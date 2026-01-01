בנו CRM מותאם אישית שעובד עבור העסק שלכם
CRM שנבנה סביב זרימת העבודה שלכם, ולא להיפך
צרו CRM מותאם לצרכים שלכם
תשתית מקצועית
AI מובנה
הנתונים שלכם, שלכם לגמרי
מערכות CRM מותאמות אישית שתוכלו לבנות – בלי קוד, רק עם פרומפט
CRM למשפך מכירות
מנהל קשרי לקוחות
מוקד תמיכה CRM
WhatsApp CRM
CRM לנדל"ן
איך לבנות CRM מותאם אישית עם AI
תארו את הרעיון שלכם
התאימו אישית ובדקו
פרסמו בלחיצה אחת
בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
תבניות מוכנות מראש
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
צריכים עוד הדרכה?
ראו מה עוד Horizons יכול לבנות עבור העסק שלכם
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על CRM מותאם אישית
מה זה CRM מותאם אישית?
CRM מותאם אישית (Customer Relationship Manager) הוא כלי שנבנה במיוחד סביב האופן שבו העסק שלך עובד – שלבי הצינור שלך, שדות המגע שלך, תהליך העקרה שלך. שלא כמו CRM מחוץ למכירה כגון HubSpot או Salesforce שמגיע עם תכונות שאולי לעולם לא תשתמש בהם, CRM מותאם אישית נותן לך בדיוק מה שאתה צריך ולא שום דבר שאתה לא עושה. עם AI Builder, אתה יכול לבנות אחד על ידי תיאור פשוט איך העסק שלך עובד – ללא קוד או ידע טכני נדרש.
למה כדאי לי לבנות CRM משלי במקום להשתמש בקיים?
מערכות CRM מהמדף עובדות היטב עבור עסקים רבים, אך הן מגיעות עם פשרות – עמלות חודשיות שגדלות ככל שהצוות שלכם גדל, פיצ'רים נעולים מאחורי רמות מחיר גבוהות יותר ותהליכי עבודה שאינם תואמים בדיוק את אופן העבודה שלכם. בניית מערכת CRM משלכם עם Horizons פירושה שאתם מקבלים בדיוק את הכלי שהעסק שלכם צריך, ללא הגבלות פלטפורמה, ללא עליות מחיר מפתיעות, וללא צורך לשנות את התהליך שלכם כדי להתאים לתוכנה של מישהו אחר.
אילו סוגי CRM-ים אפשר לבנות עם Horizons?
Horizons יכולה לבנות CRM מותאם אישית כמעט לכל עסק או תעשייה – הנה כמה מהפופולריים ביותר:
- CRM לצוותי מכירות – נהלו לידים, עקבו אחר עסקאות ושמרו על תזרים העבודה שלכם.
- CRM לעמותות – עקבו אחר תורמים, נהלו קשרים ועקבו אחר התקדמות גיוס התרומות.
- CRM למשרדי עורכי דין – נהלו תיקי לקוחות, עקבו אחר תקשורת והישארו מעודכנים לגבי מועדים.
- CRM לגיוס עובדים – עקבו אחר מועמדים, נהלו תזרימי עבודה וייעלו את תהליך הגיוס שלכם.
- CRM לסוכני ביטוח – נהלו פוליסות, עקבו אחר חידושים וטפחו קשרי לקוחות.
- CRM ליועצים פיננסיים – עקבו אחר תיקי לקוחות, עקבו אחר אינטראקציות ונהלו מעקבים.
- CRM ליועצים – נהלו פרויקטים של לקוחות, עקבו אחר זמן חיוב והישארו מעודכנים לגבי תוצרים.
לא רואים את התעשייה שלכם? אם אתם יכולים לתאר איך העסק שלכם מנהל קשרי לקוחות, Horizons יכולה לבנות סביבו CRM. לדוגמה מעשית של מה שאפשרי, ראו את המדריך שלנו ליצירת CRM למכירות – אותה גישה ניתנת להתאמה לכל סוג עסק.
האם צריך ידע כלשהו בתכנות או ידע טכני כדי לבנות מערכת CRM מותאמת אישית?
כלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. אתם פשוט מתארים איך העסק שלכם עובד וה-AI בונה סביבו CRM בזמן אמת. רוצים להוסיף שלב חדש לצינור המכירות? פשוט בקשו. צריכים שדה מותאם אישית לאנשי קשר? תארו אותו. רוצים לשנות את הפריסה? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.
אם אתם חדשים לקונספט, המדריך שלנו ל-vibe coding יסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.
האם הצוות שלי יכול להשתמש ב-CRM ביחד?
כן – Horizons מגיע עם backend מובנה הכולל חשבונות משתמשים ובקרת גישה מובנים בתוכה. אתם יכולים להחליט בדיוק מי יכול להתחבר, מה הם יכולים לראות ומה הם יכולים לעשות – מבלי להגדיר מערכות חיצוניות או מסדי נתונים כלשהם.
מה אם אצטרך לבצע שינויים כשהעסק שלי יגדל?
עדכון CRM שלך הוא פשוט כמו לבנות אותו. פשוט לחזור לפרוייקט שלך, לפתוח אותו ולהמשיך בשיחה עם AI Builder – תיאר מה אתה רוצה לשנות והוא מטפל בשאר. זה הכל חלק מהניסיון של קוד vibe, אין צורך בפיתוח.
ואם יש לך רקע טכני או רוצה להגדיל עוד יותר את הקו, AI Builder נותן לך גישה מלאה לקוד – כך שאתה יכול לקחת אותו ככל שאתה צריך.
איך מתחילים עם בונה CRM מותאם אישית של Horizons?
כאן – פשוט לחצו על "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. צריכת הקרדיטים תלויה במורכבות כל פרומפט – שינויים פשוטים עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות לצרוך יותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את ה-CRM שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו.
חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך ה-CRM שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתן אינטראקציה בפועל.
כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם וה-CRM שלכם יעלה לאוויר.
נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון קרדיטים בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.