פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח לבניית חנויות מקוונות B2C ו-B2B מודרניות וניתנות להרחבה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Shopware
Shopware היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח הבנויה על PHP ו-Symfony, המיועדת לסוחרים שרוצים גמישות, ביצועים ובעלות מלאה על חזית החנות שלהם. הארכיטקטורה מבוססת ה-API שלה, היכולות ה-headless שלה ו-Rule Builder הופכים אותה למתאימה באותה מידה למותגים מהירים ישירים לצרכן ולקטלוגים מורכבים של B2B עם תמחור מותאם אישית, פילוח ותהליכי עבודה.
אירוח עצמי של Shopware על ה-VPS שלכם שומר על נתוני לקוחות, הזמנות ואינטגרציות תשלומים בשליטתכם, ללא עמלות לפי הזמנה וללא נעילת פלטפורמה. תבנית זו כוללת את Shopware עם MariaDB, Redis לזיכרון מטמון וסשנים, ו-OpenSearch לגילוי מוצרים מהיר, ומעניקה לכם ערימה בסגנון ייצור מוכנה לתעבורה אמיתית.
פיצ'רים עיקריים של Shopware
Headless ו-API-first
Store API ו-Admin API מאפשרים לכם לבנות חזיתות חנות ואינטגרציות מותאמות אישית בכל פריים-וורק, תוך שמירה על Shopware כמנוע המסחר.
בונה כללים
הגדירו מחירים דינמיים, מבצעים, שיטות משלוח ואפשרויות תשלום בהתבסס על עגלה, לקוח או הקשר — ללא כתיבת קוד.
חוויות קנייה חזותיות
פריסות גרירה ושחרור ובלוקים של CMS מאפשרים למשווקים לבנות דפי קטגוריה ודפי נחיתה המותאמים לקמפיינים ולפלחי לקוחות.
תכונות B2B מובנות
תמחור ספציפי ללקוח, תהליכי הצעות מחיר, ניהול עובדים והזמנות בכמויות גדולות תומכים במכירות B2B מורכבות מהקופסה.
חיפוש מוצרים OpenSearch
OpenSearch מפעיל חיפוש מוצרים מהיר ומבוסס היבטים על פני קטלוגים גדולים, עם כוונון רלוונטיות ומסננים שמתרחבים מעבר לחיפוש MySQL.
הרחבות ו-אפליקציות
חנות Shopware Store מציעה אלפי תוספים ואפליקציות לתשלומים, שיווק, ERP ואנליטיקה כדי להרחיב את הפלטפורמה ככל שאתם גדלים.
למה להריץ את Shopware על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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