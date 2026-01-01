Regular VPS
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n8n
OpenClaw
Hermes Agent
Paperclip
WordPress
Immich
אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.
הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
אני מרוצה בצורה מדהימה מאחסון ה-VPS של Hostinger! זמן הפעולה שלהם הוא באופן עקבי ברמה הגבוהה ביותר, ככה שהאתר שלי פועל בצורה חלקה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה, צוות התמיכה הטכנית שלהם היה מהיר, בקיא, ובאמת מועיל.
הכל חלק ונהדר עם Hostinger, צ'אט בוט מבוסס בינה מלאכותית + צ'אט אנושי, אם בינה מלאכותית לא יכולה לפתור את השאלה שלך. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. המשיכו כך 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N בשרת ה-VPS של Hostinger שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.