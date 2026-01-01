כאן – פשוט לחצו על "התחילו בחינם." אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. צריכת הקרדיטים תלויה במורכבות כל פרומפט – שינויים פשוטים עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות לצרוך יותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את ה-CRM שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו.



חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך ה-CRM שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתן אינטראקציה בפועל.



כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים, כך שאין צורך להגדיר דבר נוסף – פשוט לחצו על פרסם וה-CRM שלכם יעלה לאוויר.



נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון קרדיטים בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.