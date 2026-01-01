Agentic AI מתאר מערכות AI שפועלות באופן עצמאי כדי להשלים משימות מרובות שלבים, במקום לענות על הצעה אחת בכל פעם. במקום לחכות להוראות בכל שלב, היא לוקחת מטרה, מחלקת אותה לשלבים ומעבירה אותן. היא יכולה להתקשר ל-API, לחפש באינטרנט ולהשתמש בתוכנה אחרת בכוחות עצמה, היא בודקת את התוצאות שלה ומשנה את המסלול כאשר משהו לא עובד. האוטונומיה הזו היא מה שמפריד אותה מרובוט צ'אט.