AureusERP היא פלטפורמת תכנון משאבי ארגון (ERP) מודרנית, בקוד פתוח, הבנויה על Laravel 11 ו-FilamentPHP 3. היא מאחדת פיננסים, משאבי אנוש, ניהול מלאי, מכירות וניהול קשרי לקוחות תחת ממשק אחד ומגובש — ומבטלת את הצורך בגיליונות אלקטרוניים מנותקים וכלים נפרדים.

אירוח עצמי של AureusERP על VPS משלכם שם את נתוני העסק שלכם בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש או תלות בספק. עם למעלה מ-10,000 כוכבי GitHub ופיתוח יומי פעיל, היא מציעה חלופת קוד פתוח אמינה לחבילות ERP בתשלום כמו Odoo או SAP Business One.