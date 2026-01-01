פיתוח MVP בקלות עם AI

הפכו את הרעיון שלכם למוצר פונקציונלי וניתן לשיתוף תוך דקות בשיחה פשוטה עם AI. אין צורך בתכנות או במפתחים.
התחילו בחינם

ללא צורך בכרטיס אשראי

פיתוח MVP בקלות עם AI

בנו, בדקו, והתרחבו – ללא סיכון

כל מה שאתם צריכים כדי לאמת את הרעיון שלכם, להגיע לשוק במהירות, ולהתרחב בביטחון.

מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות

לא מכל רעיון נהדר אפשר להרוויח – אבל לא תדעו עד שתבחנו אותו. הפכו את הרעיון שלכם ל-MVP פונקציונלי תוך דקות פשוט על ידי שיחה עם AI, ללא צורך בקידוד או במפתחים.
מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות

השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר

עלו לאוויר בלחיצה אחת – אחסון, דומיין, אימייל עסקי הכל כלול. ללא כלי צד שלישי, ללא עיכובים.

השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר

נבנה לצמוח איתכם

מסדי נתונים, חשבונות משתמשים, ואחסון קבצים מובנים מהיום הראשון – כך שכשתהיו מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר יהיה שם.

נבנה לצמוח איתכם

שבריר מהעלות

פיתוח MVP מסורתי עולה אלפי דולרים. עם AI Builder, מנוי פשוט אחד מכסה הכל – כך שתוכל לבדוק את הרעיון שלך ללא סיכון כלכלי.
שבריר מהעלות

מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות

לא מכל רעיון נהדר אפשר להרוויח – אבל לא תדעו עד שתבחנו אותו. הפכו את הרעיון שלכם ל-MVP פונקציונלי תוך דקות פשוט על ידי שיחה עם AI, ללא צורך בקידוד או במפתחים.
מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות

השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר

עלו לאוויר בלחיצה אחת – אחסון, דומיין, אימייל עסקי הכל כלול. ללא כלי צד שלישי, ללא עיכובים.

השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר

נבנה לצמוח איתכם

מסדי נתונים, חשבונות משתמשים, ואחסון קבצים מובנים מהיום הראשון – כך שכשתהיו מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר יהיה שם.

נבנה לצמוח איתכם

שבריר מהעלות

פיתוח MVP מסורתי עולה אלפי דולרים. עם AI Builder, מנוי פשוט אחד מכסה הכל – כך שתוכל לבדוק את הרעיון שלך ללא סיכון כלכלי.
שבריר מהעלות

הרעיון שלכם במרחק פרומפט אחד

גלו כמה מה-MVPs שאתם יכולים לבנות עם Hostinger Horizons – אמתו את הרעיון שלכם עם משתמשים אמיתיים לפני שאתם מתחייבים לפיתוח מלא.
בנו, בדקו, והתרחבו – ללא סיכון

MVP למוצר SaaS

ממחוללי חשבוניות ועוקבי פרויקטים ועד פלטפורמות הזמנות ומערכות CRM נישתיות – בנו גרסה עובדת עם כניסות משתמשים ותשלומי Stripe שמובנים כבר בפנים. שלחו בתוך ימים, לא חודשים.
תחשבו על Uber ל-X – אפליקציית הזמנות נקייה יותר, זירת פרילנסרים, פלטפורמה לטיולי כלבים. בנו גרסה רזה עם תהליכי הזמנה אמיתיים ובחנו אותה עם משתמשים אמיתיים לפני הרחבה.
תהליכי אישור, לוחות מחוונים לדיווח, מעקבים מותאמים אישית, ועוד – בנו גרסה רזה עם התחברות משתמשים ומסד נתונים משולב, ובדקו אותה עם הצוות שלכם לפני השקעה בפיתוח מלא.
מותג תוספי תזונה, חנות להורדות דיגיטליות, קו בגדים נישתי – השיקו חנות מקוונת בסיסית עם אינטגרציית חנות אונליין ובדקו אם השוק שלכם באמת קונה לפני שאתם נוגעים במלאי.

כיצד לפתח MVP

01

תארו את הרעיון שלכם

ספרו ל-AI מה ה-MVP שלכם צריך לעשות – הבעיה המרכזית שהוא פותר, התכונות העיקריות, ולמי הוא מיועד. צפו בו מתממש תוך דקות.
02

השיקו בלחיצה אחת

חברו אמצעי תשלום, התחברויות, ועוד – ולאחר מכן עלו לאוויר בלחיצה אחת. אחסון, דומיין ו-SEO – הכל כלול. ללא הגדרה טכנית, ללא עיכובים.
03

בדקו ושפרו

שתפו את ה-MVP שלכם עם משתמשים אמיתיים, אספו משוב, ושפרו בהתבסס על מה שתלמדו. המשיכו לבצע איטרציות עד שתאמתו את הנחות הליבה שלכם.

צריכים עוד הדרכה?

