אפליקציות אוטומציה של בינה מלאכותית הן עוזרי בינה מלאכותית מוכנים להפעלה ש-Hostinger מארחת ומנהלת עבורכם. אתם בוחרים אפליקציה מהקטלוג שלנו, מחברים אותה לערוץ המסרים שלכם ולמודל הבינה המלאכותית המועדף עליכם, והיא מתחילה לטפל במשימות כמו מיון תיבת הדואר הנכנס שלכם, ניסוח תשובות, הרצת דוחות וניטור נושאים. אין צורך להגדיר שרת ואין צורך לתחזק דבר. הקטלוג גדל עם הזמן, כך שתוכלו תמיד להפעיל את האפליקציה שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם.