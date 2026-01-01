בנו כלים פנימיים שהצוות שלכם ישתמש בהם בפועל

מלוחות בקרה ועד פורטלי עובדים – בנו כלים מותאמים אישית שמצמצמים עבודה ידנית, מגבירים את פרודוקטיביות הצוות ומעניקים לכם יותר זמן להתמקד במה שבאמת מפתח את העסק שלכם. פשוט תארו מה אתם צריכים, ללא צורך בתכנות.
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תוכניות בתשלום החל מ־⁦11.99⁩₪/חודש בלבד

בנו כלים פנימיים שהצוות שלכם ישתמש בהם בפועל

הצוות שלכם ראוי ליותר מגיליונות אלקטרוניים

כל מה שצריך כדי לבנות, להשיק ולהפעיל כלים מותאמים אישית לצוות שלכם – הכל במקום אחד.

התקדמו מהר יותר עם הכלים הנכונים

פשוט תארו מה שהצוות שלכם צריך, וה-AI בונה אותו – ללא צורך בקוד. תנו לצוות שלכם כלים טובים יותר, צמצמו את העבודה הידנית והתרחבו מהר יותר עם אותם משאבים.

כל מה שצריך בשביל לצמוח

אחסון, דומיין ואימייל – הכל כלול. הגדרה קלה לכלי שיווק ותשלום: SEO, Stripe, PayPal, AdSense ועוד.

הפכו את הכלים שלכם לחכמים יותר בעזרת AI

הוסיפו צ'אטבוט חכם או חיפוש חכם לכל כלי פנימי – ללא הרשמה לשירות צד שלישי או תשלום חשבון נפרד.

אחסנו ונהלו את הנתונים שלכם בקלות

חשבונות משתמשים, מסדי נתונים ואחסון קבצים הם מובנים – כך שהכלים שלכם עובדים כמו אפליקציה אמיתית מהיום הראשון, ללא צורך בהגדרה טכנית.
הצוות שלכם ראוי ליותר מגיליונות אלקטרוניים

כמה כלים פנימיים מותאמים אישית שאתה יכול לבנות עם AI Builder

מטראקרים פשוטים ועד ללוחות בקרה מותאמים אישית לחלוטין - צפו בכמה דוגמאות פופולריות, או התחילו ישר עם פרומפט מוכן כדי לבנות תוך שניות.
כמה כלים פנימיים מותאמים אישית שאתה יכול לבנות עם AI Builder

לוח בקרה למכירות

ראו בדיוק איך העסק שלכם מבצע – עקבו אחר הכנסות, עסקאות ויעדים בתצוגה ברורה אחת, המתעדכנת בזמן אמת.התחילו לבנות
שמרו על כל פרויקט בזמן – הקצו משימות, קבעו מועדים אחרונים ועקבו אחר ההתקדמות מבלי לרדוף אחרי עדכונים במייל.התחילו לבנות
עזרו לצוות שלכם לארגן משימות, לקבוע סדרי עדיפויות ולהישאר ממוקדים במה שבאמת חשוב.התחילו לבנות
עזרו לצוות המכירות שלכם ליצור ולשלוח הצעות מחיר מקצועיות במהירות רבה יותר – התאימו אישית שירותים, תמחור וזמני אספקה, חשבו סכומים כוללים באופן אוטומטי וייצאו ל-PDF בלחיצה אחת.התחילו לבנות
צרו צ'אטבוט חכם שעונה על שאלות לקוחות 24/7, מנחה משתמשים, או הופך משימות נפוצות לאוטומטיות.התחילו לבנות
הכניסו עובדים חדשים לעניינים מהר יותר – רכזו מסמכים, רשימות ביקורת, וחומרי הדרכה במקום אחד.התחילו לבנות

כיצד ליצור כלי פנימי עם AI Builder

01

תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית

ספרו ל-AI מה הכלי הפנימי שלכם צריך לעשות וצפו בו מתגשם – או בחרו תבנית כדי להתחיל אפילו מהר יותר.
02

התאימו אישית ובדקו

כיילו את הכלי שלכם על ידי שיחה עם AI – התאימו תהליכי עבודה, הוסיפו שדות נתונים, ושנו את העיצוב עד שהוא יעבוד בדיוק כמו שהצוות שלכם צריך. צפו בתצוגה מקדימה בשידור חי לפני הפרסום.
03

השיקו בלחיצה אחת

כשתהיו מוכנים, לחצו על פרסם. הכלי שלכם פעיל ומוכן לפעולה – ללא הגדרות טכניות, ללא המתנה.

