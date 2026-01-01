AI נותן לכם יתרון ראשוני. אבל כשאתם רוצים להתאים אישית או לאתר ולתקן שגיאות, עריכת הקוד מאפשרת לכם לקחת שליטה. פתחו כל קובץ, בצעו שינויים מדויקים וראו את התוצאות מיד בתצוגה המקדימה.

בין אם אתם משפרים את תוצאת ה‑AI, מזריקים לוגיקה מותאמת אישית או מפרקים רכיבים כדי להבהיר את הקוד – אתם שולטים במלואו מההתחלה ועד הסוף.