כל הפיצ'רים שיתניעו את הרעיון הבא שלכם
נבנה כדי לתת יותר, מהרגע הראשון
הפעילו את הפרויקט שלכם בלי לכתוב שורת קוד אחת. פשוט הסבירו מה אתם רוצים, והבינה המלאכותית תטפל בשאר - מהעיצוב ועד לפיצ'רים.
שדרגו את האתרים שלכם. Horizons תומכת ב-Stripe, PayPal, Google AdSense ועוד - לכל אחד מהם יש מדריך התקנה פשוט, כך שתמיד תדעו מה לעשות.
עלו לאוויר באופן מיידי. בדקו, כוונו, ופרסו את האתר או יישום הרשת שלכם תוך דקות.
עם AI Builder, AI כבר מובנה באפליקציה שלך. הוסף רובוטים לצ'אט, יצרני תמונות ועוזרים חכמים — ללא חשבונות, ללא הגדרות, ללא חיוב מפתיע.
מופעל על ידי מודלי השפה הגדולים המתקדמים ביותר כדי להבטיח מהירות ויצירתיות.
בנו אפליקציות עם כניסות משתמשים, אחסון נתונים, אימייל אוטומטי ועוד - ללא צורך בהגדרה נוספת או בשירותים חיצוניים.
התאמה אישית ויזואלית של רכיבי טקסט בזמן אמת.
העלו תמונה – וקבלו עיצוב. תוכלו להפוך רפרנסים חזותיים לעמודי אינטרנט שלמים.
עם כל פרויקט שאתה בונה, Hostinger AI Builder מבטיח שהוא ניתן לזיהוי. מהחיפוש של Google ועד ChatGPT — אתה מכוסה.
עם גישה מלאה לקוד של הפרויקט שלכם, תוכלו לתקן, לכוונן ולבנות לפי התנאים שלכם.
הדבק כל כתובת URL ובינה מלאכותית תיצור מחדש את האתר כפרויקט הניתן לעריכה מלאה - יתרון לעיצוב מחדש, מודרניזציה או הגירה תוך דקות.
שותף ה-AI שלכם שמטפל בהכל
פרסום ועדכון
תיקון שגיאות אוטומטי
שחזור גרסה
מוכן לקידום SEO
צ'אט עם AI
גלו את חווית Hostinger Horizons המלאה
החזר כספי מובטח עד 30 יום
בטלו בכל עת
תמיכה 24/7
מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.