גלו מדריכים מקיפים, מדריכי How-to, והוראות שלב-אחר-שלב שיהפכו אתכם ממתחילים למקצועני AI במהירות הבזק. כל מה שצריך כדי לבנות את פרויקט ה-AI הראשון שלכם, ועוד.
מדריך להתחלה מהירה

מדריך להתחלה מהירה

הדרכה
וידאו
שפרו את הפרומפטים שלכם

שפרו את הפרומפטים שלכם

הדרכה
וידאו
טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן

הדרכה
וידאו

גלו מה עוד Horizons יכולה לבנות עבור העסק שלכם

אבות טיפוס

אפליקציות SaaS

כלים עסקיים פנימיים

כלי AI מותאמים אישית

מערכות CRM מותאמות אישית

אפליקציות קביעת פגישות

מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להשיק את ה-MVP שלכם?

התחילו בחינם

ללא צורך בכרטיס אשראי

שאלות נפוצות על בונה ה-MVP

פיתוח MVP הוא תהליך של יצירת מוצר מינימלי בר־קיימא – גרסה פשוטה של הרעיון שלכם שכוללת רק את התכונות ההכרחיות כדי לבדוק אותו עם משתמשים אמיתיים. כך תוכלו לגלות אם הוא פותר בעיות אמיתיות של משתמשים לפני שתשקיעו בו סכומי כסף גדולים מראש. למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו ל-MVP.

אב טיפוס מיועד להמחשת הרעיון – זוהי תצוגה מקדימה אינטראקטיבית שאפשר לשתף עם בעלי עניין כדי לקבל משוב לפני שמתחילים בפיתוח. לעומת זאת, MVP הוא הגרסה הראשונה, האמיתית והפועלת של המוצר, הכוללת רק את התכונות ההכרחיות כדי להשיק אותו ולבחון אותו עם משתמשים אמיתיים. בקיצור: יוצרים אב טיפוס כדי לאמת את הרעיון, ומפתחים MVP כדי לבחון אותו בעולם האמיתי. למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו על ההבדלים בין אב טיפוס ל-MVP.

Horizons משתמשת במודלים מתקדמים של AI כדי ליצור קוד, עיצוב ותוכן המבוססים על הפרומפטים שלכם. היא אוספת את כל אלה לתוך אפליקציית אינטרנט עובדת, כך שתוכלו לעבור מרעיון ל-MVP תוך דקות.

השתמשו בבונה MVP ללא קוד כדי לאמת את הרעיון שלכם במהירות ובמחיר סביר. לאחר שהוכחתם שיש ביקוש ויכולים להצדיק התאמה אישית מתקדמת בקנה מידה גדול, העסקת מפתחים הופכת לאופציה. באמצעות Horizons, תוכלו לבדוק ולפתח את הרעיון שלכם במהירות ללא אילוצים כספיים או מגבלות זמן – וכשתהיו מוכנים להכניס מפתחים, תוכלו לייצא את הקוד המלא ולהעביר אותו ישירות. אין צורך להתחיל מאפס.

פיתוח MVP מסורתי יכול לעלות אלפי דולרים ולכלול שבועות של עבודה. עם Horizons, אתם יכולים להתחיל בחינם – אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שאתם בפנים, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד.

שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את ה-MVP שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו. כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון, דומיין ואופטימיזציית SEO כלולים כולם – פשוט לחצו על פרסם וה-MVP שלכם יעלה לאוויר.

נגמרו לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.

אף אחד. AI Builder משתמש בגישה דיאלקטית לבניית – לעתים קרובות נקראת Vibe Coding. אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה לבנות בשפה פשוטה ו- AI מביא אותו לחיים בזמן אמת. רוצה להוסיף תכונה? רק לשאול. צריך לשנות זרימת משתמש? תיאר את זה. אם אתה חדש במושג, מדריך ה- Vibe Coding שלנו מביא אותך לכל מה שאתה צריך לדעת.

ה-MVP הראשוני שלכם יכול להיות פעיל ומוכן תוך דקות – פשוט תארו את הרעיון שלכם ו-Horizons בונה אותו מיד. משם, זה תלוי בכם ובמורכבות הרעיון שלכם. ככל שתרצו להוסיף או לשפר יותר פיצ'רים, כך תשתמשו ביותר הנחיות – אבל כל שינוי נמצא במרחק שיחה אחת. ברגע שתהיו מרוצים ממנו, הפרסום מתבצע בלחיצה אחת.

כן. ניתן לשלב כלי תשלום כמו Stripe כדי למכור מנויים, לגבות תשלום עבור שירותים, או להציע רכישות חד-פעמיות ישירות בתוך ה-MVP שלכם.

עדכון ה-MVP שלכם פשוט בדיוק כמו יצירתו. פשוט חזרו לפרויקט, פתחו אותו והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה תרצו לשנות, והוא ידאג לכל השאר. כל זה הוא חלק מחוויית ה-vibe coding, ללא צורך במפתח. ואם יש לכם רקע טכני או שתרצו להרחיב את הפרויקט בהמשך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד.

תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה ולשתף את MVP שלכם עם משתמשים לפני ההשקה, לאסוף משוב ולשפר אותו. בדיקה מוקדמת עוזרת לכם לאמת את הביקוש ולשפר את המוצר שלכם לפני ההרחבה.

Horizons כולל אחסון. לאחר שה-MVP שלכם מוכן, תוכלו לפרסם אותו בלחיצה אחת. הוא יכלול פלטפורמת אחסון מהירה ומאובטחת ושם דומיין מותאם אישית.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.