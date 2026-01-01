קחו שליטה עם עריכת קוד

מעבר להמלצות. עם גישה מלאה לקוד של הפרויקט שלך, אתה יכול לתאם ולבנות על התנאים שלך – הכל בתוך Hostinger AI Builder.
התחילו בחינם
צפייה במחירים

מהודעה לתוצאה, עם קוד לפי דרישה

AI נותן לכם יתרון ראשוני. אבל כשאתם רוצים להתאים אישית או לאתר ולתקן שגיאות, עריכת הקוד מאפשרת לכם לקחת שליטה. פתחו כל קובץ, בצעו שינויים מדויקים וראו את התוצאות מיד בתצוגה המקדימה.

בין אם אתם משפרים את תוצאת ה‑AI, מזריקים לוגיקה מותאמת אישית או מפרקים רכיבים כדי להבהיר את הקוד – אתם שולטים במלואו מההתחלה ועד הסוף.

התחילו בחינם
מהודעה לתוצאה, עם קוד לפי דרישה
עריכה מעשית

יותר כוח לעשות את זה בדרך שלכם

התאימו את הקוד כרצונכם

שמתם לב שמשהו לא נכון או חסר בתוצאה של ה‑AI? כוונו את הקוד ישירות כדי לקבל בדיוק את מה שאתם צריכים — מהר יותר מלהסביר זאת בהודעות AI.
הוסיפו JavaScript מותאם אישית או שלבו APIs של צד שלישי — ללא פתרונות עקיפים או הגבלות.
צפו בשינויים ותתקנו בעיות בזמן אמת. עדכונים חיים מאפשרים לכם לבנות ולשפר ללא עיכובים.
עורך הקוד מובנה ב-AI Builder. לערוך, להציג מראש, ולאטרציה מבלי לעזוב את הפרויקט או לפתוח כרטיסיות חדשות.

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

הקוד Vibe דוחף את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger AI Builder הופכים את השפה הטבעית לאופטיפוסים עובדים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך באופן דרמטי.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את הכלי החדש @Hostinger AI Builder ואני חייב לומר שהייתי מתרשם. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder עשוי להיות כלי קוד Vibe היעיל ביותר לבניית אפליקציות של מיליוני דולרים.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger AI Builder הוא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שאתה הולך הכל.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר שלכם וללקוחות שלכם באמצעות ה-Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger AI Builder הוא כלי שבו אתה יכול לבנות רעיון שהיה לך - אתה רק צריך להסביר את זה, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אהבתי את הדרך בה דברים הולכים עם @Hostinger AI Builder! עדכון AI החדש היה ממש כיף לתקשר איתו. זה היה משנה משחק לא רק בשבילי, אבל אני מכיר הרבה אחרים גם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך הסטיינג'ר הוציא את AI Builder... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפתוח קדימה ואחורה.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לספר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לרשימה שלי יום אחד עד שהפכתם ליצרן AI. אני לא יודע כלום על קידוד אפליקציות אינטרנט. 0 והנה זה. פרויקט החלום שלי לעזור לחברים הוא LIVE. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger AI Builder באמת משנה את המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין עבור הבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי – אמרתי, 'וואו!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אתה יכול לבנות אפליקציות אינטרנט רק על ידי הזנת הצעה על Hostinger AI Builder. דברים ממש מגניבים!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger AI Builder וזה משנה את המשחק! בונה אפליקציות AI ללא קוד זה יוצר אתרי אינטרנט ויישומים חמודים בתוך דקות — עיצובים, קודים וכותבים בשבילך. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אתה יכול לבנות כמה דברים די נחמדים עם Hostinger AI Builder. זה לא כמו בונה אתר טיפוסי – זה יותר.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

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