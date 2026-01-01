תנו לבינה מלאכותית עבודה, לא רק הנחיה

עם Hostinger, אתה יכול לשים AI סוכן לעבוד ברחבי העסק שלך, להפעיל סוכן פרטי משלך, או לחבר AI לתחום הקיים שלך.

סוכן אחד למשימות עסקיות יומיומיות

Hostinger Agent מגיב ללקוחות, עוקב אחר ה-leaders, יוצר תוכן ועוזר לשפר את ה-SEO שלך, הכל מתוך צ'אט אחד באמצעות שפה פשוטה.

ביקורת Hostinger Agent

הסוכן שלך, בתנאים שלך

OpenClaw ו-Hermes Agent הם סוכני בינה מלאכותית פרטיים שאתם מפעילים בעצמכם. שניהם כלולים בתוכנית מנוהלת אחת, מוכנים תוך כ-60 שניות, ללא צורך בניהול שרת.

עקבו אחרי OpenClaw and Hermes

אתה ממהר, התשתית שלך פועלת.

Hostinger Connector הוא הרחבה של MCP המאפשרת לכלי הקוד AI שלך לקרוא ולעדכן את ההתקנה של Hostinger. הפעל פרויקטים, עדכן DNS ובדוק את אתרי אינטרנט מבלי לעזוב את העורך שלך.

עקבו אחרי Hostinger Connector

חינם להתקין. עובד עם התוכנית הפעילה שלכם.

כלים ומשאבים לבינה מלאכותית של סוכנים

דואר סוכן

תיבת דואר נכנס אוטומטית שנבנתה עבור סוכני בינה מלאכותית, כלולה בכל תוכנית דוא"ל של Hostinger.

תיעוד למפתחים

מדריכי התקנה, הפניות לכלי עבודה ותיעוד אימות עבור Hostinger Connector.

סוכנים פועלים. אתם נשארים בשליטה.

אבטחה מגיעה ראשונה בכל סוכן. אתה בוחר מה הוא יכול לגשת אליו, מאשר פעולות חשובות, ומבטל גישה בכל פעם שאתה צריך.

אתה מאשר פעולות חשובות

הסוכנים מבקשים את אישורכם לפני ביצוע פעולות בלתי הפיכות.

המערכת שלכם מבודדת

המשיב שלך הוא מחוץ לקיר, ואת הכרויות להישאר מוסתר כברירת מחדל.

אתה שולט בגישה

הענק גישה רק היכן שהיא נחוצה, ובטל אותה בכל עת.
סוכנים פועלים. אתם נשארים בשליטה.
סומכים על מיליונים כדי לעשות את העבודה.
4+ מיליון
לקוחות
נבנה והושק על ידי אנשים כמוך.
10+ מיליון
אתרים שנוצרו
לשרת עסקים ברחבי העולם.
150+
מדינות
כאן לטווח ארוך, מהיום הראשון.
20+
שנים

זוכה לאמון לקוחות ברחבי העולם

ראו מה אנשים אומרים על החוויה שלהם עם Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

למד עוד על agentic AI

מדריכים, הדרכות ותובנות שיעזרו לכם להפיק יותר מבינה מלאכותית של סוכנים.
מהי AI סוכנת? הגדרה, דוגמאות וכיצד היא פועלת

מהי AI סוכנת? הגדרה, דוגמאות וכיצד היא פועלת

AI סוכן הוא צורה מתקדמת של בינה מלאכותית שיכולה להגדיר מטרות, לתכנן, להבין ולנקוט בפעולה באופן עצמאי כדי להשיג מטרה ספציפית עם פיקוח אנושי מינימלי.

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מהם סוכני בינה מלאכותית וכיצד הם פועלים? עם דוגמאות

מהם סוכני בינה מלאכותית וכיצד הם פועלים? עם דוגמאות

סוכני בינה מלאכותית, הידועים גם כמערכות תוכנה אוטונומיות או עוזרים דיגיטליים חכמים, הם תוכנות שנועדו לבצע משימות באופן עצמאי ולקבל החלטות להשגת מטרות ספציפיות.

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כיצד להגדיר Hermes Agent (מנוהל או מאוחסן עצמי)

כיצד להגדיר Hermes Agent (מנוהל או מאוחסן עצמי)

ניתן להגדיר את Hermes Agent בשתי דרכים: להשתמש בתוכנית מנוהלת שמטפלת בשרת ותחזוקה בשבילך, או להארח אותה בעצמך באמצעות Docker בשרת פרטי וירטואלי (VPS).

