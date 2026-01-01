Hostinger מציעה שתי דרכים לבניית אתר ecommerce – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.

בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר מסחר אלקטרוני מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים קיימים. זה מתאים במיוחד לכל מי שצריך חנות מקוונת נקייה, פשוטה ופעילה במהירות.

Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם AI והיא מיישמת שינויים בזמן אמת, מה שמעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. היא גם מאפשרת לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו מרקטפלייסים או חנויות מקוונות מורכבות יותר עם התחברות משתמשים, הודות ל-backend המשולב שלה. ולמי שרוצה, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.

שני הכלים מופעלים על ידי פתרון המסחר האלקטרוני המקורי של Hostinger ובנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות וכמה גמישות אתם צריכים.