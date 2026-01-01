פרוסו Activepieces בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת אוטומציה בקוד פתוח וללא קוד, עם למעלה מ-200 אינטגרציות ותמיכה מובנית בסוכני AI.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Activepieces
Activepieces היא פלטפורמת אוטומציה חינמית בקוד פתוח, שמאפשרת לכם לחבר את האפליקציות שלכם ולאוטמט משימות חוזרות באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור — ללא צורך בקוד. עם למעלה מ-200 אינטגרציות המכסות כלי פרודוקטיביות, פלטפורמות תקשורת, מסדי נתונים ושירותי AI, היא משמשת כחלופה באירוח עצמי ל-Zapier ול-Make.
מה שמייחד את Activepieces הוא העיצוב המקורי שלה, המבוסס על AI: אתם יכולים לבנות סוכנים חכמים המשתמשים ב-LLMs כדי להסיק מסקנות ולפעול, להתחבר לכלים תואמי MCP, ולהריץ שלבי JavaScript או Python מותאמים אישית כאשר no-code אינו מספיק. מכיוון שהכל פועל על התשתית שלכם, מפתחות ה-API שלכם, נתוני הלקוחות והלוגיקה העסקית לעולם אינם עוזבים את השרתים שלכם — ואין עמלות שימוש לפי משימה, ללא קשר למספר האוטומציות שאתם מריצים.
פיצ'רים עיקריים של Activepieces
בונה זרימות עבודה חזותיות
ממשק גרירה ושחרור מאפשר לכל אחד לבנות אוטומציות מרובות שלבים בלי לכתוב קוד, ומקצר את הזמן מרעיון לזרימת עבודה פעילה לדקות.
200+ אינטגרציות
חברו את Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, ומאות נוספים בצורה מובנית, המכסים את הכלים שרוב הצוותים כבר משתמשים בהם.
תמיכה מסוכן AI
בנו סוכנים המשתמשים במודלי שפה גדולים כדי להסיק מסקנות, לחפש ולבצע פעולות—החורגים מאוטומציה מבוססת כללים כדי לטפל במשימות הדורשות שיקול דעת.
צעדי קוד מותאם אישית
הטמיעו JavaScript או Python בכל זרימת עבודה עבור לוגיקה שחורגת מ-no-code, ומעניקה למפתחים גמישות מלאה מבלי לנטוש את בונה הממשק החזותי.
אין תמחור מבוסס שימוש
אירוח עצמי פירושו הרצות זרימת עבודה ללא הגבלה וללא עלות נוספת, מה שהופך את Activepieces לכלכלית עבור צינורות אוטומציה בנפח גבוה שיהיו יקרים בפלטפורמות ענן.
למה להריץ את Activepieces על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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