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סוכנות AI FAQs

כל מה שצריך לדעת על מוצרי הבינה המלאכותית הסוכנתית של Hostinger
Agentic AI מתאר מערכות AI שפועלות באופן עצמאי כדי להשלים משימות מרובות שלבים, במקום לענות על הצעה אחת בכל פעם. במקום לחכות להוראות בכל שלב, היא לוקחת מטרה, מחלקת אותה לשלבים ומעבירה אותן. היא יכולה להתקשר ל-API, לחפש באינטרנט ולהשתמש בתוכנה אחרת בכוחות עצמה, היא בודקת את התוצאות שלה ומשנה את המסלול כאשר משהו לא עובד. האוטונומיה הזו היא מה שמפריד אותה מרובוט צ'אט.
כלי AI מגיב להזמנה ועוצר, כך שאדם חייב להדריך כל צעד. AI סוכן לוקח מטרה ומפעיל את כל העבודה, מחליט את השלבים בעצמו. כלי AI עשוי לרשום דואר אלקטרוני בשבילך. AI סוכן חוקרת את הנושא, כותבת את הדואר האלקטרוני, שולחת אותו, ואז מתאימה אם משהו משתבש לאורך הדרך. ההבדל הוא היקף ועצמאות, משימות בודדות עם אדם בלוק לעומת זרימת עבודה שלמה ללא אחת.
Hostinger Agent מטפל בעבודה עסקית מתוך צ'אט אחד, עם מיומנויות למכירות, שירות לקוחות, SEO, שיווק, HR, ופיננסים. OpenClaw ו- Hermes Agent הם סוכנים פרטיים שאתה מפעיל בעצמך, על תוכנית מנוהלת או VPS משלך, עם שניהם כלולים בתוכנית אחת. עבור מפתחים, Hostinger Connector מביא את כלים של קוד AI לאתרי האירוח שלך באמצעות MCP, Agentic Mail נותן לסוכנים דואר אלקטרוני מתוכנת, ו- Agentic Commerce מכין את החנות שלך לקונים שמשלחים סוכן AI לקנות עבורם.
סוכן Hostinger עובד מצ'אט יחיד ומתחבר ליותר מ-1,000 כלים, כולל Gmail, Slack ו-Notion. השתמשו בו כסוכן מכירות מבוסס בינה מלאכותית ליצירת קשר והצעות, סוכן שירות לקוחות מבוסס בינה מלאכותית לתשובות וביקורות, סוכן SEO מבוסס בינה מלאכותית למחקר מילות מפתח ובדיקות בדף, סוכן שיווק מבוסס בינה מלאכותית לקמפיינים והשקות, סוכן שיווק תוכן מבוסס בינה מלאכותית לבלוגים וניוזלטרים, סוכן מדיה חברתית מבוסס בינה מלאכותית לפוסטים וכיתובים, סוכן משאבי אנוש מבוסס בינה מלאכותית למודעות דרושים ומדיניות, סוכן פיננסי מבוסס בינה מלאכותית לדיווחים ותחזיות, או סוכן רכש מבוסס בינה מלאכותית למחקר ספקים.
כן. סוכן נכנס רק לחשבונות והכלים אליהם אתה מחבר אותו, ואתה יכול לנתק כל אחד מהם בכל עת. השיחות שלך קשורות לחשבון שלך, אינן נראות למשתמשים אחרים, ומעולם אינן משמשות להכשרת מודלים AI או לשיתוף עבור פרסום. לפני סוכן עושה משהו בלתי הפיך, הוא מפסיק ומבקש ממך לאשר את זה. Hostinger הוא מוסמך ISO / IEC 27001:2022 ועומד ב- GDPR.
כן. OpenClaw ו- Hermes Agent הם שני הסוכנים הפרטיים שאתה מפעיל בעצמך. תוכנית מנוהלת היא הדרך הפשוטה ביותר, שכן Hostinger מטפלת בהתקנה, עדכונים ואבטחה, ותוכנית אחת כוללת את שתי האפליקציות. אם אתה רוצה גישה שורשית ומפרטי השרת שלך, באפשרותך לארח את אחד מהם על VPS במקום זאת.
כן, בלחיצה אחת מ- hPanel. הם יישומים נפרדים, כך שההגדרות וההיסטוריה של השיחות שלך לא מועברות, ואתה מתחיל מחדש באפליקציה החדשה. ראוי לציין כל דבר חשוב לפני שאתה עובר.
כן. Hostinger Connector מאפשר לכלים של קוד AI לעבוד ישירות עם הגדרת האירוח שלך, ו-Agentic Mail נותן לסוכנים שלך תיבת דואר הנכנס שלהם עבור עבודה אוטומטית. AI מתאים לתוך זרימת העבודה הקיימת שלך במקום להחליף אותה.
Hostinger Agent מתחיל מ- ⁦16.99⁩₪/חודש ומכיל 1,000 קרדיטים המתחדשים באופן אוטומטי כל חודש. Managed OpenClaw ו- Hermes Agent הם ⁦17.99⁩₪/חודש, מתחדשים ב- ⁦35.99⁩₪/חודש, עם שתי האפליקציות הכלולות.
לא. Hostinger Agent נבנה עבור בעלי עסקים, והאפליקציות המנוהלות מטפלות בהגדרת השרת בשבילך, כך שאין שום דבר טכני להגדיר. Hostinger Connector הוא זה שנוצר עבור מפתחים, והוא מתקין את העורך שאתה כבר משתמש בו.

מוכנים לשים AI סוכן לעבודה?

בין אם אתם הופכים את העסק שלכם לאוטומטי, מפעילים סוכן בינה מלאכותית משלכם או מחברים בינה מלאכותית למחסנית שלכם, אתם יכולים להתחיל עוד היום.
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