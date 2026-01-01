מכרו אונליין עם חנות שבנויה בדרך שלכם

צרו את החנות שלכם או אפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית לחלוטין על ידי צ'אט פשוט עם AI. נהלו מוצרים, הזמנות, תשלומים ועוד – הכל במקום אחד.
התחילו בחינם

תוכניות בתשלום החל מ-⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

מכרו אונליין עם חנות שבנויה בדרך שלכם

כל מה שצריך כדי למכור ולהתרחב אונליין

קבלו את כל מה שאתם צריכים כדי למכור מוצרים פיזיים ודיגיטליים, כרטיסי מתנה, או לנהל עסק של הדפסה לפי דרישה.
מכירת מוצרים דיגיטליים

מכירת מוצרים דיגיטליים

צרו בקלות את החנות המקוונת ודפי המוצרים שלכם על ידי צ'אט פשוט עם AI או שימוש בתבניות.
מכירת מוצרים דיגיטליים

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

0% עמלות עסקה

שמרו את מה שאתם מרוויחים. עבדו עם 100+ אמצעי תשלום ללא חיובים נוספים.

0% עמלות עסקה

שליחת אימיילים אוטומטית

המוצרים הדיגיטליים שלכם (ספרים אלקטרוניים, מוזיקה, אמנות) מועברים ללקוחות באופן מיידי, מבלי להרים אצבע.
שליחת אימיילים אוטומטית

מכירת מוצרים דיגיטליים

צרו בקלות את החנות המקוונת ודפי המוצרים שלכם על ידי צ'אט פשוט עם AI או שימוש בתבניות.
מכירת מוצרים דיגיטליים

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

0% עמלות עסקה

שמרו את מה שאתם מרוויחים. עבדו עם 100+ אמצעי תשלום ללא חיובים נוספים.

0% עמלות עסקה

שליחת אימיילים אוטומטית

המוצרים הדיגיטליים שלכם (ספרים אלקטרוניים, מוזיקה, אמנות) מועברים ללקוחות באופן מיידי, מבלי להרים אצבע.
שליחת אימיילים אוטומטית

הרעיון שלכם למסחר אלקטרוני, מוכן לבנייה

מחנויות מקוונות ללוחות בקרה של מכירות ומעבר לכך – צפו בכמה דוגמאות פופולריות כדי לעורר רעיונות, או קפצו ישר פנימה עם פרומפט מוכן מראש והתחילו לבנות תוך שניות.
חנות מקוונת מותאמת אישית

חנות מקוונת מותאמת אישית

הקימו חנות שנראית ועובדת בדיוק כמו שאתם רוצים – הציגו את המוצרים שלכם, נהלו הזמנות והתחילו למכור אונליין בלי לגעת אפילו בשורת קוד אחת.התחילו לבנות
בנו פלטפורמה סגורה שבה חברים משלמים כדי לגשת לתוכן בלעדי, קורסים או קהילה – קבעו תמחור משלכם, נהלו מנויים והגדילו את ההכנסה החוזרת שלכם.התחילו לבנות
צרו צ'אטבוט חכם שעונה על שאלות לקוחות 24 שעות ביממה, מדריך לקוחות, או מבצע אוטומציה של משימות נפוצות.התחילו לבנות
אפשרו למשתמשים לעקוב בקלות אחרי רמות המלאי, לנהל את האספקה ולהימנע מחוסרים — הכל מלוח בקרה פשוט ואינטואיטיבי.התחילו לבנות
ודאו שהלקוחות שלכם מעודכנים עם חווית מעקב הזמנות ממותגת שבונה אמון מרגע הרכישה ועד למסירה.התחילו לבנות
הפכו את נתוני המכירות שלכם לתובנות ברורות וניתנות לפעולה, כך שתמיד תדעו מה עובד והיכן לצמוח.התחילו לבנות

איך להתחיל למכור אונליין עם AI

01

תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית

תארו את חנות האונליין או אפליקציית המסחר האלקטרוני שאתם חושבים עליה וצפו בה מתגשמת – או בחרו תבנית כדי להתחיל אפילו מהר יותר.
02

התאימו אישית ובדקו

בצעו עריכה מדויקת של העיצוב שלכם, צרו דפי מוצר מתמונה אחת, וחברו תשלומים ומשלוחים – הכל מלוח בקרה אחד. צפו בתצוגה מקדימה חיה לפני שאתם מפרסמים.
03

פרסום בלחיצה אחת

קליק אחד והחנות שלכם פעילה ומוכנה לקבל הזמנות – ללא הגדרות טכניות, ללא חיבורי צד שלישי או המתנה.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

מהרעיון עד לתשלום תוך דקות

צפו כיצד ליצור, להתאים אישית ולהשיק את החנות שלכם תוך דקות — מהמוצרים שנוצרו על ידי AI ועד להגדרת תשלום.

גלו מה עוד Horizons יכולה לבנות לעסק שלכם

דפי תצוגה עסקיים ואפליקציות עסקיות

אתרים ואפליקציות להזמנות

מערכות CRM מותאמות אישית

כלים עסקיים פנימיים

מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להשיק את החנות המקוונת שלכם או אפליקציית מחסר אלקטרוני?

