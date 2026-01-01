התקינו PrestaShop בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסחר אלקטרוני רבת עוצמה בקוד פתוח, המפעילה למעלה מ-300,000 חנויות מקוונות ברחבי העולם, עם ניהול מוצרים מלא, תשלומים ותמיכה בריבוי שפות.
בחרו תוכנית VPS עבור PrestaShop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PrestaShop
PrestaShop היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח ועשירה בתכונות, הנמצאת בשימוש סוחרים בלמעלה מ-190 מדינות. היא מספקת את כל מה שצריך כדי להפעיל חנות מקוונת מקצועית ומוכנה לשימוש: ניהול קטלוג מוצרים, עיבוד הזמנות, שערי תשלום משולבים (PayPal, Stripe, ועוד), תמיכה בריבוי שפות וריבוי מטבעות, וכלי SEO מובנים – הכל מנוהל מלוח מחוונים אינטואיטיבי של המשרד האחורי.
אירוח PrestaShop ב-VPS משלכם שומר על נתוני לקוחות ורישומי תשלומים בשליטתכם, מאפשר לכם לכוונן את PHP ו-MySQL לביצועים מרביים, ומתרחב עם העסק שלכם ללא עמלות לפי עסקה או תמחור לפי מושב מפלטפורמות מסחר אלקטרוני מתארחות.
פיצ'רים עיקריים של PrestaShop
קטלוג מוצרים מלא
ניהול מוצרים ללא הגבלה עם וריאציות, שילובים, מאפיינים, וחוקי תמחור גמישים כולל הנחות כמותיות וקמפיינים לקידום מכירות מוגבלים בזמן.
תשלומים משולבים
קבלו תשלומים באמצעות PayPal, Stripe, העברה בנקאית, ועשרות שערי תשלום אזוריים דרך שוק המודולים — אין צורך בקוד תשלום מותאם אישית.
רב-לשוני ו-מטבע
מכרו ללקוחות ברחבי העולם עם תמיכה מובנית בשפות מרובות, מטבעות וחוקי מס בהתקנת חנות יחידה מלוח מחוונים ניהולי אחד.
SEO ו-כלי שיווק
כתובות URL הניתנות להתאמה אישית, שדות מטא, יצירת מפת אתר, וכלים מובנים לקופוני הנחה ולתוכניות נאמנות מסייעים להגביר את התנועה ולעודד רכישות חוזרות.
ערכות נושא ו-מודולים
שוק של אלפי ערכות נושא ו-מודולים מאפשר לכם להרחיב עיצוב ו-פונקציונליות מבלי לגעת בקוד, החל מצ'אט חי ועד לנקודות נאמנות.
למה להריץ את PrestaShop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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