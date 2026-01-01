בנו CRM מותאם אישית שעובד עבור העסק שלכם

צרו אפליקציות CRM המותאמות לצרכים שלכם על ידי צ'אט פשוט עם AI. עקבו אחר לידים, נהלו אנשי קשר וסגרו יותר עסקאות – הכל במקום אחד, ללא צורך בהתקנה טכנית.
התחילו בחינם

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בנו CRM מותאם אישית שעובד עבור העסק שלכם

CRM שנבנה סביב זרימת העבודה שלכם, ולא להיפך

כל מה שאתם צריכים כדי לבנות, להשיק ולהפעיל CRM מותאם אישית – הכל במקום אחד.

צרו CRM מותאם לצרכים שלכם

תיאר כיצד העסק שלך עובד ו-AI Builder בונה CRM המתאים בדיוק לתהליך העבודה שלך – הצינור שלך, התוויות שלך, קצב העקירה שלך.

תשתית מקצועית

אחסון מקצועי, דומיין מותאם אישית ואימייל עסקי, הכל במקום אחד – כל מה שצריך כדי לבנות אמון עם הקהל שלכם.

AI מובנה

הפיקו תשובות בשניות, הטמיעו צ'אט בוט תמיכת לקוחות 24 שעות ביממה והשאירו את העסק שלכם פעיל אפילו כשאתם ישנים.

הנתונים שלכם, שלכם לגמרי

שלא כמו CRMs מחוץ למכירה שמנעים אותך לפלטפורמה שלהם, CRM בנוי על ידי AI Builder נותן לך בעלות מלאה – הגנה עליך מפני העלאות מחירים, שינויים בתכונות ו- platform lock-in.
CRM שנבנה סביב זרימת העבודה שלכם, ולא להיפך

מערכות CRM מותאמות אישית שתוכלו לבנות – בלי קוד, רק עם פרומפט

ממנהלי אנשי קשר פשוטים ועד לצינורות מכירה מותאמים אישית לחלוטין – צפו בכמה דוגמאות פופולריות של CRM, או קפצו ישר פנימה עם פרומפט מוכן מראש והתחילו לבנות תוך שניות.
מערכות CRM מותאמות אישית שתוכלו לבנות – בלי קוד, רק עם פרומפט

CRM למשפך מכירות

נהלו לידים ועסקאות במקום אחד – כדי לעזור להגדיל את ההכנסות שלכם בלי צורך ברישיון CRM.התחילו לבנות
שמרו את כל פרטי הלקוחות שלכם, היסטוריית התקשורת ותאריכים חשובים במקום אחד – כך שכל אינטראקציה תרגיש אישית וששום דבר לא יתפספס.התחילו לבנות
עזרו לצוות התמיכה שלכם להישאר מעודכנים בכל בקשת לקוח – נהלו פניות, הקצו נציגים, עקבו אחר זמני תגובה ופתרו בעיות מהר יותר.התחילו לבנות
בנו CRM מותאם אישית עבור עסק WhatsApp שלכם – נהלו לידים, עקבו אחר שיחות וסגרו עסקאות מהר יותר.התחילו לבנות
אפשרו לסוכנים לנהל לידים, לעקוב אחר צפיות בנכסים ולסגור עסקאות מהר יותר.התחילו לבנות

איך לבנות CRM מותאם אישית עם AI

01

תארו את הרעיון שלכם

תארו איך העסק שלכם עובד ו-AI יבנה סביבו CRM. או קפצו ישר פנימה עם אחת מהתבניות המעוצבות שלנו. אין צורך בתכנות.
02

התאימו אישית ובדקו

הפכו את ה-CRM לשלכם באמת. נהלו צ'אט פשוט עם AI כדי להתאים אישית תהליכי עבודה, לוגיקה עסקית, תפקידי משתמשים והרשאות – ואז צפו בתצוגה מקדימה בלייב לפני שאתם מפרסמים.
03

פרסמו בלחיצה אחת

פרסמו ו-CRM המותאם אישית שלכם יהיה באוויר – הצוות שלכם יכול להתחיל לנהל לידים ולסגור עסקאות מיד, ללא צורך בהגדרה טכנית.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

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שפרו את הפרומפטים שלכם

שפרו את הפרומפטים שלכם

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טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

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מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להשיק את ה-CRM המותאם אישית שלכם?

