרויקטים ועוד – הכל תחת המותג שלכם. הלקוחות שלכם מקבלים מרחב מקצועי וייעודי כדי להישאר מעודכנים, ואתם מקבלים שליטה מלאה על מה שהם רואים ועושים.
האם אתר התדמית שלי יופיע בגוגל?
כן, אתר התצוגה שלכם מגיע עם אופטימיזציית SEO מובנית המטופלת אוטומטית מהיום הראשון. קבצים טכניים חשובים כמו sitemap.xml, robots.txt ו-llms.txt נוצרים עבורכם אוטומטית, כך שמנועי חיפוש וכלי AI כמו ChatGPT ו-Perplexity יכולים להבין את התוכן שלכם – ללא צורך בהגדרות טכניות מצדכם.
אתם יכולים גם לחבר אינטגרציות שיווקיות כדי לקדם את אתר התצוגה שלכם ולהגיע ללקוחות חדשים בערוצים החשובים ביותר.
מה אם אצטרך לבצע שינויים כשהעסק שלי יגדל?
עדכון אתר התצוגה או היישום שלכם קל בדיוק כמו לבנות אותו. פשוט חזרו לפרויקט שלכם, פתחו אותו, והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה אתם רוצים לשנות והוא כבר ידאג לכל השאר. זה הכל חלק מחוויית ה-vibe coding, אין צורך במפתח.
ואם יש לכם רקע טכני או שאתם רוצים להתרחב בהמשך הדרך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד – כך שתוכלו לקחת אותו רחוק ככל שתרצו.
כמה עולה לבנות אתר תדמית או אפליקציה ב-Horizons?
אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אתר התצוגה או האפליקציה שלכם, לראות אותם קמים לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.
חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות AI בתוך האתר או האפליקציה שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אך רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.
כשתהיו מוכנים לפרסם, תוכניות בתשלום מתחילות ב-11.99₪/חודש וכוללות אחסון ודומיין – כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף. פשוט לחצו על פרסם ואתר התצוגה שלכם יעלה לאוויר.
נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.
מה ההבדל בין Horizons לבונה האתרים של Hostinger עבור תצוגת העסק?
Hostinger מציעה שתי דרכים לבנות אתר תדמית עסקי – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.
בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר עסקי מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים מובנים מראש. הוא מתאים במיוחד לכל מי שצריך אתר תדמית עסקי נקי ופשוט שיהיה פעיל במהירות.
Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם AI והוא מיישם שינויים בזמן אמת, מה שמעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. הוא גם מאפשר לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו פורטלי לקוחות עם כניסות משתמשים ופונקציונליות חברות, הודות למערכת הקצה המשולבת שלו. ולמי שרוצה, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.
שני הכלים בנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות וכמה גמישות אתם צריכים.