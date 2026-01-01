שכר GPU. מחשוב מקצועי, נעשה נגיש.

הפעל AI, גרנדור, ומחשב עומסי עבודה על GPUs NVIDIA ייעודיים עם מחיר שעה פשוט ללא מחויבות לטווח ארוך.
בואו נתחיל

מצא את ה-GPU המתאים לעומס העבודה שלך

השוואת VRAM, ביצועים ומחירים לשעה כדי למצוא את המתאים ביותר. אין תשלומים מוסתרים או דמי יציאה.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 ייעודי, גישה לא משותפת לאימון ולהפעיל את המודלים הגדולים ביותר של AI.

החל מ21.03/ שעה
קבל GPU

2103 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

192GB VRAM

מומלץ עבור:

עבודה הדורשת משאבים מיוחדים

עקבו אחרי scale at scale

תכנית LLM Frontier

סימולציות מדעיות ומחשוב ביצועים גבוהים

B200

ספינת הדגל האחרונה של בלאקוול לאימונים ולהפעיל את המודלים הגדולים ביותר של AI.

החל מ13.37/ שעה
קבל GPU

1337 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

192GB VRAM

מומלץ עבור:

תגית: big models

עקבו אחרי scale at scale

תכנית LLM Frontier

סימולציות מדעיות ומחשוב ביצועים גבוהים

A100 80GB PCIe

סוס עבודה ממומלץ למרכז נתונים עבור אימון AI רציני ומסקנות.

החל מ4.25/ שעה
קבל GPU

425 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

80GB VRAM

מומלץ עבור:

LLM הכשרה

מודלים גדולים

תגית: Large-Batch

Multi-GPU סקלינג

L40S

אדה Lovelace GPU רב-תכליתי מאזן ביצועי השערה חזקים עם יעילות מחיר גדולה.

החל מ2.73/ שעה
קבל GPU

273 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

48GB VRAM

מומלץ עבור:

תגית: generative AI

3D Rendering ו-Virtual Workstations

תצוגות של מודלים בינוניים

Video Transcoding ו-Streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU נבנה עבור עומסי עבודה מקצועיים דחופים של AI ודימוי.

החל מ1.78/ שעה
קבל GPU

178 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

96GB VRAM

מומלץ עבור:

Big-Model Inference ו-Fine-Tuning

עיבוד וידאו וסטרימינג

סימולציות מהנדסיות ומחשוב מדעי

אינטנסיבי 3D rendering ויזואליזציה

RTX 4090

יחס מחיר לביצועים בלתי מנוצח עבור ניסויים ועומסי עבודה קטנים יותר - הכניסה האידיאלית למחשבי GPU.

החל מ1.13/ שעה
קבל GPU

113 credits/hour (1 credit = ⁦0.01⁩₪). חשבונית רק בזמן שהאירוע שלך פועל.

24GB VRAM

מומלץ עבור:

Development and experimentation

יצירת תמונות וידאו וידאו

3D Rendering

תוצאות עבור מודלים קטנים ובינוניים

לא בטוחים מה לבחור?
גלו בתיקי שימוש כדי למצוא את ה-GPU המומלץ.
שימוש מקרים

גלה מה אתה יכול לעשות עם כוח GPU

החל מהמודל הראשון ועד למסקנות הייצור, תפעילו עומסי עבודה דחופים של GPU מבלי לקנות חומרה או להצדיק CapEx.

צ'אט ומסקנות LLM

כוח צ'אט בוטים, copiloots, API עם ביצועי GPU באיחור נמוך, זמין 24 שעות ביממה. השתמש Ollama ו- Open WebUI, או להביא מודל משלך עם vLLM או LangChain.

GPU מומלץ: L40S
שירות מודלים עד 30B פרמטריםלהורדה Ollama בקליק אחדמחיר שעה פשוטה
תגית: inference

רכבת & Fine-Tune דגמים

הכניסו מודלים מותאמים אישית ותאם את LLM עם VRAM ייעודי. נקודות בדיקה נמשכות במהלך ההתחלה מחדש, כך שעבודות ארוכות יכולות להפסיק ולהחזיר מבלי לאבד התקדמות.

GPU מומלץ: A100 80GB
96GB VRAMנקודות בדיקה קבועותמיועד לאימון מודלים גדולים
תגית: AI training

לבנות & לחקור עם AI

ספין אופי GPU ולהגדיר את הסביבה שלך בתוך דקות. להתחבר דרך הדפדפן או המסוף שלך, ולאחר מכן להתחיל לחזור מיד.

