הצטרפו לקהילה ובנו יחד בצורה חכמה יותר
צור קשר עם רשת גלובלית של יוצרים באמצעות Hostinger AI Builder כדי לבנות ולהשיק אתרי אינטרנט, אפליקציות אינטרנט וכלים. למד מהר יותר וצומח יחד.
למדו על ידי עשייה
קבלו תמיכה והשראה מאחרים שבונים עם Hostinger Horizons.
הישארו צעד אחד קדימה
היו הראשונים לשמוע על עדכונים חדשים, כלי בטא ואירועי קהילה בלעדיים.
בנו, שתפו וצרו קשרים
הציגו את מה שאתם בונים, אספו משוב וצמחו.
הכירו את אלופי הקהילה שלנו
Adam
מומחה ב-AI Builder ומקור עבור טיפים, טריקים ותובנות שיעזרו לקהילה.
Guilherme
יוצר מדריכים קלים למעקב, במיוחד בפורטוגזית, מה שעוזר להפוך את Horizons לפשוט ונגיש.
AschiLaci
משלב ניסיון מעשי בבנייה עם דיווח יזום על בעיות ב-Horizons ו-Hostinger, ומסייע בשיפור המוצרים יום אחר יום באמצעות שימוש אמיתי ומשוב מפורט.
Luis De Jesus Figueroa
ידוע בתשובות ברורות שלב אחר שלב באנגלית ובספרדית - מה שהופך את העזרה לנגישה לכולם.