הפכו כל עיצוב לאתר או יישום רשת חי

עם Hostinger AI Builder, פשוט להעלות צילומי מסך, תמונה או סקיצה ולראות את העיצוב שלך הופך לאתר אינטרנט או אפליקציה אינטרנט עובד.
התחילו בחינם
צפייה במחירים

הפכו את החזון שלכם לאינטרנטי, ללא צורך בקידוד

ראיתם אתר או יישום רשת שאתם אוהבים? או אולי שרטטתם פריסת משלכם? העלו כל מדיה ויזואלית ל-Horizons, וה-AI יהפוך אותה לאתר או ליישום רשת עובד תוך שניות.

לאחר הבנייה, תוכלו בקלות לעדכן טקסט, צבעים ותכונות באמצעות פקודות פשוטות – ללא צורך בכישורים טכניים.

התחילו בחינם
הפכו את החזון שלכם לאינטרנטי, ללא צורך בקידוד
העלו את החזון שלכם

תנו לבינה מלאכותית להתמודד עם העבודה הקשה של העיצובים שלכם

קבלו השראה מכל מקום

ראיתם אתר שאתם מעריצים? צילמו תמונה. יש לכם רעיון מעוצב על נייר? צילמו תמונה. AI Builder עובד עם כל מיני כניסות חזותיות.
אין צורך ליצור פריסות מחדש ידנית. העלו תמונה וה-AI שלנו ידאג לשאר.
בין אם מדובר בתצלום מסך משוטט או בדיקה גסה, AI Builder הופך את העיצוב שלך לחוויה דיגיטלית לעבודה – במהירות.
ברגע שהבסיס נבנה, אתם נשארים בשליטה. התאימו פריסות, שנו סגנונות או הוסיפו תכונות על ידי שיחה פשוטה עם ה-AI.

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את הכלי החדש @Hostinger AI Builder ואני חייב לומר שהייתי מתרשם. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder עשוי להיות כלי קוד Vibe היעיל ביותר לבניית אפליקציות של מיליוני דולרים.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger AI Builder הוא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שאתה הולך הכל.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger AI Builder הוא כלי שבו אתה יכול לבנות רעיון שהיה לך - אתה רק צריך להסביר את זה, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger AI Builder באמת משנה את המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין עבור הבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי – אמרתי, 'וואו!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger AI Builder וזה משנה את המשחק! בונה אפליקציות AI ללא קוד זה יוצר אתרי אינטרנט ויישומים חמודים בתוך דקות — עיצובים, קודים וכותבים בשבילך. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אתה יכול לבנות כמה דברים די נחמדים עם Hostinger AI Builder. זה לא כמו בונה אתר טיפוסי – זה יותר.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

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מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

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טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

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שפרו את ההנחיות שלכם

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