התקינו EverShop בהתקנה בקליק אחד.
פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית בקוד פתוח, בנויה עם Node.js, React, ו-GraphQL, לחנויות מקוונות מהירות וניתנות להתאמה אישית.
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מה אפשר לבנות עם EverShop
EverShop היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית, בקוד פתוח, הבנויה על Node.js, React ו-GraphQL. בניגוד לפלטפורמות מסחר אלקטרוני מדור קודם המבוססות על PHP, EverShop תוכננה סביב חנות React המרונדרת בצד השרת (server-side rendered), מערכת הרחבות מונחית-גרפים (graph-driven), ועמידות נתונים ב-PostgreSQL (persistence) — מה שמעניק למפתחים סט כלים מוכר ולקונים חוויה מהירה דמוית אפליקציה.
אירוח עצמי של EverShop על גבי ה-VPS שלכם שומר את נתוני הסוחר, רשומות הלקוחות והיסטוריית ההזמנות על תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות פר-טרנזקציה או עמלות פלטפורמה. הקטלוג, התבנית, אינטגרציות התשלום וכללי המשלוח ניתנים כולם להגדרה דרך ממשק הניהול (admin UI), בעוד שמפתחים יכולים להרחיב את הפלטפורמה באמצעות מודולי TypeScript מהשורה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של EverShop
סטאק JS מודרני
נבנה על בסיס Node.js, React ו-GraphQL, כך שמפתחים יוכלו להרחיב את חזית החנות ואת ה-admin עם אותה ערכת כלים שבה הם כבר משתמשים ביום-יום.
רינדור בצד השרת
SSR React חנות וירטואלית מספקת טעינה ראשונית מהירה ו-HTML ידידותי ל-SEO מחוץ לקופסה, עם הידרציה בצד הלקוח לניווט דמוי אפליקציה.
קטלוג ומלאי
נהלו מוצרים, וריאנטים, מאפיינים, קטגוריות ומלאי מממשק ניהול אחד עם עריכה מרוכזת וייבוא CSV.
עגלה וקופה
קופה הניתנת להתאמה אישית בעמוד אחד עם תמיכה בהזמנות אורחים, קודי קופון, כללי משלוח, ובאזורי מס מרובים.
מערכת תוספים
API של מודול TypeScript מהשורה הראשונה ומערכת הוקים מאפשרים בקלות להוסיף ספקי תשלום מותאמים אישית, ערכות נושא או לוגיקה עסקית מבלי לפצל את הליבה.
PostgreSQL backend
כל נתוני הקטלוג, הלקוחות וההזמנות נמצאים ב-PostgreSQL — קל לגבות, לשכפל ולבצע שאילתות ישירות לדוחות או להעברות.
למה להריץ את EverShop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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