n8n היא פלטפורמת אוטומציה של תהליכי עבודה שמחברת אפליקציות, שירותים וממשקי API באמצעות ממשק ויזואלי מבוסס צמתים. היא מאפשרת ליחידים ולצוותים לבצע אוטומציה של משימות חוזרות ונשנות, לסנכרן נתונים בין כלים, ולבנות צינורות אינטגרציה מותאמים אישית — והכל מבלי לנעול נתונים בענן של צד שלישי. עם מאות צמתים מובנים, תמיכה בלוגיקת JavaScript מותאמת אישית, וביצוע מונחה אירועים באמצעות webhooks ולוחות זמנים, n8n מטפלת בכל, החל מהתראות פשוטות ועד לתהליכים עסקיים מורכבים מרובי שלבים.

אירוח עצמי של n8n על ה-VPS שלכם פירושו שלוגיקת תהליכי העבודה שלכם, פרטי הגישה ל-API ונתוני הביצוע לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים הרצות תהליכי עבודה ללא הגבלה וללא תמחור לפי משימה, ושליטה מלאה להרחיב, לגבות ולנהל גרסאות של האוטומציות שלכם בדיוק לפי הצורך.