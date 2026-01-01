לבנות & לחקור עם AI

ספין אופי GPU ולהגדיר את הסביבה שלך בתוך דקות. להתחבר דרך הדפדפן או המסוף שלך, ולאחר מכן להתחיל לחזור מיד.

GPU מומלץ: RTX 4090