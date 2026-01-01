Shopware היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני בקוד פתוח הבנויה על PHP ו-Symfony, המיועדת לסוחרים שרוצים גמישות, ביצועים ובעלות מלאה על חזית החנות שלהם. הארכיטקטורה מבוססת ה-API שלה, היכולות ה-headless שלה ו-Rule Builder הופכים אותה למתאימה באותה מידה למותגים מהירים ישירים לצרכן ולקטלוגים מורכבים של B2B עם תמחור מותאם אישית, פילוח ותהליכי עבודה.

אירוח עצמי של Shopware על ה-VPS שלכם שומר על נתוני לקוחות, הזמנות ואינטגרציות תשלומים בשליטתכם, ללא עמלות לפי הזמנה וללא נעילת פלטפורמה. תבנית זו כוללת את Shopware עם MariaDB, Redis לזיכרון מטמון וסשנים, ו-OpenSearch לגילוי מוצרים מהיר, ומעניקה לכם ערימה בסגנון ייצור מוכנה לתעבורה אמיתית.