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מכירת מוצרים דיגיטליים
כל מה שצריך בשביל לצמוח
אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.
0% עמלות עסקה
שמרו את מה שאתם מרוויחים. עבדו עם 100+ אמצעי תשלום ללא חיובים נוספים.
שליחת אימיילים אוטומטית
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מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
AI Builder vibe code חנות מקוונת FAQs
מה זה מסחר אלקטרוני של Horizons?
מסחר אלקטרוני של Horizons נועד להפוך מכירה אונליין לנגישה לכולם. Horizons AI בונה את החנות שלכם או אפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית באמצעות ממשק צ'אט פשוט, בעוד שפתרון המסחר האלקטרוני המקורי של Hostinger מטפל במוצרים, תשלומים, הזמנות ומשלוחים – הכל עובד יחד מהקופסה.
ללא קוד, ללא הגדרה טכנית, ללא כלים נפרדים לניהול. כל מה שאתם צריכים כדי למכור אונליין, מוכן כשאתם מוכנים.
מה אפשר למכור?
תוכלו למכור מוצרים פיזיים ודיגיטליים, כרטיסי מתנה ומוצרי הדפסה לפי דרישה.
מנויים ופגישות עדיין לא נתמכים, אבל תוכלו להציע אותם באמצעות כלים חיצוניים:
- כדי להתחיל למכור מנויים, אנו ממליצים להשתמש ב-Stripe. פשוט בקשו מ-Horizons לעזור לכם לחבר אותו לפרויקט שלכם.
- עבור הפגישות, כלים כמו Calendly עובדים מצוין. תוכלו גם לשאול את Horizons איך להוסיף אותו לאתר שלכם.
אילו שיטות תשלום נתמכות?
בחרו מבין 100+ אמצעי תשלום, כמו כרטיסי אשראי, PayPal, Google Pay, Apple Pay ואחרים. שיטות התשלום הזמינות לחנות שלכם תלויות איפה אתם מוכרים, המיקום שלכם, המטבע ולמי אתם מוכרים.
אילו אמצעי משלוח נתמכים?
לאחר שתחברו חנות מקוונת, תוכלו להגדיר את אזורי המשלוח שלכם עם עד 25 אפשרויות משלוח ולקבוע כללי משלוח מותאמים אישית לפי סכום ההזמנה או משקל הפריטים.
איך מחברים חנות מקוונת לפרויקט שלי?
צריך רק שתי צעדים כדי להפעיל את החנות שלך:
- לחצו על 'אינטגרציות' בפינה הימנית העליונה של פרוייקט AI Builder, ולאחר מכן בחרו ולחברו את החנות המקוונת. AI Builder מגדיר אותה עבורכם ברגעים קצרים.
- ברגע שאתם מחוברים, עבור אל 'אינטגרציות' → 'חנות מקוונת' כדי לגשת לכל הגדרות החנות שלכם.
לחצו על step-by-step-guide לקבלת הוראות נוספות.
איך ניתן לערוך את החנות המקוונת שלי?
תוכלו לנהל את החנות שלכם בכל זמן על ידי לחיצה על 'אינטגרציות' ← 'חנות מקוונת'.
לאחר החיבור, יופיעו קישורים שיפנו אתכם למנהל החנות המובנה. משם תוכלו לנהל מוצרים, תשלומים, ועוד – בלי צורך בפרומפטים נוספים.
אם תרצו לערוך את המראה של החנות המקוונת שלכם (כמו פריסת רשימת המוצרים), פשוט בקשו מה־AI בצ'אט לבצע את השינויים.
האם אפשר לבנות יותר מחנות מקוונת אחת עם Horizons?
כן – וזה המקום שבו AI Builder באמת בולט. מהחנות המקוונת הפשוטה ועד אפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית לחלוטין, AI Builder מאפשר לך לבנות כל חוויית מסחר אלקטרוני שאתה יכול לדמיין – כולל כלים מותאמים אישית המותאמים לצרכים העסקיים המדויקים שלך. עוקבי מלאי, מערכות ניהול הזמנות, לוחות מכירות – פשוט תיאר מה שאתה צריך ו-AI Builder בונה אותו בשבילך.
האם צריך ניסיון בתכנות כדי ליצור אפליקציית מחסר אלקטרוני או חנות?
שום דבר. AI Builder בנוי סביב vibe coding – פשוט תיאר מה שאתה רוצה לבנות, ו-AI מטפל בשאר הדברים. בין אם אתה מפעיל חנות או בונה כלי מסחר אלקטרוני מותאם אישית, כל מה שנדרש הוא הצעה.
אם המטרה שלך היא לפתוח חנות מקוונת, אתה יכול לבנות אתר אינטרנט ראשוני מתוך הצעה אחת, ואז לחבר את שילוב החנות המקוונת המובנה ולהוסיף את המוצרים שלך – הכל בלי לכתוב שורה אחת של קוד.
האם vibe coding מתאים לי?
אם אי פעם היה לכם רעיון לחנות מקוונת או לכלי ecommerce מותאם אישית אבל לא ידעתם מאיפה להתחיל – vibe coding זה בשבילכם. במקום לכתוב קוד, אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים לבנות בשפה פשוטה וה-AI מביא את זה לחיים, צעד אחר צעד.
הדרך הטובה ביותר לגלות היא לנסות את זה בעצמכם. Horizons מגיע עם תקופת ניסיון בחינם הכוללת 5 פרומפטים – מספיק כדי לבצע vibe coding לחנות מקוונת ראשונית או לאפליקציית מסחר אלקטרוני מותאמת אישית ולראות בדיוק מה הוא יכול לעשות לפני שאתם מתחייבים למשהו. אין צורך בכרטיס אשראי.
מה ההבדל בין Horizons ל-בונה האתרים של Hostinger עבור מסחר אלקטרוני?
Hostinger מציעה שתי דרכים לבניית אתר ecommerce – עם פלטפורמת ה-vibe coding של Horizons ובונה האתרים בשיטת גרירה ושחרור של Hostinger – וההבדל כבר טמון בשם.
בונה האתרים של Hostinger מאפשר לכם להתחיל מתבנית או ליצור אתר מסחר אלקטרוני מתיאור, ולאחר מכן להתאים אותו אישית באמצעות גרירה ושחרור של אלמנטים קיימים. זה מתאים במיוחד לכל מי שצריך חנות מקוונת נקייה, פשוטה ופעילה במהירות.
Horizons נוקטת בגישה שיחתית – אתם משוחחים עם AI והיא מיישמת שינויים בזמן אמת, מה שמעניק לכם הרבה יותר חופש התאמה אישית. היא גם מאפשרת לכם לבנות פרויקטים מתקדמים יותר, כמו מרקטפלייסים או חנויות מקוונות מורכבות יותר עם התחברות משתמשים, הודות ל-backend המשולב שלה. ולמי שרוצה, גישה מלאה לקוד זמינה גם כן.
שני הכלים מופעלים על ידי פתרון המסחר האלקטרוני המקורי של Hostinger ובנויים עבור אנשים ללא ידע טכני – ההבדל מסתכם באופן שבו אתם אוהבים לבנות וכמה גמישות אתם צריכים.