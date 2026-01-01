השיקו אפליקציית אוטומציה מבוססת AI. החליפו בכל עת.

תוכנית אחת, ללא עלויות מפתיעות
מוכן תוך כ-60 שניות
נסו אפליקציית אוטומציה אחרת של AI בכל פעם שצרכיכם משתנים

⁦17.99⁩₪לחודש

בואו נתחיל
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
השיקו אפליקציית אוטומציה מבוססת AI. החליפו בכל עת.

מהו יישום אוטומציה AI?

זהו מסייע חכם שחי באפליקציות הצ'אט ובתיבת הדואר הנכנס שלכם. אתם מדברים איתו בשפה פשוטה, והוא דואג למטלות המייגעות. ללא הגדרה טכנית, ללא פקודות ללמוד.

אתם פשוט מדברים איתו

שלחו לו הודעה כאילו הוא אדם דרך Telegram או WhatsApp. הוא מבין למה אתם מתכוונים.

עושה את העבודה

ממיין את תיבת הדואר הנכנס שלכם, מגדיר תזכורות, מנסח תגובות ומחפש עבורכם דברים באינטרנט.

לומד את הדרך שלכם

זוכר את ההעדפות שלכם ונהיה שימושי יותר ככל שאתם עובדים איתו יותר.

בחרו את האפליקציה שמתאימה לעבודה שלכם

OpenClaw

מסייע AI מהיר, ממוקד צ'אט, לאוטומציה יומיומית.

  • מטפל במשימות מהירות תוך כדי תנועה
  • פועל בכל ערוצי הצ'אט והאימייל
  • כולל סוכן ויזואלי ובונה כישורים
  • מעולה לבוטים, התראות, דוחות וחיפושים

סוכן Hermes

סוכן AI בשיפור עצמי לעבודה עמוקה ומחוברת יותר.

  • בונה את הזיכרון ומשתפר עם הזמן
  • מטפל במשימות מתקדמות ורב-שלביות יותר
  • מתחבר למסמכים ולכלים שלכם
  • מעולה למחקר, קידוד, פתרון בעיות ותכנון

n8n

בנו אוטומציות של בינה מלאכותית בעזרת עורך תהליכי עבודה חזותי, מבלי לנהל שרתים.

  • עורך זרימת עבודה חזותי
  • 1,000+ אינטגרציות אפליקציות
  • ריצות מתוזמנות תמידיות
  • עדכונים וגיבוי מנוהלים

תוכנית אחת, יישומים גמישים

72% הנחה
יישומי אוטומציה AI
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם
72% הנחה
יישומי אוטומציה AI
64.99
17.99/חודש
בואו נתחיל
מתחדש ב-⁦35.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.

ניהול בשבילך

השיקו את היישום שבחרתם ללא הגדרה, תחזוקה או ניהול תשתית.

כלול בתוכנית שלכם

מוכן מהקופסה
אין צורך בתחזוקה
ממשק ויזואלי כלול
גישת ממשק שורת פקודה (CLI) כלולה
צימוד Telegram מובנה
קרדיטי AI כלולים
השתמש ב-ChatGPT שלך
חיפוש באינטרנט כלול
אימייל סוכני מוגדר מראש
אבטחה מנוהלת עבורכם

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

למה לבחור באפליקציות אוטומציה AI של Hostinger

הפעילו יישום בלי הגדרה טכנית, מנויים נפרדים, או להתקע עם כלי אחד.

מחיר נוח לכל כיס

קבלו את האפליקציה המנוהלת שלכם וקרדיטי AI במנוי אחד, מבלי לשלם על כלים נפרדים או דמי סוכן נוספים.

קל להתקנה

השקה תוך כ-60 שניות. אנו מטפלים בהתקנה, עדכונים, גיבויים ואבטחה, כך שלא תצטרכו לגעת בצד הטכני.

החופש להשתנות

התחילו עם האפליקציה שאתם צריכים היום, ולאחר מכן עברו לאחרת תחת אותה תוכנית כאשר הצרכים שלכם משתנים.

