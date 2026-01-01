לעיתים קרובות מבלבלים בין אב טיפוס ו-MVP (מוצר בר-קיימא מינימלי), אך הם משרתים מטרות שונות.



אב טיפוס עוסק בהדמיה ואימות – זוהי תצוגה מקדימה אינטראקטיבית של הרעיון שלכם שאתם משתפים עם בעלי עניין, משקיעים או משתמשים כדי לאסוף משוב לפני התחייבות לפיתוח מלא. הוא לא צריך להיות פונקציונלי לחלוטין או מוכן לשימוש ציבורי.



MVP הוא הגרסה האמיתית והעובדת הראשונה של המוצר שלכם – שנבנתה עם מספיק תכונות כדי להשיק, לרכוש משתמשים ראשוניים ולהתחיל ללמוד משימוש אמיתי.



בקיצור: אתם בונים אב טיפוס כדי לאמת את הרעיון שלכם, ואתם בונים MVP כדי לבדוק אותו בעולם האמיתי. עם Horizons, אתם יכולים לעשות את שניהם – התחילו עם אב טיפוס, אספו משוב, והרחיבו אותו למוצר פונקציונלי לחלוטין מבלי להתחיל מאפס. למידע נוסף עיינו במדריך שלנו לאב טיפוס מול MVP.