התחילו בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי

AI Builder vibe code חנות מקוונת FAQs

מסחר אלקטרוני של Horizons נועד להפוך מכירה אונליין לנגישה לכולם. Horizons AI בונה את החנות שלכם או אפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית באמצעות ממשק צ'אט פשוט, בעוד שפתרון המסחר האלקטרוני המקורי של Hostinger מטפל במוצרים, תשלומים, הזמנות ומשלוחים – הכל עובד יחד מהקופסה.

ללא קוד, ללא הגדרה טכנית, ללא כלים נפרדים לניהול. כל מה שאתם צריכים כדי למכור אונליין, מוכן כשאתם מוכנים.

תוכלו למכור מוצרים פיזיים ודיגיטליים, כרטיסי מתנה ומוצרי הדפסה לפי דרישה.

מנויים ופגישות עדיין לא נתמכים, אבל תוכלו להציע אותם באמצעות כלים חיצוניים:

  • כדי להתחיל למכור מנויים, אנו ממליצים להשתמש ב-Stripe. פשוט בקשו מ-Horizons לעזור לכם לחבר אותו לפרויקט שלכם.
  • עבור הפגישות, כלים כמו Calendly עובדים מצוין. תוכלו גם לשאול את Horizons איך להוסיף אותו לאתר שלכם.

בחרו מבין 100+ אמצעי תשלום, כמו כרטיסי אשראי, PayPal, ‏Google Pay, ‏Apple Pay ואחרים. שיטות התשלום הזמינות לחנות שלכם תלויות איפה אתם מוכרים, המיקום שלכם, המטבע ולמי אתם מוכרים.

לאחר שתחברו חנות מקוונת, תוכלו להגדיר את אזורי המשלוח שלכם עם עד 25 אפשרויות משלוח ולקבוע כללי משלוח מותאמים אישית לפי סכום ההזמנה או משקל הפריטים.

צריך רק שתי צעדים כדי להפעיל את החנות שלך:

  1. לחצו על 'אינטגרציות' בפינה הימנית העליונה של פרוייקט AI Builder, ולאחר מכן בחרו ולחברו את החנות המקוונת. AI Builder מגדיר אותה עבורכם ברגעים קצרים.
  2. ברגע שאתם מחוברים, עבור אל 'אינטגרציות' → 'חנות מקוונת' כדי לגשת לכל הגדרות החנות שלכם.

לחצו על step-by-step-guide לקבלת הוראות נוספות.

תוכלו לנהל את החנות שלכם בכל זמן על ידי לחיצה על 'אינטגרציות' ← 'חנות מקוונת'.

לאחר החיבור, יופיעו קישורים שיפנו אתכם למנהל החנות המובנה. משם תוכלו לנהל מוצרים, תשלומים, ועוד – בלי צורך בפרומפטים נוספים.

אם תרצו לערוך את המראה של החנות המקוונת שלכם (כמו פריסת רשימת המוצרים), פשוט בקשו מה־AI בצ'אט לבצע את השינויים.

כן – וזה המקום שבו AI Builder באמת בולט. מהחנות המקוונת הפשוטה ועד אפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית לחלוטין, AI Builder מאפשר לך לבנות כל חוויית מסחר אלקטרוני שאתה יכול לדמיין – כולל כלים מותאמים אישית המותאמים לצרכים העסקיים המדויקים שלך. עוקבי מלאי, מערכות ניהול הזמנות, לוחות מכירות – פשוט תיאר מה שאתה צריך ו-AI Builder בונה אותו בשבילך.

שום דבר. AI Builder בנוי סביב vibe coding – פשוט תיאר מה שאתה רוצה לבנות, ו-AI מטפל בשאר הדברים. בין אם אתה מפעיל חנות או בונה כלי מסחר אלקטרוני מותאם אישית, כל מה שנדרש הוא הצעה.

אם המטרה שלך היא לפתוח חנות מקוונת, אתה יכול לבנות אתר אינטרנט ראשוני מתוך הצעה אחת, ואז לחבר את שילוב החנות המקוונת המובנה ולהוסיף את המוצרים שלך – הכל בלי לכתוב שורה אחת של קוד.

אם אי פעם היה לכם רעיון לחנות מקוונת או לכלי ecommerce מותאם אישית אבל לא ידעתם מאיפה להתחיל – vibe coding זה בשבילכם. במקום לכתוב קוד, אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה וה-AI מביא את זה לחיים, צעד אחר צעד.

הדרך הטובה ביותר לגלות היא לנסות את זה בעצמכם. Horizons מגיע עם תקופת ניסיון בחינם הכוללת 5 פרומפטים – מספיק כדי לבצע vibe coding לחנות מקוונת ראשונית או לאפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית ולראות בדיוק מה הוא יכול לעשות לפני שאתם מתחייבים למשהו. אין צורך בכרטיס אשראי.

Hostinger מציעה שתי דרכים לבניית אתר ecommerce – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.

בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר מסחר אלקטרוני מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים קיימים. זה מתאים במיוחד לכל מי שצריך חנות מקוונת נקייה, פשוטה ופעילה במהירות.

Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם AI והיא מיישמת שינויים בזמן אמת, מה שמעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. היא גם מאפשרת לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו מרקטפלייסים או חנויות מקוונות מורכבות יותר עם התחברות משתמשים, הודות ל-backend המשולב שלה. ולמי שרוצה, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.

שני הכלים מופעלים על ידי פתרון המסחר האלקטרוני המקורי של Hostinger ובנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות וכמה גמישות אתם צריכים.

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