OpenClaw
מסייע AI מהיר, ממוקד צ'אט, לאוטומציה יומיומית.
- מטפל במשימות מהירות תוך כדי תנועה
- פועל בכל ערוצי הצ'אט והאימייל
- כולל סוכן ויזואלי ובונה כישורים
- מעולה לבוטים, התראות, דוחות וחיפושים
17.99₪לחודש
אתם פשוט מדברים איתו
עושה את העבודה
לומד את הדרך שלכם
מסייע AI מהיר, ממוקד צ'אט, לאוטומציה יומיומית.
סוכן AI בשיפור עצמי לעבודה עמוקה ומחוברת יותר.
בנו אוטומציות של בינה מלאכותית בעזרת עורך תהליכי עבודה חזותי, מבלי לנהל שרתים.
ניהול בשבילך
כלול בתוכנית שלכם
ניהול בשבילך
כלול בתוכנית שלכם
כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.
מחיר נוח לכל כיס
קל להתקנה
החופש להשתנות
ChatGPT
צ'אט ומחקר
כן
כן
פועל כשאתם לא נמצאים
כן
לא
הודעות (Telegram, WhatsApp)
חלקית
לא
זיכרון מתמשך
חלקית
חלקית
גישה לקבצים מקומיים
כן
לא
אוטומציית אינטרנט
כן
חלקית
קידוד וניתוח
כן
חלקית
יכולות הרחבה (כישורים ותוספים)
חלקית
חלקית
גמישות מודל
כן
לא
|בואו נתחיל
עוזר אישי
עוזר מכירות
עוזר קידוד
חוקר
מנהל מדיה חברתית
אפליקציות אוטומציה של בינה מלאכותית הן עוזרי בינה מלאכותית מוכנים להפעלה ש-Hostinger מארחת ומנהלת עבורכם. אתם בוחרים אפליקציה מהקטלוג שלנו, מחברים אותה לערוץ המסרים שלכם ולמודל הבינה המלאכותית המועדף עליכם, והיא מתחילה לטפל במשימות כמו מיון תיבת הדואר הנכנס שלכם, ניסוח תשובות, הרצת דוחות וניטור נושאים. אין צורך להגדיר שרת ואין צורך לתחזק דבר. הקטלוג גדל עם הזמן, כך שתוכלו תמיד להפעיל את האפליקציה שמתאימה לצרכים הנוכחיים שלכם.
לא. כל אפליקציה מיועדת למשתמשים שאינם טכניים. תהליך ההטמעה מודרך שלב אחר שלב, ו-Hostinger מטפל בכל ההתקנה ברמת השרת באופן אוטומטי. אתם פשוט בוחרים את האפליקציה שלכם, מחברים את ערוץ המסרים המועדף עליכם ואת מודל הבינה המלאכותית, ומתחילים להשתמש בה מיד.
אפליקציות האוטומציה של AI מתחברות למודלים מובילים של AI, כולל Claude, GPT ו- Gemini, באמצעות אינטגרציה מנוהלת אחת. זה אומר שאתה מקבל AI ברמה העליונה ללא יצירת חשבונות נפרדים או הגדרת מפתחות API ידנית עבור כל ספק. אתה בוחר את המודל שלך בעת הגדרת האפליקציה שלך.
שפע. כמה מקרי שימוש פופולריים:
היכולות הספציפיות תלויות באפליקציה שאתה מפעיל. עיין בקטלוג כדי לראות מה כל אחת מהן עושה הכי טוב.
כן, פשוט למחוק את האפליקציה הנוכחית שלך וליצור אפליקציה חדשה: OpenClaw, Hermes Agent או n8n.
מכיוון שלכל אפליקציה יש ארכיטקטורה משלה, התצורות, היסטוריית השיחות וההגדרות המותאמות אישית שלך אינן מועברות אוטומטית בעת המעבר. תתחיל מחדש באפליקציה החדשה. אנו ממליצים לייצא או לרשום הגדרות חשובות לפני המעבר.
אפליקציות אוטומציה של בינה מלאכותית פועלות בתוכנית אחת. אתם מקבלים את האפליקציה שלכם בתוספת נקודות זכות לבינה מלאכותית במנוי יחיד, ללא עמלות כלים נפרדות או חיובים לכל סוכן. אתם יכולים לעבור בין אפליקציות תחת אותה תוכנית ככל שהצרכים שלכם משתנים, כך שלעולם לא תהיו נעולים לכלי אחד.
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