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

הדרכה
וידאו
שפרו את הפרומפטים שלכם

שפרו את הפרומפטים שלכם

הדרכה
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טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

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אפליקציות וחנויות Ecommerce

CRM מותאם אישית

קביעת ותיאום פגישות

כלים מבוססי-AI מותאמים אישית

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להשיק את הכלי הפנימי הראשון שלכם?

התחילו בחינם

ללא צורך בכרטיס אשראי.

שאלות נפוצות אודות בונה כלים פנימיים

כלי פנימי הוא כל אפליקציה, לוח בקרה או מערכת שנבנו במיוחד לשימוש הצוות שלכם. חשבו על מעקבי פרויקטים, תהליכי אישור, פורטלי משאבי אנוש או לוחות מחוונים למכירות. במקום לשלם על תוכנה מהמדף שלא מתאימה בדיוק, אתם יכולים לבנות בדיוק את מה שהצוות שלכם צריך עם Horizons.

כל אחד עם רעיון ובעיה עסקית לפתור – ללא צורך ברקע טכני. בין אם אתם יזמים שנמאס להם להתמודד עם גיליונות אלקטרוניים, מנהלים שמחפשים לייעל את זרימת העבודה של הצוות שלכם, או בעלי עסקים קטנים שצריכים כלי מותאם אישית אבל אין להם צוות פיתוח לבנות אותו, Horizons נבנה עבורכם. אם אתם יכולים לתאר מה אתם צריכים, Horizons יכול לבנות את זה.

כלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה — שלעתים קרובות נקראת vibe coding. אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת. רוצים להוסיף שדה נתונים חדש? פשוט בקשו. צריכים לשנות תהליך עבודה? תארו זאת.

אם אתם צריכים הדרכה נוספת, המדריך שלנו בנושא איך לבנות כלים פנימיים מותאמים אישית יעביר אתכם דרך כל מה שאתם צריכים לדעת.

אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את הכלי שלכם, לראות אותו קם לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.

חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך הכלי שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.

כשתהיו מוכנים לפרסם, תוכניות בתשלום מתחילות ב-⁦11.99⁩₪/חודש וכוללות אחסון ודומיין – כך שאין שום דבר אחר להגדיר. פשוט לחצו על פרסם והתצוגה שלכם תעלה לאוויר.

נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

כן. Horizons מגיע עם backend משולב, כלומר אתם יכולים לבנות יישומי רשת עם אימות משתמשים, אחסון נתונים ובקרת גישה מובנים – כך שאתם מחליטים בדיוק מי יכול להתחבר, מה הוא יכול לראות ומה הוא יכול לעשות, מבלי להגדיר מערכות חיצוניות או מסדי נתונים.

כן. כל כלי שנוצר עם AI Builder מגיב באופן מלא, כך שהוא עובד על שולחן עבודה, טאבלט ומכשירים ניידים – בכל מקום שבו צוותך עובד.

אין בעיה. עדכון הכלי הפנימי שלכם קל בדיוק כמו בנייתו. פשוט חזרו לפרויקט שלכם, פתחו אותו והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה אתם רוצים לשנות והוא כבר ידאג לכל השאר. כל זה חלק מחוויית ה-vibe coding, ללא צורך במפתח.

ואם יש לכם רקע טכני או שתרצו להרחיב את הכלי שלכם בהמשך הדרך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד – כך שתוכלו לקחת אותו רחוק ככל שתרצו.

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