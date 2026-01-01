הצטרפו לקהילה ובנו יחד בצורה חכמה יותר

צור קשר עם רשת גלובלית של יוצרים באמצעות Hostinger AI Builder כדי לבנות ולהשיק אתרי אינטרנט, אפליקציות אינטרנט וכלים. למד מהר יותר וצומח יחד.

הצטרפו לקהילת Hostinger AI Builder ב-Discord

בין אם אתם בונים את הפרויקט הראשון שלכם או מגדילים את העשירי שלכם, שרת הדיסקורד של Hostinger Horizons הוא המקום שבו תמצאו תשובות, משוב והשראה.
הצטרפו עכשיו
הצטרפו לקהילת Hostinger AI Builder ב-Discord

למדו על ידי עשייה

קבלו תמיכה והשראה מאחרים שבונים עם Hostinger Horizons.

הישארו צעד אחד קדימה

היו הראשונים לשמוע על עדכונים חדשים, כלי בטא ואירועי קהילה בלעדיים.

בנו, שתפו וצרו קשרים

הציגו את מה שאתם בונים, אספו משוב וצמחו.

הכירו את אלופי הקהילה שלנו

Adam

Adam

מומחה ב-AI Builder ומקור עבור טיפים, טריקים ותובנות שיעזרו לקהילה.

Guilherme

Guilherme

יוצר מדריכים קלים למעקב, במיוחד בפורטוגזית, מה שעוזר להפוך את Horizons לפשוט ונגיש.

AschiLaci

AschiLaci

משלב ניסיון מעשי בבנייה עם דיווח יזום על בעיות ב-Horizons ו-Hostinger, ומסייע בשיפור המוצרים יום אחר יום באמצעות שימוש אמיתי ומשוב מפורט.

Luis De Jesus Figueroa

Luis De Jesus Figueroa

ידוע בתשובות ברורות שלב אחר שלב באנגלית ובספרדית - מה שהופך את העזרה לנגישה לכולם.

משאבים מועילים שיעזרו לכם להתחיל

הדרכות

הוראות שלב אחר שלב לבנייה עם Hostinger Horizons.

מאגר ידע

תשובות לכל השאלות הטכניות והיצירתיות שלכם.

סרטונים

הדרכות ויזואליות והשראה.

קהילה

התחברו עם אחרים, שתפו רעיונות וגדלו יחד.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.