כיצד אפליקציות אוטומציה AI של Hostinger משתוות ל-ChatGPT

בעוד ש-ChatGPT מצ'וטט איתכם, יישומי האוטומציה AI שלכם מבצעים את העבודה.
Hostinger
ChatGPT

צ'אט ומחקר

כן
כן

פועל כשאתם לא נמצאים

כן
לא

הודעות (Telegram, WhatsApp)

חלקית
לא

זיכרון מתמשך

חלקית
חלקית

גישה לקבצים מקומיים

כן
לא

אוטומציית אינטרנט

כן
חלקית

קידוד וניתוח

כן
חלקית

יכולות הרחבה (כישורים ותוספים)

חלקית
חלקית

גמישות מודל

כן
לא
בואו נתחיל

מה האפליקציה שלכם יכולה לעשות עבורכם

עוזר אישי

שמרו על סדר וארגון של משימות, תזכורות וצ'אטים. הסוכן שלכם לומד וזוכר הכל.

עוזר מכירות

לכדו לידים והכשירו לקוחות פוטנציאליים על התשתית שלכם.

עוזר קידוד

כתבו ובצעו ניפוי באגים מהר יותר עם סוכן שיכול ללמוד את בסיס הקוד שלכם.

חוקר

סכמו נושאים והשוו אפשרויות תוך שמירה על הקשר בין סשנים.

מנהל מדיה חברתית

עברו מטיוטות לפוסטים מתוזמנים, התחילו עם תוכנית שהסוכן שלכם דואג לה.

שאלות נפוצות על האקוסיסטם המנוהל של Hostinger

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות אפליקציות אוטומציה AI המנוהלות שלנו.

אפליקציות אוטומציה של בינה מלאכותית הן עוזרי בינה מלאכותית מוכנים להפעלה ש-Hostinger מארחת ומנהלת עבורכם. אתם בוחרים אפליקציה מהקטלוג שלנו, מחברים אותה לערוץ המסרים שלכם ולמודל הבינה המלאכותית המועדף עליכם, והיא מתחילה לטפל במשימות כמו מיון תיבת הדואר הנכנס שלכם, ניסוח תשובות, הרצת דוחות וניטור נושאים. אין צורך להגדיר שרת ואין צורך לתחזק דבר. הקטלוג גדל עם הזמן, כך שתוכלו תמיד להפעיל את האפליקציה שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם.

לא. כל אפליקציה מיועדת למשתמשים שאינם טכניים. תהליך ההטמעה מודרך שלב אחר שלב, ו-Hostinger מטפל בכל ההתקנה ברמת השרת באופן אוטומטי. אתם פשוט בוחרים את האפליקציה שלכם, מחברים את ערוץ המסרים המועדף עליכם ואת מודל הבינה המלאכותית, ומתחילים להשתמש בה מיד.

אפליקציות האוטומציה של AI מתחברות למודלים מובילים של AI, כולל Claude, GPT ו- Gemini, באמצעות אינטגרציה מנוהלת אחת. זה אומר שאתה מקבל AI ברמה העליונה ללא יצירת חשבונות נפרדים או הגדרת מפתחות API ידנית עבור כל ספק. אתה בוחר את המודל שלך בעת הגדרת האפליקציה שלך.

שפע. כמה מקרי שימוש פופולריים:

  • אוטומציה של תמיכת לקוחות בוואטסאפ או בטלגרם
  • בניית עוזר אישי לתזכורות, תזמון ומחקר
  • יצירת דוחות יומיים או שבועיים בהתבסס על הקריטריונים שלך
  • מעקב אחר חדשות, מגמות או מילות מפתח בתעשייה שלך
  • יצירת צ'אטבוטים מותאמים אישית לעסק או לקהילה שלך
  • ביצוע משימות מרובות שלבים והתחברות לכלים חיצוניים

היכולות הספציפיות תלויות באפליקציה שאתה מפעיל. עיין בקטלוג כדי לראות מה כל אחת מהן עושה הכי טוב.

כן, פשוט למחוק את האפליקציה הנוכחית שלך וליצור אפליקציה חדשה: OpenClaw, Hermes Agent או n8n.

מכיוון שלכל אפליקציה יש ארכיטקטורה משלה, התצורות, היסטוריית השיחות וההגדרות המותאמות אישית שלך אינן מועברות אוטומטית בעת המעבר. תתחיל מחדש באפליקציה החדשה. אנו ממליצים לייצא או לרשום הגדרות חשובות לפני המעבר.

אפליקציות אוטומציה של בינה מלאכותית פועלות בתוכנית אחת. אתם מקבלים את האפליקציה שלכם בתוספת נקודות זכות לבינה מלאכותית במנוי יחיד, ללא עמלות כלים נפרדות או חיובים לכל סוכן. אתם יכולים לעבור בין אפליקציות תחת אותה תוכנית ככל שהצרכים שלכם משתנים, כך שלעולם לא תהיו נעולים לכלי אחד.

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