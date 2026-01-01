עד 69% הנחה עבור EverShop

התקינו EverShop בהתקנה בקליק אחד.

פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית בקוד פתוח, בנויה עם Node.js, React, ו-GraphQL, לחנויות מקוונות מהירות וניתנות להתאמה אישית.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
32.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו EverShop בהתקנה בקליק אחד.

בחרו תוכנית VPS עבור EverShop

הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם EverShop

EverShop היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני מודרנית, בקוד פתוח, הבנויה על Node.js, React ו-GraphQL. בניגוד לפלטפורמות מסחר אלקטרוני מדור קודם המבוססות על PHP, EverShop תוכננה סביב חנות React המרונדרת בצד השרת (server-side rendered), מערכת הרחבות מונחית-גרפים (graph-driven), ועמידות נתונים ב-PostgreSQL (persistence) — מה שמעניק למפתחים סט כלים מוכר ולקונים חוויה מהירה דמוית אפליקציה.

אירוח עצמי של EverShop על גבי ה-VPS שלכם שומר את נתוני הסוחר, רשומות הלקוחות והיסטוריית ההזמנות על תשתית שבשליטתכם, ללא עמלות פר-טרנזקציה או עמלות פלטפורמה. הקטלוג, התבנית, אינטגרציות התשלום וכללי המשלוח ניתנים כולם להגדרה דרך ממשק הניהול (admin UI), בעוד שמפתחים יכולים להרחיב את הפלטפורמה באמצעות מודולי TypeScript מהשורה הראשונה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של EverShop

סטאק JS מודרני

נבנה על בסיס Node.js, React ו-GraphQL, כך שמפתחים יוכלו להרחיב את חזית החנות ואת ה-admin עם אותה ערכת כלים שבה הם כבר משתמשים ביום-יום.

רינדור בצד השרת

SSR React חנות וירטואלית מספקת טעינה ראשונית מהירה ו-HTML ידידותי ל-SEO מחוץ לקופסה, עם הידרציה בצד הלקוח לניווט דמוי אפליקציה.

קטלוג ומלאי

נהלו מוצרים, וריאנטים, מאפיינים, קטגוריות ומלאי מממשק ניהול אחד עם עריכה מרוכזת וייבוא CSV.

עגלה וקופה

קופה הניתנת להתאמה אישית בעמוד אחד עם תמיכה בהזמנות אורחים, קודי קופון, כללי משלוח, ובאזורי מס מרובים.

מערכת תוספים

API של מודול TypeScript מהשורה הראשונה ומערכת הוקים מאפשרים בקלות להוסיף ספקי תשלום מותאמים אישית, ערכות נושא או לוגיקה עסקית מבלי לפצל את הליבה.

PostgreSQL backend

כל נתוני הקטלוג, הלקוחות וההזמנות נמצאים ב-PostgreSQL — קל לגבות, לשכפל ולבצע שאילתות ישירות לדוחות או להעברות.

למה להריץ את EverShop על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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