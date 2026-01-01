הפכו את ה-WhatsApp שלכם ל-CRM בעזרת AI

התייחסו לאנשי הקשר שלכם כעסק. חברו את WhatsApp שלכם. נהלו לידים. סגרו עסקאות.
התחילו בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי.

הפכו את ה-WhatsApp שלכם ל-CRM בעזרת AI

כיצד ליצור CRM ל-WhatsApp עבור העסק שלכם

01

תארו את הרעיון שלכם או בחרו תבנית

תארו כיצד העסק שלכם עובד ו-AI יבנה סביבו מערכת CRM, או התחילו לעבוד ישירות עם אחת מהתבניות המעוצבות שלנו. אין צורך בכתיבת קוד.
02

חברו את WhatsApp שלכם ל-CRM שלכם

בכמה לחיצות בלבד, WhatsApp שלכם יחובר ל-CRM שלכם באמצעות האינטגרציה עם Twilio.
03

התאמה אישית של ה-CRM שלכם

הפכו את מערכת ה-CRM שלכם לייחודית לעסק שלכם. נהלו צ'אט פשוט עם AI כדי לערוך את העיצוב, התוכן ולהתאים אישית את הדפים.

צפו במדריך המפורט שלנו

צפו בסרטוני ההדרכה או המדריך שלנו, הכוללים הוראות מפורטות כיצד להתקדם מרעיון לפרויקט אמיתי תוך דקות:
איך ליצור CRM ל-WhatsApp עם AI

איך ליצור CRM ל-WhatsApp עם AI

מדריך
וידאו

בחרו תבנית. הפכו אותה לשלכם.

בחרו תבנית מעוצבת באופן מקצועי, התאימו אותה אישית באמצעות AI או עריכות חזותיות, והעלו את האתר שלכם לאינטרנט מהר יותר.

תבניות מוכנות מראש

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

כל מה שאתם צריכים כדי לבנות את ה-CRM שלכם - במקום אחד

צרו ונהלו מערכת CRM המותאמת לצרכים שלכם

צרו ונהלו מערכת CRM המותאמת לצרכים שלכם

תיאר כיצד העסק שלך עובד, ו-AI Builder בונה CRM המתאים בדיוק לתהליך העבודה שלך – הצינור שלך, התוויות שלך, קצב העקירה שלך.
שלא כמו WhatsApp או חנויות מדיה חברתית, אתר המופעל על ידי AI Builder נותן לך שליטה מלאה על נתוני הלקוחות שלך, ומגן עליך מפני שינויים במדיניות הפלטפורמה או איסור על חשבונות.
צרו תגובות תוך שניות, פרסו צ'אטבוט לתמיכת לקוחות 24/7 ושמרו על העסק שלכם פעיל גם כשאתם ישנים.
אין צורך ליצור את מערכת ה-CRM שלכם מאפס. התבניות נותנות לכם יתרון התחלתי, משום שהגדרות מורכבות, מבנה אפליקציה וזרימות עבודה כבר מוכנות מראש.
אחסון מקצועי, דומיין מותאם אישית ואימייל עסקי במקום אחד - כל מה שצריך כדי לבנות אמון עם הקהל שלכם.

יותר לידים במעקב. יותר עסקאות סגורות. יותר זמן פנוי ביום שלכם.

התחילו בחינם

אין צורך בכרטיס אשראי.

שאלות נפוצות על CRM ל-WhatsApp

הנה תשובות לכמה מהשאלות הנפוצות שאנו מקבלים בנוגע ליצירת CRM ל-WhatsApp.

CRM ל-WhatsApp הוא כלי שעוזר לכם לנהל קשרי לקוחות ישירות דרך WhatsApp. במקום ללכת לאיבוד בין השיחות, תוכלו לארגן אנשי קשר, לעקוב אחר לידים דרך צינור המכירות ולסגור עסקאות - הכל במקום אחד. בניגוד למערכות CRM מסורתיות, הכלי הזה פוגש את הלקוחות שלכם היכן שהם כבר נמצאים: ב-WhatsApp.

בעזרת CRM ל-WhatsApp תוכלו לארגן ולנהל את אנשי הקשר שלכם, לעקוב אחר לידים דרך מערכת מכירות חזותית, להפוך הודעות לאוטומטיות ולקבל תשלומים - הכל מחובר ל-WhatsApp שלכם. תוכלו גם להתאים את המערכת אישית לצרכים העסקיים הספציפיים שלכם באמצעות AI, ללא צורך בכישורי תכנות.

אין צורך בכישורי תכנות. בעזרת פלטפורמת ה-vibe coding של Hostinger Horizons, תוכלו ליצור CRM ל-WhatsApp על ידי צ'אט פשוט עם AI, או להתחיל מתבנית מוכנה מראש ולהתאים אותה אישית בשפה שלכם - היא מטפלת בקוד, בעיצוב ובתוכן עבורכם.

עם Hostinger Horizons, קל ליצור אפליקציית WhatsApp CRM. כך תוכלו לעשות זאת בכמה צעדים:

  • השתמשו ב-בונה האפליקציות מבוסס ה-AI שלנו או באחת מ-התבניות המוכנות מראש שלנו כדי להתחיל לבנות בחינם.
  • התאימו אישית הכל לצרכים העסקיים שלכם על ידי שיחה עם AI – זה מה שידוע כ-vibe coding: אין צורך בכישורים טכניים - רק הרעיונות שלכם בשפה פשוטה.
  • בחרו תוכנית כדי לפתוח יותר פרומפטים ולפרסם את ה-CRM שלכם בלחיצה אחת.
  • חברו את WhatsApp שלכם ל-CRM באמצעות אינטגרציית Twilio.

תוכלו גם לעקוב אחר המדריך שלנו בנושא איך לבנות WhatsApp CRM לעסקים קטנים או לעיין בסרטוני ההדרכה שלנו.

זה תלוי בכמה שאתה רוצה להתאים אישית. אתה יכול להתחיל תוך דקות עם תבנית מראש, אבל אם אתה רוצה להתאים את כל הפרטים לעסק שלך, זה עשוי לקחת יותר זמן. בכל מקרה, Hostinger AI Builder עושה את התהליך מהיר ואינטואיטיבי ככל האפשר - פשוט לדבר עם AI והוא מתמודד עם העלאה כבדה.

כן – עם Hostinger AI Builder אתה יכול להתאים אישית הכל. פשוט לתאר את מה שאתה צריך במילים שלך ואת AI יתאים את העיצוב, התוכן ואת הפונקציונליות עבורך. בין אם אתה צריך צינור מכירות ספציפי, שדות קשר מותאמים אישית, או פריסה ייחודית, אתה יכול להמשיך לשפר את זה באמצעות שיחה עד שזה מתאים לחלוטין לעסק שלך.

Hostinger Horizons לא חינמי, אך ניתן לנסות אותו לפני שמתחייבים לתוכנית. עיינו במדריך המפורט שלנו כיצד להתחיל ולהפיק ממנו את המרב.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.