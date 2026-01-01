AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
Your own server, made simple.

Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
Get started
Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
טרמינל ווב AI
דומיין חינם לשנה אחת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מרכזי נתונים ברחבי העולם
גיבויים שבועיים בחינם
ניהול חומת אש
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
טרמינל ווב AI
דומיין חינם לשנה אחת
All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

התקנה של אפליקציות בלחיצה אחת

בחר בין אפליקציות פופולריות ולהתקין אותם על VPS שלך ללא הגדרת ידנית.
n8n

n8n

אוטומציה של משימות מעל ל-400 אפליקציות, ללא צורך בקוד.
OpenClaw

OpenClaw

עוזר AI אישי עם תמיכה במסרים רב ערוצים.
Hermes Agent

Hermes Agent

סוכן AI משפר את עצמו עם מעגל למידה מובנה והודעות מרובות פלטפורמות.
Paperclip

Paperclip

פלטפורמת תזמורת AI/ML לצוותים אוטונומיים.
WordPress

WordPress

יצרן האתר וה-CMS הפופולרי ביותר בעולם.
Immich

Immich

ניהול תמונות וידאו עצמי עם ביצועים גבוהים.
1000+ יישומים

Made a mistake? Just go back

גיבוי אוטומטי מאפשר לך לשחזר את ה-VPS שלך בלחיצה אחת בלבד.
גיבוי אוטומטי חינם
Restore with one click
בואו נתחיל
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Noel

Noel

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Omkar

Omkar

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Sylvain

Sylvain

אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Noel

Noel

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Omkar

Omkar

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Sylvain

Sylvain

Get started

Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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