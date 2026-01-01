תוכנית השותפים של Hostinger Horizons

שיווק שותפים שמתמקד קודם כל במשתמש
שיעורי המרה גבוהים
תיהנו מהביצועים החזקים של Hostinger Horizons ונכסי הקידום האופטימליים שלהם
עמלות המבוססות על ביצועים
הרוויחו עמלות של עד 60% על כל רכישה שנוצרת.
מעקב קל
גישה לפאנל בקרה מקיף של שותפים למעקב ואופטימיזציה של קמפיינים.
להרוויח יותר עם Hostinger AI Builder בארבעה צעדים פשוטים
01.
הצטרפו לתוכנית
הירשמו תוך פחות מדקה - זה לגמרי בחינם.
02.
השתמשו בבאנרים של שותפים
קבלו חומרי שיווק מוכנים לשימוש, הכל במקום אחד.
03.
עקבו אחר הביצועים שלכם
עקבו ושפרו קמפיינים עם פאנל שותפים חזק.
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קבלו את התשלום שלכם
הרוויחו עד 60% עמלה על כל מכירה זכאית.