GPU מומלץ: RTX 4090
גישה מלאה לשורש כדי להתקין את הסטייק שלךגישה ל-browser או SSHמספיק זול כדי לרוץ כל היום
התחילו לבנות

יצירת תמונות & וידאו

הפעל את Stable Diffusion, ComfyUI ו- rendering jobs עם מספיק VRAM עבור הפלטה ברזולוציה גבוהה ועיבוד מנות.

GPU מומלץ: RTX 4090
די VRAM עבור תפקידי תמונהרכישה מהירה וזולהתמיכה Stable Diffusion
להורדה for generation

עיבוד & קוד וידאו

קוד, transcode, ו render וידאו בתפוקה גבוהה עם מהירות חומרה, מבלי לקשור את המכונות שלך.

GPU מומלץ: RTX PRO 6000 (שרת)
NVENC הדור התשיעי לצפייה מהירה באיכות גבוההקודי 8K מהיריםקידוד המתרחש באופן עצמאי מה-CPU
עקבו אחרי coding coding

התחילו מהר יותר עם אפליקציות מוכנות

הפעל אפליקציות מוגדרות מראש בלחיצה אחת, דלג על הגדרת ידנית, והתחיל לעבוד.
התחילו עכשיו
התחילו מהר יותר עם אפליקציות מוכנות
לשלם רק כאשר ה-GPU שלך פועל

לשלם רק כאשר ה-GPU שלך פועל

GPUs מחויבים בכל שעה באמצעות קרדיטים ממזומן משותף אחד. הוסף קרדיטים לפי הצורך, להשמיד את המשימות שלך כאשר תסיים, ולשמור על כל קרדיט לא בשימוש עבור מאוחר יותר.

למה לבחור Hostinger GPU עבור עומסי עבודה AI

שלמו רק על מה שאתם משתמשים בו

חשבונית לדקה פירושה שאתה משלם רק עבור המחשב שאתה משתמש בו.

מוכן תוך 30 שניות

הפעל אפליקציות מוגדרות מראש מבלי להתקין מנהלים, מיכלים או תלויות.

ניהול מתוך Dashboard

מעקב אחר השימוש וניהול המשימות שלך בכל פעם שאתה צריך.

עומס העבודה שלך מוכן. כך גם ה-GPU.

הפעלה על GPUs ייעודיים בשניות. לשלם לפי שעה, ללא חוזה לטווח ארוך או חומרה לקנות.
התחילו עכשיו
עומס העבודה שלך מוכן. כך גם ה-GPU.

Hostinger GPU FAQ

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על Hostinger GPU.
כן. מקרי GPU מחויבים לפי שעה בכרטיסים, ואתה מחויב רק בזמן שהמקרה פועל. הפסיקו את זה בכל פעם שתסיים, אין התחייבות מינימלית או חוזה לטווח ארוך.
ההשמדה של instance היא קבועה ולא ניתן לבטל אותה. כל מה שלא נשמר לאחסון קבוע אבד. ההפעלה מחדש, לעומת זאת, מפעילה מחדש את instance מבלי למחוק אותו, הקבצים וההתקנה שלך נשארים שלמים.
זה תלוי בעיקר בגודל המודל. מודלים קטנים יותר ויצירת תמונה פועלים היטב על RTX 4090 או L40S, מודלים גדולים יותר והכשרה רצינית נהנים מ VRAM נוסף של A100 או B200. אם אתה לא בטוח, בוחר GPU שלנו מתאים את עומס העבודה שלך לאפשרות הנכונה.
שתיהן. כל instance מגיעה עם גישה מסוף מלא ו-SSH, כך שתוכל להתקין כל דבר שאתה צריך. אם אתה מעדיף לדלג על ההתקנה, אפליקציות בלחיצה אחת כמו Ollama מוכנות להתקנה מההתחלה.
זמינות משתנה בזמן אמת בהתבסס על הביקוש ומשתנה על פי אזור. אנו מציגים זמינות חיה לפני שאתה מפעיל, כך שתמיד תדע מה באמת במלאי ולא תגלו אחרי התחייבות.
השכרת GPU פירושה גישה לכוח עיבוד גרפי ביצועים גבוהים דרך הענן במקום רכישת החומרה הפיזית. אתה משלם רק עבור זמן המחשוב שאתה משתמש בו, לפי שעה או אפילו לפי שניה, והספק מטפל בתחזוקה, קירור ועדכוני מנהלים. זוהי בחירה נפוצה עבור אימון AI, ניסוי למידה מכונה, גרנדור 3D ומשימות אחרות הדורשות כוח עיבוד כבד ללא העלות הקדמית של בעלות של GPU.

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