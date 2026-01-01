הפכו את ה-WhatsApp שלכם ל-CRM בעזרת AI
כיצד ליצור CRM ל-WhatsApp עבור העסק שלכם
תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית
חברו את WhatsApp שלכם ל-CRM שלכם
התאמה אישית של ה-CRM שלכם
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בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.
תבניות מוכנות מראש
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
כל מה שאתם צריכים כדי לבנות את ה-CRM שלכם - במקום אחד
צרו ונהלו מערכת CRM המותאמת לצרכים שלכם
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תשתית מקצועית
שאלות נפוצות על CRM ל-WhatsApp
מה זה CRM ל-WhatsApp?
CRM ל-WhatsApp הוא כלי שעוזר לכם לנהל קשרי לקוחות ישירות דרך WhatsApp. במקום ללכת לאיבוד בין השיחות, תוכלו לארגן אנשי קשר, לעקוב אחר לידים דרך צינור המכירות ולסגור עסקאות - הכל במקום אחד. בניגוד למערכות CRM מסורתיות, הכלי הזה פוגש את הלקוחות שלכם היכן שהם כבר נמצאים: ב-WhatsApp.
מה ניתן לעשות עם CRM ל-WhatsApp?
בעזרת CRM ל-WhatsApp תוכלו לארגן ולנהל את אנשי הקשר שלכם, לעקוב אחר לידים דרך מערכת מכירות חזותית, להפוך הודעות לאוטומטיות ולקבל תשלומים - הכל מחובר ל-WhatsApp שלכם. תוכלו גם להתאים את המערכת אישית לצרכים העסקיים הספציפיים שלכם באמצעות AI, ללא צורך בכישורי תכנות.
האם צריך כישורי תכנות כדי לבנות CRM ל-WhatsApp עם AI?
אין צורך בכישורי תכנות. בעזרת פלטפורמת ה-vibe coding של Hostinger Horizons, תוכלו ליצור CRM ל-WhatsApp על ידי צ'אט פשוט עם AI, או להתחיל מתבנית מוכנה מראש ולהתאים אותה אישית בשפה שלכם - היא מטפלת בקוד, בעיצוב ובתוכן עבורכם.
איך יוצרים CRM ל-WhatsApp עם Hostinger Horizons?
עם Hostinger Horizons, קל ליצור אפליקציית WhatsApp CRM. כך תוכלו לעשות זאת בכמה צעדים:
- השתמשו ב-בונה האפליקציות מבוסס ה-AI שלנו או באחת מ-התבניות המוכנות מראש שלנו כדי להתחיל לבנות בחינם.
- התאימו אישית הכל לצרכים העסקיים שלכם על ידי שיחה עם AI – זה מה שידוע כ-vibe coding: אין צורך בכישורים טכניים - רק הרעיונות שלכם בשפה פשוטה.
- בחרו תוכנית כדי לפתוח יותר פרומפטים ולפרסם את ה-CRM שלכם בלחיצה אחת.
- חברו את WhatsApp שלכם ל-CRM באמצעות אינטגרציית Twilio.
תוכלו גם לעקוב אחר המדריך שלנו בנושא איך לבנות WhatsApp CRM לעסקים קטנים או לעיין בסרטוני ההדרכה שלנו.
כמה זמן לוקח להגדיר CRM ל-WhatsApp?
זה תלוי בכמה שאתה רוצה להתאים אישית. אתה יכול להתחיל תוך דקות עם תבנית מראש, אבל אם אתה רוצה להתאים את כל הפרטים לעסק שלך, זה עשוי לקחת יותר זמן. בכל מקרה, Hostinger AI Builder עושה את התהליך מהיר ואינטואיטיבי ככל האפשר - פשוט לדבר עם AI והוא מתמודד עם העלאה כבדה.
האם ניתן להתאים אישית את מערכת ה-CRM לצרכים העסקיים הספציפיים שלי?
כן – עם Hostinger AI Builder אתה יכול להתאים אישית הכל. פשוט לתאר את מה שאתה צריך במילים שלך ואת AI יתאים את העיצוב, התוכן ואת הפונקציונליות עבורך. בין אם אתה צריך צינור מכירות ספציפי, שדות קשר מותאמים אישית, או פריסה ייחודית, אתה יכול להמשיך לשפר את זה באמצעות שיחה עד שזה מתאים לחלוטין לעסק שלך.
האם Hostinger Horizons חינמי לשימוש?
Hostinger Horizons לא חינמי, אך ניתן לנסות אותו לפני שמתחייבים לתוכנית. עיינו במדריך המפורט שלנו כיצד להתחיל ולהפיק ממנו את המרב.