שלא כמו WhatsApp או חנויות מדיה חברתית, אתר המופעל על ידי AI Builder נותן לך שליטה מלאה על נתוני הלקוחות שלך, ומגן עליך מפני שינויים במדיניות הפלטפורמה או איסור על חשבונות.