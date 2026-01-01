התקנת n8n בלחיצה אחת.
פלטפורמה לאוטומציה של תהליכי עבודה בקוד פתוח עם עורך ויזואלי מבוסס צמתים לחיבור אפליקציות, ממשקי API ו-שירותים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם n8n
n8n היא פלטפורמת אוטומציה של תהליכי עבודה שמחברת אפליקציות, שירותים וממשקי API באמצעות ממשק ויזואלי מבוסס צמתים. היא מאפשרת ליחידים ולצוותים לבצע אוטומציה של משימות חוזרות ונשנות, לסנכרן נתונים בין כלים, ולבנות צינורות אינטגרציה מותאמים אישית — והכל מבלי לנעול נתונים בענן של צד שלישי. עם מאות צמתים מובנים, תמיכה בלוגיקת JavaScript מותאמת אישית, וביצוע מונחה אירועים באמצעות webhooks ולוחות זמנים, n8n מטפלת בכל, החל מהתראות פשוטות ועד לתהליכים עסקיים מורכבים מרובי שלבים.
אירוח עצמי של n8n על ה-VPS שלכם פירושו שלוגיקת תהליכי העבודה שלכם, פרטי הגישה ל-API ונתוני הביצוע לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. אתם מקבלים הרצות תהליכי עבודה ללא הגבלה וללא תמחור לפי משימה, ושליטה מלאה להרחיב, לגבות ולנהל גרסאות של האוטומציות שלכם בדיוק לפי הצורך.
פיצ'רים עיקריים של n8n
בונה זרימת עבודה חזותי
עורך צמתים בשיטת גרירה ושחרור מאפשר לכם לעצב אוטומציות מרובות שלבים באופן ויזואלי, עם תצוגות מקדימות של ביצוע בזמן אמת כדי לנפות שגיאות בכל שלב.
מאות אינטגרציות
רכיבים מובנים מכסים יישומים, מסדי נתונים ו-APIs פופולריים — החל מ-Slack ו-GitHub ועד ל-PostgreSQL ובקשות HTTP — מוכנים לשימוש ללא צורך בקוד מותאם אישית.
לוגיקת JavaScript מותאמת אישית
כתבו JavaScript ישירות בצמתי זרימת עבודה כדי לשנות נתונים, להחיל לוגיקה עסקית, או לקרוא לכל API חיצוני שאינו מכוסה על ידי אינטגרציות מובנות.
Webhooks ו-קביעת פגישות
הפעילו זרימות עבודה באופן מיידי באמצעות webhooks, על פי לוח זמנים של cron, או בתגובה לאירועים משירותים מחוברים ללא polling.
בעלות נתונים באירוח עצמי
כל הגדרות זרימת העבודה, פרטי כניסה ל-API, ויומני ביצוע נשארים ב-VPS שלכם ללא עמלות לפי ביצוע וללא מגבלות שימוש.
למה להריץ את n8n על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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