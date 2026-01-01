התקינו Postiz בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לתזמון מדיה חברתית עם יצירת תוכן מבוססת AI עבור 15+ רשתות מלוח מחוונים אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Postiz
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Postiz
Postiz היא אלטרנטיבה בקוד פתוח לכלי SaaS יקרים למדיה חברתית, המאפשרת לכם לתזמן, לנהל ולנתח את הנוכחות שלכם ב-X (טוויטר), לינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, רדיט, יוטיוב, בלוסקיי, מסטודון, דיסקורד ועוד, מממשק אחיד אחד. האינטגרציה המובנית שלה עם AI ו-OpenAI מייצרת הצעות לפוסטים והשלמות אוטומטיות, בעוד שעורך דמוי Canva מטפל בתוכן ויזואלי.
אירוח עצמי של Postiz על ה-VPS שלכם שומר על פרטיות אסטרטגיית התוכן ונתוני האנליטיקה שלכם, מסיר דמי מנוי לפי מושב, ומעניק לצוותים יכולת תזמון בלתי מוגבלת עם אינטגרציות מותאמות אישית דרך N8N, Make.com ו-Zapier.
פיצ'רים עיקריים של Postiz
קביעת פגישות רב-פלטפורמות
תזמנו ופרסמו ל-15+ רשתות חברתיות במקביל מתוך לוח שנה משותף לתוכן, עם שינוי תזמון בגרירה-ושחרור וייבוא CSV בכמות גדולה.
יצירת תוכן AI
שילוב OpenAI מציע תוכן לפוסטים, משלים טיוטות ועוזר להתאים מסרים לקהל היעד של כל פלטפורמה — וחוסך שעות של כתיבה ידנית.
עורך חזותי מובנה
עורך דמוי Canva מאפשר לכם לעצב תמונות וגרפיקות ממותגות ישירות בתוך Postiz מבלי לעבור לכלי עיצוב נפרד.
שיתוף פעולה צוותי
בקרת גישה מבוססת תפקידים ותהליכי אישור מאפשרים למספר תורמים לנהל חשבונות מדיה חברתית תוך שמירה על עקביות המותג ופיקוח.
אינטגרציות אוטומציה
מחברים מובנים עבור N8N, Make.com, ו-Zapier מאפשרים לכם להפעיל פוסטים מאירועים חיצוניים ולבנות תהליכי אוטומציה של תוכן מקצה לקצה.
למה להריץ את Postiz על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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