Activepieces היא פלטפורמת אוטומציה חינמית בקוד פתוח, שמאפשרת לכם לחבר את האפליקציות שלכם ולאוטמט משימות חוזרות באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור — ללא צורך בקוד. עם למעלה מ-200 אינטגרציות המכסות כלי פרודוקטיביות, פלטפורמות תקשורת, מסדי נתונים ושירותי AI, היא משמשת כחלופה באירוח עצמי ל-Zapier ול-Make.

מה שמייחד את Activepieces הוא העיצוב המקורי שלה, המבוסס על AI: אתם יכולים לבנות סוכנים חכמים המשתמשים ב-LLMs כדי להסיק מסקנות ולפעול, להתחבר לכלים תואמי MCP, ולהריץ שלבי JavaScript או Python מותאמים אישית כאשר no-code אינו מספיק. מכיוון שהכל פועל על התשתית שלכם, מפתחות ה-API שלכם, נתוני הלקוחות והלוגיקה העסקית לעולם אינם עוזבים את השרתים שלכם — ואין עמלות שימוש לפי משימה, ללא קשר למספר האוטומציות שאתם מריצים.