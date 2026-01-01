מרעיון לאב טיפוס פונקציונלי עם AI – תוך דקות

מרעיונות ראשוניים למשהו שתוכלו לשתף, לבדוק, ולשפר – אין צורך בכישורי עיצוב או קידוד. פשוט תארו את הרעיון שלכם ו-Horizons בונה אותו תוך דקות.
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מרעיון לאב טיפוס פונקציונלי עם AI – תוך דקות

יצירת אבות־טיפוס באמצעות AI שחורגת מעבר לדגם סטטי

ממושגים פשוטים ועד לאפליקציות פונקציונליות לחלוטין – הכל נבנה על ידי תיאור פשוט של מה שאתם צריכים.
יצירת אבות־טיפוס באמצעות AI שחורגת מעבר לדגם סטטי

פשוט תארו את זה

פשוט תיאר מה אתה רוצה לבנות ו- AI Builder יביא אותו לחיים – פונקציונלי לחלוטין ומוכן לשיתוף. ללא כלים לעיצוב, ללא קוד, ללא מחכה – כל אחד בצוות יכול לבנות ולחזור.
כפתורים אמיתיים, טפסים אמיתיים, תהליכי משתמש אמיתיים – האבטיפוס שלכם פועל כמו המוצר האמיתי, כך שבעלי העניין יוכלו לחוות אותו במקום רק להסתכל עליו.
אין הורדות, אין חשבונות לכלי עיצוב, אין העברות מסובכות – פשוט שלחו קישור וכל אחד יכול לקיים אינטראקציה עם אב הטיפוס שלכם באופן מיידי. שתפו אותו עם משתמשים, משקיעים, לקוחות או עם הצוות שלכם ואספו משוב אמיתי.
ברצונך לשנות פריסה, להוסיף מסך או לשנות זרימת משתמש? פשוט תיאר אותה ו- AI Builder מעודכן אותה בזמן אמת – בלי להתחיל מאפס.
לא wireframe, לא סקיצה גסה – תצוגה מקדימה ראויה ומלוטשת שמייצגת במדויק איך המוצר הסופי שלכם ייראה ויתנהג.
מוכנים להפוך את הפרויקט למוצר פעיל? חשבונות משתמשים, מסדי נתונים, תהליכי הזמנת תורים, שילובי ecommerce ועוד כבר מובנים בפלטפורמה - פשוט המשיכו לבנות על מה שכבר יצרתם. לאחר מכן תוכלו לפרסם בלחיצה אחת, כולל אחסון ודומיין.

כיצד ליצור אב טיפוס אינטראקטיבי עם AI

01

תארו את הרעיון שלכם

אמרו ל-AI מה אתם רוצים לאבטח – האתר, אפליקציית האינטרנט, המוצר – וצפו איך הם מתעוררים לחיים תוך דקות.
02

עריכה מדויקת באמצעות צ'אט

בצעו עריכה מדויקת של אב הטיפוס שלכם באמצעות שיחה עם AI – התאימו פריסות, תהליכים ותוכן עד שזה ירגיש בדיוק כמו שצריך.
03

שתפו ואספו משוב

שתפו את אב הטיפוס שלכם עם בעלי עניין, משקיעים או לקוחות ואספו משוב אמיתי – ולאחר מכן המשיכו לשפר עד שהוא יהיה מוכן לבנייה או השקה.

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גלו מדריכים מקיפים, מדריכי "כיצד לעשות" והוראות שלב אחר שלב שייקחו אתכם ממתחילים למומחים ב-AI תוך זמן קצר. קבלו את כל מה שאתם צריכים כדי לבנות את פרויקט ה-AI הראשון שלכם — ועוד הרבה מעבר לכך.
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מדריך להתחלה מהירה

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מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להפוך את הרעיון שלכם לאב טיפוס עובד?

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שאלות נפוצות על אבות טיפוס AI

במקום לבלות שבועות בכלי עיצוב או בהמתנה למפתחים, אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה ו- AI בונה אותו תוך דקות. עם AI Builder, אבטיפוס שלך הוא לא רק דוגמה אינטראקטיבית של האפליקציה או אתר האינטרנט שלך – זהו תצוגה מקדימה פונקציונלית שניתן לשתף שתוכל לבדוק ולשפר לפני שאתה מתחייב לפיתוח מלא.

רצונך ללמוד עוד על תהליך אבטיפוס? בדוק את מדריך אבטיפוס תוכנה לעומק יותר.

