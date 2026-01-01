EverShop היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית, בקוד פתוח, הבנויה על Node.js, React ו-GraphQL. בניגוד לפלטפורמות מסחר אלקטרוני מדור קודם המבוססות על PHP, EverShop תוכננה סביב חנות React המרונדרת בצד השרת (server-side rendered), מערכת הרחבות מונחית-גרפים (graph-driven), ועמידות נתונים ב-PostgreSQL (persistence) — מה שמעניק למפתחים סט כלים מוכר ולקונים חוויה מהירה דמוית אפליקציה.

אירוח עצמי של EverShop על גבי ה-VPS שלכם שומר את נתוני הסוחר, רשומות הלקוחות והיסטוריית ההזמנות על תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות פר-טרנזקציה או עמלות פלטפורמה. הקטלוג, התבנית, אינטגרציות התשלום וכללי המשלוח ניתנים כולם להגדרה דרך ממשק הניהול (admin UI), בעוד שמפתחים יכולים להרחיב את הפלטפורמה באמצעות מודולי TypeScript מהשורה הראשונה.