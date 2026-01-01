תוכנית השותפים של Hostinger Horizons

הצטרפו לתוכנית שותפים שמעריכה את השותפות שלכם - זה לגמרי בחינם!
החלו עכשיו!

שיווק שותפים שמתמקד קודם כל במשתמש

שיעורי המרה גבוהים

תיהנו מהביצועים החזקים של Hostinger Horizons ונכסי הקידום האופטימליים שלהם

עמלות המבוססות על ביצועים

הרוויחו עמלות של עד 60% על כל רכישה שנוצרת.

מעקב קל

גישה לפאנל בקרה מקיף של שותפים למעקב ואופטימיזציה של קמפיינים.
שיווק שותפים שמתמקד קודם כל במשתמש
5M+
משתמשים סומכים על Hostinger
150+
מדינות מקבלות שירות
20+
שנות ניסיון
5M+
משתמשים סומכים על Hostinger
150+
מדינות מקבלות שירות
20+
שנות ניסיון

להרוויח יותר עם Hostinger AI Builder בארבעה צעדים פשוטים

01.

הצטרפו לתוכנית

הירשמו תוך פחות מדקה - זה לגמרי בחינם.

02.

השתמשו בבאנרים של שותפים

קבלו חומרי שיווק מוכנים לשימוש, הכל במקום אחד.

03.

עקבו אחר הביצועים שלכם

עקבו ושפרו קמפיינים עם פאנל שותפים חזק.

04.

קבלו את התשלום שלכם

הרוויחו עד 60% עמלה על כל מכירה זכאית.
הפכו לשותפים עכשיו

משאבים מועילים שיעזרו לכם להתחיל

נכסי שותפים

הפיקו את המירב מהשותפות שלכם עם הנכסים הממותגים של Hostinger Horizons.

שאלות נפוצות על תוכנית שותפים

עיינו בשאלות הנפוצות כדי להתחיל את עסק השותפים שלכם ברגל ימין.

הפכו את התנועה שלכם להכנסה עם Hostinger Horizons

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