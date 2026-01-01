Postiz היא אלטרנטיבה בקוד פתוח לכלי SaaS יקרים למדיה חברתית, המאפשרת לכם לתזמן, לנהל ולנתח את הנוכחות שלכם ב-X (טוויטר), לינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, רדיט, יוטיוב, בלוסקיי, מסטודון, דיסקורד ועוד, מממשק אחיד אחד. האינטגרציה המובנית שלה עם AI ו-OpenAI מייצרת הצעות לפוסטים והשלמות אוטומטיות, בעוד שעורך דמוי Canva מטפל בתוכן ויזואלי.

אירוח עצמי של Postiz על ה-VPS שלכם שומר על פרטיות אסטרטגיית התוכן ונתוני האנליטיקה שלכם, מסיר דמי מנוי לפי מושב, ומעניק לצוותים יכולת תזמון בלתי מוגבלת עם אינטגרציות מותאמות אישית דרך N8N, Make.com ו-Zapier.