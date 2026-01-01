התקינו Bagisto בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסחר אלקטרוני Laravel בקוד פתוח לבניית חנויות מקוונות עם תמיכה בריבוי מטבעות, ריבוי שפות ושערי תשלום.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bagisto
Bagisto היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח, הבנויה על בסיס פרימוורק ה-PHP של Laravel, המעניקה לסוחרים בסיס שלם להפעלת חנות מקוונת ללא דמי מנוי או חלוקת רווחים. היא מגיעה עם חזית חנות הפונה ללקוח, פאנל ניהול מקיף, ניהול קטלוג מוצרים, עיבוד הזמנות, בקרת מלאי, ותהליך תשלום המטפל בדרישות ריבוי מטבעות וריבוי שפות היישר מהקופסה.
אירוח עצמי של Bagisto ב-VPS שלכם פירושו שרשומות העסקאות של החנות שלכם, נתוני הלקוחות וקטלוג המוצרים נשארים על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא — חיוני לעסקים הפועלים תחת דרישות ריבונות נתונים או לאלה המבקשים להימנע מדמי עסקה ומגבלות פלטפורמה של ספקי SaaS.
פיצ'רים עיקריים של Bagisto
תמיכה בריבוי מטבעות
קבלו תשלומים בכל מטבע והציגו מחירים במטבע המקומי של הלקוח, עם ניהול שערי חליפין הניתן להגדרה.
חנות רב-לשונית
שרתו לקוחות גלובליים בשפה המועדפת עליהם עם לוקליזציה מובנית עבור דפי מוצר, תהליכי תשלום ו-מיילים טרנזקציונליים.
קטלוג מוצרים גמיש
נהלו מוצרים פשוטים, ניתנים להגדרה, מקובצים והניתנים להורדה, עם וריאנטים, מאפיינים מותאמים אישית וכללי תמחור דינמיים.
אינטגרציות של שערי תשלום
חברו את Stripe, PayPal ושערי תשלום פופולריים אחרים באופן מובנה, עם מערכת תוספים להוספת שיטות תשלום מותאמות אישית.
REST ו-GraphQL APIs
כיסוי API מלא מאפשר לכם לבנות חנויות וירטואליות ללא ראש, אפליקציות מובייל, או לשלב נתוני הזמנות ומוצרים עם מערכות ERP ושירותי מימוש הזמנות.
למה להריץ את Bagisto על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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