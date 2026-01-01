אף אחד. AI Builder משתמש בגישה דיאלקטית לבניית – לעתים קרובות נקראת Vibe Coding. אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה לבנות בשפה פשוטה ו- AI מביא אותו לחיים בזמן אמת. רוצה להוסיף תכונה? רק לשאול. צריך לשנות זרימת משתמש? תיאר את זה. אם אתה חדש במושג, מדריך ה- Vibe Coding שלנו מביא אותך לכל מה שאתה צריך לדעת.