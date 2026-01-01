Budibase היא פלטפורמת Low-code בקוד פתוח שמאפשרת לצוותים לבנות כלים פנימיים, לוחות מחוונים ותהליכי עבודה אוטומטיים באמצעות בונה ויזואלי של גרירה ושחרור. היא מתחברת ל-PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, ולמסד הנתונים המובנה שלה, והופכת מקורות נתונים ליישומים פונקציונליים תוך שעות במקום שבועות.

אירוח עצמי של Budibase ב-VPS משלכם שומר על נתונים קריטיים לעסק ולוגיקת יישומים בתוך התשתית שלכם, ועונה על דרישות ריבונות נתונים ותאימות שכלים מבוססי Low-code באירוח ענן אינם יכולים לספק. ה-stack המלא — שירות יישומים, worker, CouchDB, Redis ו-MinIO — פועל בפריסה יחידה ללא תלויות חיצוניות.