כל מי שיש לו רעיון שהוא רוצה לדמיין, לבדוק, או לשתף לפני שמתחייבים לפיתוח מלא. זה כולל:

  • מייסדים ויזמים – לאמת את הרעיון שלכם עם משקיעים או משתמשים מוקדמים לפני השקעה בפיתוח.
  • מנהלי מוצר – להפוך דרישות לאבות טיפוס אינטראקטיביים כדי ליישר קו עם בעלי עניין ולהפחית סבבי תיקונים.
  • פרילנסרים וסוכנויות – להראות ללקוחות בדיוק איך הפרויקט שלהם ייראה ויעבוד לפני בנייתו.
  • מעצבים – להחיות רעיונות בלי לחכות למפתח.
  • כל מי שיש לו רעיון – אם אתם יכולים לתאר אותו, Horizons יכולה לבנות אותו.

אין צורך בכישורי עיצוב, בידע בקידוד או ברקע טכני.

תבנית וירטואלית היא תבנית חזותית בסיסית – היא מציגה את המבנה ואת הפריסה של דף ללא כל סגנון או אינטראקטיביות. אבטיפוס הולך רחוק יותר – הוא נראה ומרגיש כמו הדבר האמיתי, עם אינטראקציות עובדות, תוכן אמיתי ועיצוב פונקציונלי. עם AI Builder, אתה עובר את שלב התבנית וירטואלית לחלוטין ועובר ישר אבטיפוס אינטראקטיבי לחלוטין, רק על ידי תיאור מה שאתה צריך.

לעיתים קרובות מבלבלים בין אב טיפוס ו-MVP (מוצר בר-קיימא מינימלי), אך הם משרתים מטרות שונות.

אב טיפוס עוסק בהדמיה ואימות – זוהי תצוגה מקדימה אינטראקטיבית של הרעיון שלכם שאתם משתפים עם בעלי עניין, משקיעים או משתמשים כדי לאסוף משוב לפני התחייבות לפיתוח מלא. הוא לא צריך להיות פונקציונלי לחלוטין או מוכן לשימוש ציבורי.

MVP הוא הגרסה האמיתית והעובדת הראשונה של המוצר שלכם – שנבנתה עם מספיק תכונות כדי להשיק, לרכוש משתמשים ראשוניים ולהתחיל ללמוד משימוש אמיתי.

בקיצור: אתם בונים אב טיפוס כדי לאמת את הרעיון שלכם, ואתם בונים MVP כדי לבדוק אותו בעולם האמיתי. עם Horizons, אתם יכולים לעשות את שניהם – התחילו עם אב טיפוס, אספו משוב, והרחיבו אותו למוצר פונקציונלי לחלוטין מבלי להתחיל מאפס. למידע נוסף עיינו במדריך שלנו לאב טיפוס מול MVP.

שום דבר. AI Builder משתמש בגישה דיאלקטית לבניית - לעתים קרובות נקראת קודי Vibe. אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה בשפה פשוטה ו- AI בונה אותו בשבילך בזמן אמת. רוצה להתאים את הפריסה? רק לשאול. צריך לשנות זרימת משתמש? תיאר את זה. אם אתה חדש במושג, vibe coding guide מוביל אותך לכל מה שאתה צריך לדעת.

ברגע שהאבטיפוס שלכם מוכן, תוכלו לפרסם אותו ולשתף אותו באמצעות קישור עם כל אחד – בעלי עניין, משקיעים, לקוחות או משתמשי בדיקה. הם יכולים לקיים איתו אינטראקציה ישירה, ואתם יכולים להמשיך ולשפר אותו בהתבסס על המשוב שלהם פשוט על ידי שיחה עם Horizons.

כן – וכאן Horizons בולטת מכלי אב-טיפוס מסורתיים. כשאתם מוכנים ללכת מעבר לאב-טיפוס, פשוט פרסמו את הפרויקט שלכם כאתר אינטרנט או אפליקציה פעילים לחלוטין בלחיצה אחת. אחסון, דומיין, ואימייל עסקי כלולים כולם בתוכנית שלכם.

ומכיוון ש-Horizons מגיעה עם backend משולב מובנה, לאב-טיפוס שלכם כבר יש מסדי נתונים, חשבונות משתמשים ואחסון קבצים מוכנים לפעולה – כך כשאתם מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר קיים. אין צורך לבנות מחדש מאפס, אין צורך בכלים חיצוניים.

תוכלו להתחיל בחינם – אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. השימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט, ובניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אב הטיפוס שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו. כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מ-התוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים – פשוט לחצו על פרסם ואב הטיפוס שלכם יעלה לאוויר.

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