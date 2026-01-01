פרוסו FOSSBilling בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול חיובים ולקוחות בקוד פתוח לספקי אחסון אתרים, סוכנויות ופרילנסרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FOSSBilling
FOSSBilling היא מערכת חינמית בקוד פתוח לחיוב וניהול לקוחות, המיועדת לחברות אחסון אתרים, סוכנויות ופרילנסרים הזקוקים לחלופה מקצועית באירוח עצמי (self-hosted) למנויי תוכנות חיוב יקרות. היא מספקת פורטל לקוחות מלא שבו לקוחות יכולים לנהל את השירותים שלהם, לשלוח פניות תמיכה, לשלם חשבוניות ולצפות בהיסטוריית הזמנות — הכל מממשק ממותג אחד.
אירוח עצמי של FOSSBilling שומר את כל נתוני הלקוחות, רישומי התשלומים והיסטוריית החיובים תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות פר-טרנזקציה או נעילת ספק. הפלטפורמה תומכת במספר שערי תשלום, חיוב חוזר אוטומטי ומערכת הרחבות מודולרית המאפשרת לכם להתאים אותה בדיוק לזרימות העבודה העסקיות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של FOSSBilling
חשבונות חוזרים אוטומטיים
הגדירו מוצרי מנוי שמחייבים לקוחות באופן אוטומטי במחזור החיוב שהגדרתם, מפחיתים עבודה ידנית ומבטיחים גביית הכנסות צפויה.
פניות תמיכה משולבות
מערכת תמיכה מובנית מאפשרת ללקוחות לפתוח ולעקוב אחר קריאות תמיכה ישירות מתוך הפורטל שלהם, ובכך לשמור על תקשורת החיוב והתמיכה במקום אחד.
מספר שערי תשלום
חברו את PayPal, Stripe, ו-עשרות מעבדי תשלומים אחרים כך שלקוחות יוכלו לשלם חשבוניות בצורה שהכי מתאימה להם.
פורטל שירות עצמי ללקוחות
לקוחות יכולים לנהל את השירותים שלהם, להוריד חשבוניות, לעדכן פרטי התקשרות ולפקח על סטטוס החשבון שלהם מבלי ליצור איתכם קשר.
ניהול הזמנות ומוצרים
הגדירו מוצרים הניתנים להתאמה אישית ושכבות תמחור, טפלו בשדרוגים ושנמוכים, והפכו את ה-provisioning hooks לאוטומטיים באמצעות מערכת המודולים הניתנת להרחבה.
אוטומציה של cron מובנית
תמונת ה-Docker הרשמית מפעילה את ה-FOSSBilling cron אוטומטית כל חמש דקות, כך שחשבוניות נוצרות ומנויים מתחדשים ללא צורך בתזמון ידני.
למה להריץ את FOSSBilling על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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