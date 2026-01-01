Website Builder and Horizons are now AI Builder

האתר או האפליקציה של החלומות שלכם, שנבנו על ידי AI תוך דקות

תארו מה אתם רוצים ו-Horizons בונה את זה עבורכם. ללא קוד, ללא ידע טכני - השקה בלחיצה אחת.

צרו כל סוג של אתר

מאתרי עסקים ופורטפוליו ועד לבלוגים ודפי נחיתה – Horizons בונה אותם באופן מיידי.

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צרו כל סוג של אתר

זה קל להתחיל

01

תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית

פשוט ספרו ל-AI את הרעיון שלכם ותראו אותו מתגשם - או בחרו תבנית כדי להתחיל מהר יותר.
02

בצעו עריכות בקלות

בקשו מ-AI לערוך כל דבר - החל מטקסט ועיצוב ועד פונקציונליות. בצעו שינויים בטקסטים ותמונות בעצמכם בעורך התוכן.
03

עלו לאוויר בלחיצה אחת

השיקו את האתר שלכם בלחיצה אחת תחת דומיין מותאם אישית – מתי שתהיו מוכנים.

גלו את חווית Hostinger Horizons המלאה

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

73% הנחה
Premium
השיקו את האתר הראשון שלכם - מתיקי עבודות וקורות חיים ועד לבלוגים ודפי קישור בביו
44.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,159.52⁩₪). מתחדש ב-⁦40.99⁩₪/חודש.
צרו עד 3 אתרים
2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
5 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הצעה מיוחדת • 79% הנחה
ללא הגבלה
לעסקים בצמיחה. אתרים ללא הגבלה, כלי AI, מסחר אלקטרוני וגמישות מלאה
55.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,687.52⁩₪). מתחדש ב-⁦49.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
500 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
למה התוכנית הזאת?
פתרון שלם לפרויקטים ארוכי טווח. הכל כלול.
71% הנחה
Cloud Startup
לעסקים שזקוקים לביצועים וגמישות מקסימליים
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
73% הנחה
Premium
השיקו את האתר הראשון שלכם - מתיקי עבודות וקורות חיים ועד לבלוגים ודפי קישור בביו
44.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,159.52⁩₪). מתחדש ב-⁦40.99⁩₪/חודש.
צרו עד 3 אתרים
2 mailboxes per website - free for 1 year
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
5 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
קבלו תמיכה מצ'אט בוט Kodee
הצעה מיוחדת • 79% הנחה
ללא הגבלה
לעסקים בצמיחה. אתרים ללא הגבלה, כלי AI, מסחר אלקטרוני וגמישות מלאה
55.99
11.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦575.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦2,687.52⁩₪). מתחדש ב-⁦49.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
500 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach
למה התוכנית הזאת?
פתרון שלם לפרויקטים ארוכי טווח. הכל כלול.
71% הנחה
Cloud Startup
לעסקים שזקוקים לביצועים וגמישות מקסימליים
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
Unlimited websites
תיבות דואר ללא הגבלה לכל אתר - חינם לשנה אחת
דומיין מותאם אישית - חינם לשנה אחת
15 קרדיטי AI לבניית אתרים
400+ תבניות אתרים
אחסון אתרים מהיר ומאובטח
תמיכה מומחית מועדפת 24/7
1000 קרדיטים לסוכני AI
מכרו אונליין עם ecommerce משולב
שיווק באימייל עם Reach

פיצ'רים ללא הגבלה כפופים למדיניות השימוש ההוגן שלנו.

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

הפכו את המילים שלכם לאתרים ויישומים ממשיים

תארו מה תרצו - דף הזמנות, חנות מקוונת, פורטל לקוחות, כל דבר. Horizons מעצבת, בונה, ומעלה לאוויר תוך דקות.
הצג פיצ'רים

כל מה שצריך כדי לעלות לרשת

אחסון, דומיין, אימייל, ואופטימיזציית SEO - הכל כלול. ללא חשבונות נפרדים או הגדרה מסובכת.

Backend משולב

מסדי נתונים, חשבונות משתמשים, ואחסון קבצים מובנים – אין צורך בכלים חיצוניים.

AI מובנה

הוסיפו צ'אטבוט או חיפוש חכם לאתר או ליישום הרשת שלכם - ללא צורך בחשבון צד שלישי או חיוב נפרד.

אינטגרציות עוצמתיות, התקנה פשוטה

Stripe מובנה ומוכן לשימוש. PayPal, Google AdSense ועוד - כולם נתמכים עם התקנה פשוטה כך שלעולם לא תיתקעו.

בנו פעם אחת והרוויחו

השיקו את הפרויקט שלכם כתבנית ניתנת לעריכה מחדש והרוויחו עמלה בכל פעם שמישהו רוכש דרכה את Horizons.

מגובה על ידי Hostinger

זוכה לאמון של למעלה מ-5 מיליון לקוחות ביותר מ-150 מדינות. 20 שנות ניסיון.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.
כל התבניות
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

לא מוצאים את התבנית שאתם צריכים? פשוט תארו אותה, ו-AI ייצור אותה עבורכם.

צרו עם AI

אהוב על משתמשים, מומלץ על ידי מובילי התעשייה

אנחנו גאים לתמוך ביוצרים ובעסקים ברחבי העולם. הנה מה שהיה לחלק מהם לומר.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להפוך את הרעיון שלכם למציאות?

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