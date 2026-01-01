בנו כלים פנימיים שהצוות שלכם ישתמש בהם בפועל
הצוות שלכם ראוי ליותר מגיליונות אלקטרוניים
התקדמו מהר יותר עם הכלים הנכונים
כל מה שצריך בשביל לצמוח
הפכו את הכלים שלכם לחכמים יותר בעזרת AI
אחסנו ונהלו את הנתונים שלכם בקלות
כמה כלים פנימיים מותאמים אישית שאתה יכול לבנות עם AI Builder
לוח בקרה למכירות
מעקב פרויקטים
כלי קביעת סדרי עדיפויות למשימות
בונה הצעות מכירה
צ'אטבוט AI
פורטל קליטת עובדים
כיצד ליצור כלי פנימי עם AI Builder
תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית
התאימו אישית ובדקו
השיקו בלחיצה אחת
בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
תבניות מוכנות מראש
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מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות אודות בונה כלים פנימיים
מה זה כלי פנימי?
כלי פנימי הוא כל אפליקציה, לוח בקרה או מערכת שנבנו במיוחד לשימוש הצוות שלכם. חשבו על מעקבי פרויקטים, תהליכי אישור, פורטלי משאבי אנוש או לוחות מחוונים למכירות. במקום לשלם על תוכנה מהמדף שלא מתאימה בדיוק, אתם יכולים לבנות בדיוק את מה שהצוות שלכם צריך עם Horizons.
מי יכול לבנות כלים פנימיים עם Horizons?
כל אחד עם רעיון ובעיה עסקית לפתור – ללא צורך ברקע טכני. בין אם אתם יזמים שנמאס להם להתמודד עם גיליונות אלקטרוניים, מנהלים שמחפשים לייעל את זרימת העבודה של הצוות שלכם, או בעלי עסקים קטנים שצריכים כלי מותאם אישית אבל אין להם צוות פיתוח לבנות אותו, Horizons נבנה עבורכם. אם אתם יכולים לתאר מה אתם צריכים, Horizons יכול לבנות את זה.
האם צריך כישורי עיצוב או תכנות כדי ליצור כלי משלכם?
כלל לא. Horizons משתמשת בגישה שיחתית לבנייה — שלעתים קרובות נקראת vibe coding. אתם פשוט מתארים מה אתם רוצים בשפה פשוטה וה-AI בונה את זה עבורכם בזמן אמת. רוצים להוסיף שדה נתונים חדש? פשוט בקשו. צריכים לשנות תהליך עבודה? תארו זאת.
אם אתם צריכים הדרכה נוספת, המדריך שלנו בנושא איך לבנות כלים פנימיים מותאמים אישית יעביר אתכם דרך כל מה שאתם צריכים לדעת.
כמה עולה לבנות כלי עם AI Builder בונה כלי פנימי?
אתם יכולים להתחיל בחינם – ללא צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את הכלי שלכם, לראות אותו קם לחיים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו.
חשוב לדעת: קרדיטי AI משמשים גם להפעלת כל תכונות ה-AI בתוך הכלי שלכם – כמו צ'אט בוט או חיפוש חכם – אבל רק כאשר המשתמשים שלכם מקיימים איתם אינטראקציה בפועל.
כשתהיו מוכנים לפרסם, תוכניות בתשלום מתחילות ב-11.99₪/חודש וכוללות אחסון ודומיין – כך שאין שום דבר אחר להגדיר. פשוט לחצו על פרסם והתצוגה שלכם תעלה לאוויר.
נגמרים לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.
האם ניתן לשלוט למי יש גישה לכלי הפנימי שלי?
כן. Horizons מגיע עם backend משולב, כלומר אתם יכולים לבנות יישומי רשת עם אימות משתמשים, אחסון נתונים ובקרת גישה מובנים – כך שאתם מחליטים בדיוק מי יכול להתחבר, מה הוא יכול לראות ומה הוא יכול לעשות, מבלי להגדיר מערכות חיצוניות או מסדי נתונים.
האם צוות שלי יכול להשתמש בכלי מכל מכשיר?
כן. כל כלי שנוצר עם AI Builder מגיב באופן מלא, כך שהוא עובד על שולחן עבודה, טאבלט ומכשירים ניידים – בכל מקום שבו צוותך עובד.
מה אם אצטרך לבצע שינויים כשהעסק שלי יגדל?
אין בעיה. עדכון הכלי הפנימי שלכם קל בדיוק כמו בנייתו. פשוט חזרו לפרויקט שלכם, פתחו אותו והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה אתם רוצים לשנות והוא כבר ידאג לכל השאר. כל זה חלק מחוויית ה-vibe coding, ללא צורך במפתח.
ואם יש לכם רקע טכני או שתרצו להרחיב את הכלי שלכם בהמשך הדרך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד – כך שתוכלו לקחת אותו רחוק ככל שתרצו.