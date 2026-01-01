התקינו AureusERP בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ERP בקוד פתוח עבור SMEs, המכסה פיננסים, HR, מלאי, מכירות ו-CRM במערכת אחת מאוחדת.
בחרו תוכנית VPS עבור AureusERP
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם AureusERP
AureusERP היא פלטפורמת תכנון משאבי ארגון (ERP) מודרנית, בקוד פתוח, הבנויה על Laravel 11 ו-FilamentPHP 3. היא מאחדת פיננסים, משאבי אנוש, ניהול מלאי, מכירות וניהול קשרי לקוחות תחת ממשק אחד ומגובש — ומבטלת את הצורך בגיליונות אלקטרוניים מנותקים וכלים נפרדים.
אירוח עצמי של AureusERP על VPS משלכם שם את נתוני העסק שלכם בשליטתכם המלאה, ללא עמלות לפי משתמש או תלות בספק. עם למעלה מ-10,000 כוכבי GitHub ופיתוח יומי פעיל, היא מציעה חלופת קוד פתוח אמינה לחבילות ERP בתשלום כמו Odoo או SAP Business One.
פיצ'רים עיקריים של AureusERP
מודול כספים משולב
נהלו חשבונות זכאים וחייבים, יומנים, חשבוניות ודוחות כספיים מלוח מחוונים מאוחד אחד.
משאבי אנוש ו-שכר
עקבו אחר עובדים, חוזים, נוכחות ובקשות חופשה מבלי לעבור בין כלי משאבי אנוש נפרדים.
ניהול מלאי
נטרו את רמות המלאי, מחסנים, הזמנות רכש ותנועות מוצרים בזמן אמת כדי למנוע חוסרים ועודפי מלאי.
CRM ו-צינור מכירות
נהלו לידים, הזדמנויות וחשבונות לקוחות באמצעות תצוגת Pipeline המחוברת ישירות להפקת חשבוניות ומימוש הזמנות.
FilamentPHP ממשק ניהול
ממשק ניהול נקי ומהיר הבנוי על FilamentPHP 3 מעניק לכל מודול מראה ותחושה עקביים ללא צורך בתצורה נוספת.
למה להריץ את AureusERP על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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