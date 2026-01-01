פיתוח MVP בקלות עם AI
בנו, בדקו, והתרחבו – ללא סיכון
מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות
השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר
עלו לאוויר בלחיצה אחת – אחסון, דומיין, אימייל עסקי הכל כלול. ללא כלי צד שלישי, ללא עיכובים.
נבנה לצמוח איתכם
מסדי נתונים, חשבונות משתמשים, ואחסון קבצים מובנים מהיום הראשון – כך שכשתהיו מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר יהיה שם.
שבריר מהעלות
מרעיון ל-MVP פעיל תוך דקות
השיקו מהר, התרחבו אפילו מהר יותר
עלו לאוויר בלחיצה אחת – אחסון, דומיין, אימייל עסקי הכל כלול. ללא כלי צד שלישי, ללא עיכובים.
נבנה לצמוח איתכם
מסדי נתונים, חשבונות משתמשים, ואחסון קבצים מובנים מהיום הראשון – כך שכשתהיו מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר יהיה שם.
שבריר מהעלות
הרעיון שלכם במרחק פרומפט אחד
MVP למוצר SaaS
MVP לשירות לפי דרישה
MVP לכלי פנימי
MVP למסחר אלקטרוני נישתי
כיצד לפתח MVP
תארו את הרעיון שלכם
השיקו בלחיצה אחת
בדקו ושפרו
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מה המשתמשים אומרים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על בונה ה-MVP
מהו פיתוח MVP?
פיתוח MVP הוא תהליך של יצירת מוצר מינימלי בר־קיימא – גרסה פשוטה של הרעיון שלכם שכוללת רק את התכונות ההכרחיות כדי לבדוק אותו עם משתמשים אמיתיים. כך תוכלו לגלות אם הוא פותר בעיות אמיתיות של משתמשים לפני שתשקיעו בו סכומי כסף גדולים מראש. למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו ל-MVP.
מה ההבדל בין אב טיפוס ל-MVP?
אב טיפוס מיועד להמחשת הרעיון – זוהי תצוגה מקדימה אינטראקטיבית שאפשר לשתף עם בעלי עניין כדי לקבל משוב לפני שמתחילים בפיתוח. לעומת זאת, MVP הוא הגרסה הראשונה, האמיתית והפועלת של המוצר, הכוללת רק את התכונות ההכרחיות כדי להשיק אותו ולבחון אותו עם משתמשים אמיתיים. בקיצור: יוצרים אב טיפוס כדי לאמת את הרעיון, ומפתחים MVP כדי לבחון אותו בעולם האמיתי. למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו על ההבדלים בין אב טיפוס ל-MVP.
איך הבינה המלאכותית ב-Hostinger Horizons בפועל בונה MVP?
Horizons משתמשת במודלים מתקדמים של AI כדי ליצור קוד, עיצוב ותוכן המבוססים על הפרומפטים שלכם. היא אוספת את כל אלה לתוך אפליקציית אינטרנט עובדת, כך שתוכלו לעבור מרעיון ל-MVP תוך דקות.
מתי כדאי לי לבחור בונה MVP ללא קוד לעומת שכירת מפתח?
השתמשו בבונה MVP ללא קוד כדי לאמת את הרעיון שלכם במהירות ובמחיר סביר. לאחר שהוכחתם שיש ביקוש ויכולים להצדיק התאמה אישית מתקדמת בקנה מידה גדול, העסקת מפתחים הופכת לאופציה. באמצעות Horizons, תוכלו לבדוק ולפתח את הרעיון שלכם במהירות ללא אילוצים כספיים או מגבלות זמן – וכשתהיו מוכנים להכניס מפתחים, תוכלו לייצא את הקוד המלא ולהעביר אותו ישירות. אין צורך להתחיל מאפס.
מהן עלויות פיתוח MVP?
פיתוח MVP מסורתי יכול לעלות אלפי דולרים ולכלול שבועות של עבודה. עם Horizons, אתם יכולים להתחיל בחינם – אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שאתם בפנים, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד.
שימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט אחד, בניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את ה-MVP שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שאתם מתחייבים למשהו. כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מהתוכניות בתשלום שלנו. אחסון, דומיין ואופטימיזציית SEO כלולים כולם – פשוט לחצו על פרסם וה-MVP שלכם יעלה לאוויר.
נגמרו לכם הקרדיטים? אתם יכולים לטעון מחדש בכל עת ולעקוב אחר השימוש שלכם מלוח הבקרה.
האם צריך לדעת לתכנת כדי לבנות MVP?
אף אחד. AI Builder משתמש בגישה דיאלקטית לבניית – לעתים קרובות נקראת Vibe Coding. אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה לבנות בשפה פשוטה ו- AI מביא אותו לחיים בזמן אמת. רוצה להוסיף תכונה? רק לשאול. צריך לשנות זרימת משתמש? תיאר את זה. אם אתה חדש במושג, מדריך ה- Vibe Coding שלנו מביא אותך לכל מה שאתה צריך לדעת.
כמה זמן לוקח לבנות MVP עם בונה ה-MVP AI של Horizons?
ה-MVP הראשוני שלכם יכול להיות פעיל ומוכן תוך דקות – פשוט תארו את הרעיון שלכם ו-Horizons בונה אותו מיד. משם, זה תלוי בכם ובמורכבות הרעיון שלכם. ככל שתרצו להוסיף או לשפר יותר פיצ'רים, כך תשתמשו ביותר הנחיות – אבל כל שינוי נמצא במרחק שיחה אחת. ברגע שתהיו מרוצים ממנו, הפרסום מתבצע בלחיצה אחת.
האם אפשר להרוויח כסף מ-MVP?
כן. ניתן לשלב כלי תשלום כמו Stripe כדי למכור מנויים, לגבות תשלום עבור שירותים, או להציע רכישות חד-פעמיות ישירות בתוך ה-MVP שלכם.
מה אם תצטרכו לבצע שינויים לאחר ההשקה?
עדכון ה-MVP שלכם פשוט בדיוק כמו יצירתו. פשוט חזרו לפרויקט, פתחו אותו והמשיכו לשוחח עם Horizons – תארו מה תרצו לשנות, והוא ידאג לכל השאר. כל זה הוא חלק מחוויית ה-vibe coding, ללא צורך במפתח. ואם יש לכם רקע טכני או שתרצו להרחיב את הפרויקט בהמשך, Horizons מעניק לכם גישה מלאה לקוד.
איך בודקים את MVP?
תוכלו לצפות בתצוגה מקדימה ולשתף את MVP שלכם עם משתמשים לפני ההשקה, לאסוף משוב ולשפר אותו. בדיקה מוקדמת עוזרת לכם לאמת את הביקוש ולשפר את המוצר שלכם לפני ההרחבה.
איך מאחסנים יישום רשת?
Horizons כולל אחסון. לאחר שה-MVP שלכם מוכן, תוכלו לפרסם אותו בלחיצה אחת. הוא יכלול פלטפורמת אחסון מהירה ומאובטחת ושם דומיין מותאם אישית.