Bagisto היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח, הבנויה על בסיס פרימוורק ה-PHP של Laravel, המעניקה לסוחרים בסיס שלם להפעלת חנות מקוונת ללא דמי מנוי או חלוקת רווחים. היא מגיעה עם חזית חנות הפונה ללקוח, פאנל ניהול מקיף, ניהול קטלוג מוצרים, עיבוד הזמנות, בקרת מלאי, ותהליך תשלום המטפל בדרישות ריבוי מטבעות וריבוי שפות היישר מהקופסה.

אירוח עצמי של Bagisto ב-VPS שלכם פירושו שרשומות העסקאות של החנות שלכם, נתוני הלקוחות וקטלוג המוצרים נשארים על תשתית שאתם שולטים בה באופן מלא — חיוני לעסקים הפועלים תחת דרישות ריבונות נתונים או לאלה המבקשים להימנע מדמי עסקה ומגבלות פלטפורמה של ספקי SaaS.