מרעיון לאב טיפוס פונקציונלי עם AI – תוך דקות
יצירת אבות־טיפוס באמצעות AI שחורגת מעבר לדגם סטטי
פשוט תארו את זה
אינטראקטיבי לחלוטין
ניתן לשיתוף באמצעות קישור
ניתן לעריכה בצ'אט
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כיצד ליצור אב טיפוס אינטראקטיבי עם AI
תארו את הרעיון שלכם
עריכה מדויקת באמצעות צ'אט
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מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons
הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.
אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.
אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.
שאלות נפוצות על אבות טיפוס AI
מה זה יצירת אב טיפוס AI?
במקום לבלות שבועות בכלי עיצוב או בהמתנה למפתחים, אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה ו- AI בונה אותו תוך דקות. עם AI Builder, אבטיפוס שלך הוא לא רק דוגמה אינטראקטיבית של האפליקציה או אתר האינטרנט שלך – זהו תצוגה מקדימה פונקציונלית שניתן לשתף שתוכל לבדוק ולשפר לפני שאתה מתחייב לפיתוח מלא.
רצונך ללמוד עוד על תהליך אבטיפוס? בדוק את מדריך אבטיפוס תוכנה לעומק יותר.
למי מיועד AI Builder AI Prototyping?
כל מי שיש לו רעיון שהוא רוצה לדמיין, לבדוק, או לשתף לפני שמתחייבים לפיתוח מלא. זה כולל:
- מייסדים ויזמים – לאמת את הרעיון שלכם עם משקיעים או משתמשים מוקדמים לפני השקעה בפיתוח.
- מנהלי מוצר – להפוך דרישות לאבות טיפוס אינטראקטיביים כדי ליישר קו עם בעלי עניין ולהפחית סבבי תיקונים.
- פרילנסרים וסוכנויות – להראות ללקוחות בדיוק איך הפרויקט שלהם ייראה ויעבוד לפני בנייתו.
- מעצבים – להחיות רעיונות בלי לחכות למפתח.
- כל מי שיש לו רעיון – אם אתם יכולים לתאר אותו, Horizons יכולה לבנות אותו.
אין צורך בכישורי עיצוב, בידע בקידוד או ברקע טכני.
מה ההבדל בין wireframe לאב טיפוס?
תבנית וירטואלית היא תבנית חזותית בסיסית – היא מציגה את המבנה ואת הפריסה של דף ללא כל סגנון או אינטראקטיביות. אבטיפוס הולך רחוק יותר – הוא נראה ומרגיש כמו הדבר האמיתי, עם אינטראקציות עובדות, תוכן אמיתי ועיצוב פונקציונלי. עם AI Builder, אתה עובר את שלב התבנית וירטואלית לחלוטין ועובר ישר אבטיפוס אינטראקטיבי לחלוטין, רק על ידי תיאור מה שאתה צריך.
מה ההבדל בין אב טיפוס לבין MVP?
לעיתים קרובות מבלבלים בין אב טיפוס ו-MVP (מוצר בר-קיימא מינימלי), אך הם משרתים מטרות שונות.
אב טיפוס עוסק בהדמיה ואימות – זוהי תצוגה מקדימה אינטראקטיבית של הרעיון שלכם שאתם משתפים עם בעלי עניין, משקיעים או משתמשים כדי לאסוף משוב לפני התחייבות לפיתוח מלא. הוא לא צריך להיות פונקציונלי לחלוטין או מוכן לשימוש ציבורי.
MVP הוא הגרסה האמיתית והעובדת הראשונה של המוצר שלכם – שנבנתה עם מספיק תכונות כדי להשיק, לרכוש משתמשים ראשוניים ולהתחיל ללמוד משימוש אמיתי.
בקיצור: אתם בונים אב טיפוס כדי לאמת את הרעיון שלכם, ואתם בונים MVP כדי לבדוק אותו בעולם האמיתי. עם Horizons, אתם יכולים לעשות את שניהם – התחילו עם אב טיפוס, אספו משוב, והרחיבו אותו למוצר פונקציונלי לחלוטין מבלי להתחיל מאפס. למידע נוסף עיינו במדריך שלנו לאב טיפוס מול MVP.
האם יש צורך בכישורי עיצוב או קידוד כלשהם כדי ליצור אב טיפוס?
שום דבר. AI Builder משתמש בגישה דיאלקטית לבניית - לעתים קרובות נקראת קודי Vibe. אתה פשוט מתאר את מה שאתה רוצה בשפה פשוטה ו- AI בונה אותו בשבילך בזמן אמת. רוצה להתאים את הפריסה? רק לשאול. צריך לשנות זרימת משתמש? תיאר את זה. אם אתה חדש במושג, vibe coding guide מוביל אותך לכל מה שאתה צריך לדעת.
איך משתפים את אב הטיפוס שלי ומקבלים משוב?
ברגע שהאבטיפוס שלכם מוכן, תוכלו לפרסם אותו ולשתף אותו באמצעות קישור עם כל אחד – בעלי עניין, משקיעים, לקוחות או משתמשי בדיקה. הם יכולים לקיים איתו אינטראקציה ישירה, ואתם יכולים להמשיך ולשפר אותו בהתבסס על המשוב שלהם פשוט על ידי שיחה עם Horizons.
האם אפשר להפוך את אב טיפוס שלי למוצר חי ואמיתי?
כן – וכאן Horizons בולטת מכלי אב-טיפוס מסורתיים. כשאתם מוכנים ללכת מעבר לאב-טיפוס, פשוט פרסמו את הפרויקט שלכם כאתר אינטרנט או אפליקציה פעילים לחלוטין בלחיצה אחת. אחסון, דומיין, ואימייל עסקי כלולים כולם בתוכנית שלכם.
ומכיוון ש-Horizons מגיעה עם backend משולב מובנה, לאב-טיפוס שלכם כבר יש מסדי נתונים, חשבונות משתמשים ואחסון קבצים מוכנים לפעולה – כך כשאתם מוכנים להתרחב, כל מה שאתם צריכים כבר קיים. אין צורך לבנות מחדש מאפס, אין צורך בכלים חיצוניים.
כמה עולה לבנות אב טיפוס עם AI Builder?
תוכלו להתחיל בחינם – אין צורך בכרטיס אשראי. ברגע שתיכנסו, תקבלו 5 קרדיטי AI כדי להתחיל לבנות מיד. השימוש בקרדיטים תלוי במורכבות של כל הנחיה – שינויים פשוטים יותר עולים פחות מקרדיט, ובניות גדולות יותר עשויות להשתמש ביותר. הקרדיטים החינמיים שלכם מספיקים כדי לתאר את אב הטיפוס שלכם, לראות אותו קורם עור וגידים, ולקבל תחושה אמיתית של Horizons לפני שתתחייבו למשהו. כשתהיו מוכנים לפרסם, פשוט עברו לאחת מ-התוכניות בתשלום שלנו. אחסון ודומיין כבר כלולים – פשוט לחצו על פרסם ואב הטיפוס שלכם יעלה לאוויר.