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שאלות נפוצות על CRM מותאם אישית

CRM מותאם אישית (Customer Relationship Manager) הוא כלי שנבנה במיוחד סביב האופן שבו העסק שלך עובד – שלבי הצינור שלך, שדות המגע שלך, תהליך העקרה שלך. שלא כמו CRM מחוץ למכירה כגון HubSpot או Salesforce שמגיע עם תכונות שאולי לעולם לא תשתמש בהם, CRM מותאם אישית נותן לך בדיוק מה שאתה צריך ולא שום דבר שאתה לא עושה. עם AI Builder, אתה יכול לבנות אחד על ידי תיאור פשוט איך העסק שלך עובד – ללא קוד או ידע טכני נדרש.

מערכות CRM מהמדף עובדות היטב עבור עסקים רבים, אך הן מגיעות עם פשרות – עמלות חודשיות שגדלות ככל שהצוות שלכם גדל, פיצ'רים נעולים מאחורי רמות מחיר גבוהות יותר ותהליכי עבודה שאינם תואמים בדיוק את אופן העבודה שלכם. בניית מערכת CRM משלכם עם Horizons פירושה שאתם מקבלים בדיוק את הכלי שהעסק שלכם צריך, ללא הגבלות פלטפורמה, ללא עליות מחיר מפתיעות, וללא צורך לשנות את התהליך שלכם כדי להתאים לתוכנה של מישהו אחר.

Horizons יכולה לבנות CRM מותאם אישית כמעט לכל עסק או תעשייה – הנה כמה מהפופולריים ביותר:

  • CRM לצוותי מכירות – נהלו לידים, עקבו אחר עסקאות ושמרו על תזרים העבודה שלכם.
  • CRM לעמותות – עקבו אחר תורמים, נהלו קשרים ועקבו אחר התקדמות גיוס התרומות.
  • CRM למשרדי עורכי דין – נהלו תיקי לקוחות, עקבו אחר תקשורת והישארו מעודכנים לגבי מועדים.
  • CRM לגיוס עובדים – עקבו אחר מועמדים, נהלו תזרימי עבודה וייעלו את תהליך הגיוס שלכם.
  • CRM לסוכני ביטוח – נהלו פוליסות, עקבו אחר חידושים וטפחו קשרי לקוחות.
  • CRM ליועצים פיננסיים – עקבו אחר תיקי לקוחות, עקבו אחר אינטראקציות ונהלו מעקבים.
  • CRM ליועצים – נהלו פרויקטים של לקוחות, עקבו אחר זמן חיוב והישארו מעודכנים לגבי תוצרים.

לא רואים את התעשייה שלכם? אם אתם יכולים לתאר איך העסק שלכם מנהל קשרי לקוחות, Horizons יכולה לבנות סביבו CRM. לדוגמה מעשית של מה שאפשרי, ראו את המדריך שלנו ליצירת CRM למכירות – אותה גישה ניתנת להתאמה לכל סוג עסק.

כלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה – המכונה לעיתים קרובות vibe coding. אתם פשוט מתארים איך העסק שלכם עובד וה-AI בונה סביבו CRM בזמן אמת. רוצים להוסיף שלב חדש לצינור המכירות? פשוט בקשו. צריכים שדה מותאם אישית לאנשי קשר? תארו אותו. רוצים לשנות את הפריסה? אמרו ל-Horizons וזה יבוצע תוך שניות.

אם אתם חדשים לקונספט, המדריך שלנו ל-vibe coding יסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל.

כן – Horizons מגיע עם backend מובנה הכולל חשבונות משתמשים ובקרת גישה מובנים בתוכה. אתם יכולים להחליט בדיוק מי יכול להתחבר, מה הם יכולים לראות ומה הם יכולים לעשות – מבלי להגדיר מערכות חיצוניות או מסדי נתונים כלשהם.

עדכון CRM שלך הוא פשוט כמו לבנות אותו. פשוט לחזור לפרוייקט שלך, לפתוח אותו ולהמשיך בשיחה עם AI Builder – תיאר מה אתה רוצה לשנות והוא מטפל בשאר. זה הכל חלק מהניסיון של קוד vibe, אין צורך בפיתוח.

ואם יש לך רקע טכני או רוצה להגדיל עוד יותר את הקו, AI Builder נותן לך גישה מלאה לקוד – כך שאתה יכול לקחת אותו ככל שאתה צריך.

כאן – פשוט לחצו על "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. צריכת הקרדיטים תלויה במורכבות כל פרומפט – שינויים פשוטים עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות לצרוך יותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את ה-CRM שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו.

חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך ה-CRM שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתן אינטראקציה בפועל.

כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם וה-CRM שלכם יעלה לאוויר.

נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון קרדיטים בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

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