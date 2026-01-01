התקינו את Budibase בלחיצה אחת.
פלטפורמת low-code בקוד פתוח לבניית יישומים עסקיים פנימיים, לוחות ניהול וזרימות עבודה אוטומטיות ללא קידוד נרחב.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Budibase
Budibase היא פלטפורמת Low-code בקוד פתוח שמאפשרת לצוותים לבנות כלים פנימיים, לוחות מחוונים ותהליכי עבודה אוטומטיים באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור. היא מתחברת ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, ולמסד הנתונים המובנה שלה, והופכת מקורות נתונים ליישומים פונקציונליים תוך שעות במקום שבועות.
אירוח עצמי של Budibase ב-VPS משלכם שומר על נתונים קריטיים לעסק ולוגיקת יישומים בתוך התשתית שלכם, ועונה על דרישות ריבונות נתונים ותאימות שכלים מבוססי Low-code באירוח ענן אינם יכולים לספק. ה-stack המלא — שירות יישומים, worker, CouchDB, Redis ו-MinIO — פועל בפריסה יחידה ללא תלויות חיצוניות.
פיצ'רים עיקריים של Budibase
בונה אפליקציות חזותי
רכיבי גרור ושחרר — טבלאות, טפסים, תרשימים, וכפתורים — על גבי משטח עבודה כדי ליצור יישומים עסקיים פונקציונליים ללא כתיבת קוד פרונטאנד.
חיבורי נתונים רב-מקורות
התחברו ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, ולמסד הנתונים המובנה CouchDB כך שאפליקציות יוכלו לקרוא ולכתוב ממקורות הנתונים הקיימים שלכם.
אוטומציה של זרימת עבודה
הגדירו תהליכים אוטומטיים עם טריגרים, תנאים ופעולות כדי להחליף שלבים ידניים בתהליכי אישור, התראות ופעולות נתונים.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
הקצו תפקידים למשתמשים ברמת היישום כך שכל חבר צוות יראה רק את הנתונים והפעולות המתאימים לאחריותו.
לוגיקת JavaScript מותאמת אישית
היכנסו ל-JavaScript כאשר קישורים ויזואליים אינם מספיקים, ומעניק למפתחים שליטה מדויקת על טרנספורמציות נתונים והתנהגות מותנית.
למה להריץ את Budibase על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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