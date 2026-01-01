כל הפיצ'רים שיתניעו את הרעיון הבא שלכם

גלו את מה שיש ל-Hostinger Horizons להציע - תכונות עוצמתיות שעוזרות לכם לבנות ולהשיק אתרים ויישומי רשת מהר יותר, בקלות רבה יותר, וללא קוד.
התחילו לבנות עוד היום

ללא צורך בכרטיס אשראי.

נבנה כדי לתת יותר, מהרגע הראשון

פלטפורמה ללא קוד
פלטפורמה ללא קוד

הפעילו את הפרויקט שלכם בלי לכתוב שורת קוד אחת. פשוט הסבירו מה אתם רוצים, והבינה המלאכותית תטפל בשאר - מהעיצוב ועד לפיצ'רים.

אינטגרציות
אינטגרציות

שדרגו את האתרים שלכם. Horizons תומכת ב-Stripe, PayPal, Google AdSense ועוד - לכל אחד מהם יש מדריך התקנה פשוט, כך שתמיד תדעו מה לעשות.

השיקו בלחיצה אחת
השיקו בלחיצה אחת

עלו לאוויר באופן מיידי. בדקו, כוונו, ופרסו את האתר או יישום הרשת שלכם תוך דקות.

AI מובנה
AI מובנה

עם AI Builder, AI כבר מובנה באפליקציה שלך. הוסף רובוטים לצ'אט, יצרני תמונות ועוזרים חכמים — ללא חשבונות, ללא הגדרות, ללא חיוב מפתיע.

מודלי שפה מתקדמים (LLMs) מהדור החדש
מודלי שפה מתקדמים (LLMs) מהדור החדש

מופעל על ידי מודלי השפה הגדולים המתקדמים ביותר כדי להבטיח מהירות ויצירתיות.

backend משולב
backend משולב

בנו אפליקציות עם כניסות משתמשים, אחסון נתונים, אימייל אוטומטי ועוד - ללא צורך בהגדרה נוספת או בשירותים חיצוניים.

מצב עריכת טקסט
מצב עריכת טקסט

התאמה אישית ויזואלית של רכיבי טקסט בזמן אמת.

עיצוב מתוך תמונה
עיצוב מתוך תמונה

העלו תמונה – וקבלו עיצוב. תוכלו להפוך רפרנסים חזותיים לעמודי אינטרנט שלמים.

אופטימיזציה מובנית של SEO
אופטימיזציה מובנית של SEO

עם כל פרויקט שאתה בונה, Hostinger AI Builder מבטיח שהוא ניתן לזיהוי. מהחיפוש של Google ועד ChatGPT — אתה מכוסה.

עריכת קוד
עריכת קוד

עם גישה מלאה לקוד של הפרויקט שלכם, תוכלו לתקן, לכוונן ולבנות לפי התנאים שלכם.

שכפול אתרים
שכפול אתרים

הדבק כל כתובת URL ובינה מלאכותית תיצור מחדש את האתר כפרויקט הניתן לעריכה מלאה - יתרון לעיצוב מחדש, מודרניזציה או הגירה תוך דקות.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

התחילו לבנות עוד היום

ללא צורך בכרטיס אשראי.

שותף ה-AI שלכם שמטפל בהכל

Hostinger Horizons מכסה את כל תהליך היצירה שלכם - החל מבנייה ועד ניהול, פרסום והרחבת הפרויקט שלכם. גלו את כל הפיצ'רים לפי קטגוריה.

פרסום ועדכון

עלו לאוויר בלחיצה אחת. בצעו עדכונים בכל רגע – בלי צורך בהגדרה או בפריסה מחודשת.

תיקון שגיאות אוטומטי

אם משהו נשבר, AI Builder עוזר לזהות ולתקן בעיות באופן אוטומטי.

שחזור גרסה

חזרו לכל גרסה קודמת בלחיצה אחת. אין צורך בכלי ניהול גרסאות.

מוכן לקידום SEO

שיטות SEO מובנות עוזרות לאתרים שלכם להגיע לדירוג גבוה – בלי צורך בפלאגינים או הגדרות נוספות.

צ'אט עם AI

תארו שינויים או בקשו פיצ'רים חדשים במילים שלכם. הבינה המלאכותית מעדכנת את הפרויקט שלכם באופן מיידי. אין עקומת למידה.

גלו את חווית Hostinger Horizons המלאה

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

73% הנחה
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2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
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אחסון אתרים מהיר ומאובטח
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Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
73% הנחה
Premium
השיקו את האתר הראשון שלכם - מתיקי עבודות וקורות חיים ועד לבלוגים ודפי קישור בביו
44.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,159.52⁩₪). מתחדש ב-⁦40.99⁩₪/חודש.
צרו עד 3 אתרים
2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
5 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הצעה מיוחדת • 79% הנחה
ללא הגבלה
לעסקים בצמיחה. אתרים ללא הגבלה, כלי AI, מסחר אלקטרוני וגמישות מלאה
55.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,687.52⁩₪). מתחדש ב-⁦49.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
500 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
למה התוכנית הזאת?
פתרון שלם לפרויקטים ארוכי טווח. הכל כלול.
71% הנחה
Cloud Startup
לעסקים שזקוקים לביצועים וגמישות מקסימליים
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach

פיצ'רים ללא הגבלה כפופים למדיניות השימוש ההוגן שלנו.

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

משאבים מועילים שיעזרו לכם להתחיל

הדרכות

הוראות שלב אחר שלב לבנייה עם Hostinger Horizons.

מאגר ידע

תשובות לכל השאלות הטכניות והיצירתיות שלכם.

סרטונים

הדרכות ויזואליות והשראה.

קהילה

התחברו עם אחרים, שתפו רעיונות, וצמחו ביחד.

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