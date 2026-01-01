PrestaShop היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח ועשירה בתכונות, הנמצאת בשימוש סוחרים בלמעלה מ-190 מדינות. היא מספקת את כל מה שצריך כדי להפעיל חנות מקוונת מקצועית ומוכנה לשימוש: ניהול קטלוג מוצרים, עיבוד הזמנות, שערי תשלום משולבים (PayPal, Stripe, ועוד), תמיכה בריבוי שפות וריבוי מטבעות, וכלי SEO מובנים – הכל מנוהל מלוח מחוונים אינטואיטיבי של המשרד האחורי.

אירוח PrestaShop ב-VPS משלכם שומר על נתוני לקוחות ורישומי תשלומים בשליטתכם, מאפשר לכם לכוונן את PHP ו-MySQL לביצועים מרביים, ומתרחב עם העסק שלכם ללא עמלות לפי עסקה או תמחור לפי מושב מפלטפורמות מסחר אלקטרוני מתארחות.