FOSSBilling היא מערכת חינמית בקוד פתוח לחיוב וניהול לקוחות, המיועדת לחברות אחסון אתרים, סוכנויות ופרילנסרים הזקוקים לחלופה מקצועית באירוח עצמי (self-hosted) למנויי תוכנות חיוב יקרות. היא מספקת פורטל לקוחות מלא שבו לקוחות יכולים לנהל את השירותים שלהם, לשלוח פניות תמיכה, לשלם חשבוניות ולצפות בהיסטוריית הזמנות — הכל מממשק ממותג אחד.

אירוח עצמי של FOSSBilling שומר את כל נתוני הלקוחות, רישומי התשלומים והיסטוריית החיובים תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות פר-טרנזקציה או נעילת ספק. הפלטפורמה תומכת במספר שערי תשלום, חיוב חוזר אוטומטי ומערכת הרחבות מודולרית המאפשרת לכם להתאים אותה בדיוק לזרימות העבודה העסקיות שלכם.