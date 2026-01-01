צ'אט ומסקנות LLM
כוח צ'אט בוטים, copiloots, API עם ביצועי GPU באיחור נמוך, זמין 24 שעות ביממה. השתמש Ollama ו- Open WebUI, או להביא מודל משלך עם vLLM או LangChain.
Blackwell B200 ייעודי, גישה לא משותפת לאימון ולהפעיל את המודלים הגדולים ביותר של AI.
192GB VRAM
מומלץ עבור:
עבודה הדורשת משאבים מיוחדים
עקבו אחרי scale at scale
תכנית LLM Frontier
סימולציות מדעיות ומחשוב ביצועים גבוהים
ספינת הדגל האחרונה של בלאקוול לאימונים ולהפעיל את המודלים הגדולים ביותר של AI.
192GB VRAM
מומלץ עבור:
תגית: big models
עקבו אחרי scale at scale
תכנית LLM Frontier
סימולציות מדעיות ומחשוב ביצועים גבוהים
סוס עבודה ממומלץ למרכז נתונים עבור אימון AI רציני ומסקנות.
80GB VRAM
מומלץ עבור:
LLM הכשרה
מודלים גדולים
תגית: Large-Batch
Multi-GPU סקלינג
אדה Lovelace GPU רב-תכליתי מאזן ביצועי השערה חזקים עם יעילות מחיר גדולה.
48GB VRAM
מומלץ עבור:
תגית: generative AI
3D Rendering ו-Virtual Workstations
תצוגות של מודלים בינוניים
Video Transcoding ו-Streaming
Enterprise Blackwell GPU נבנה עבור עומסי עבודה מקצועיים דחופים של AI ודימוי.
96GB VRAM
מומלץ עבור:
Big-Model Inference ו-Fine-Tuning
עיבוד וידאו וסטרימינג
סימולציות מהנדסיות ומחשוב מדעי
אינטנסיבי 3D rendering ויזואליזציה
יחס מחיר לביצועים בלתי מנוצח עבור ניסויים ועומסי עבודה קטנים יותר - הכניסה האידיאלית למחשבי GPU.
24GB VRAM
מומלץ עבור:
Development and experimentation
יצירת תמונות וידאו וידאו
3D Rendering
תוצאות עבור מודלים קטנים ובינוניים
החל מהמודל הראשון ועד למסקנות הייצור, תפעילו עומסי עבודה דחופים של GPU מבלי לקנות חומרה או להצדיק CapEx.
כוח צ'אט בוטים, copiloots, API עם ביצועי GPU באיחור נמוך, זמין 24 שעות ביממה. השתמש Ollama ו- Open WebUI, או להביא מודל משלך עם vLLM או LangChain.
הכניסו מודלים מותאמים אישית ותאם את LLM עם VRAM ייעודי. נקודות בדיקה נמשכות במהלך ההתחלה מחדש, כך שעבודות ארוכות יכולות להפסיק ולהחזיר מבלי לאבד התקדמות.
ספין אופי GPU ולהגדיר את הסביבה שלך בתוך דקות. להתחבר דרך הדפדפן או המסוף שלך, ולאחר מכן להתחיל לחזור מיד.
הפעל את Stable Diffusion, ComfyUI ו- rendering jobs עם מספיק VRAM עבור הפלטה ברזולוציה גבוהה ועיבוד מנות.
קוד, transcode, ו render וידאו בתפוקה גבוהה עם מהירות חומרה, מבלי לקשור את המכונות שלך.
שלמו רק על מה שאתם משתמשים בו
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