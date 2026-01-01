סוכני Hostinger

בחרו משימה, הסוכנים מבצעים אותה.

מומחי AI מיוחדים עבור SEO, שיווק, תוכן, מכירות, תקשורת עם לקוחות ותכנון עסקי.
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח במשך 30-יום
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בחרו משימה, הסוכנים מבצעים אותה.

מה סוכני Hostinger יכולים לעשות

עסקים ואסטרטגיה

אמתו את הרעיון שלכם, גבשו את ההצעה ובנו תוכנית ברורה.

עסקים ואסטרטגיה

זהות מותג

צרו לוגואים ותמונות שיעניקו לעסק שלכם מראה עקבי ומקצועי.

זהות מותג

שיווק ו-SEO

מצאו מילות מפתח רלוונטיות, בדקו את עמודי האתר שלכם וזהו דרכים לשפר את הדירוג בתוצאות החיפוש.

שיווק ו-SEO

תזמון משימות

קבלו תמיכת AI עם משימות חוזרות, החלטות, וצעדים הבאים.

תזמון משימות

AI כללי לעומת סוכני Hostinger

AI כללי מחכה להוראות. סוכני Hostinger מנחים אתכם בכל שלב בדרך.

צ'אטבוט גנרי

  • מחכה להזדמנות מושלמת.
  • צריך לדעת מה לשאול.
  • נותן תשובות גנריות.
  • אינסוף הלוך ושוב.

סוכני Hostinger

  • מתחיל עם כישורים מוכנים לשימוש.
  • מדריך אתכם על ידי שאלת השאלות הנכונות.
  • עובד עם חשבון Hostinger שלכם.
  • מספק תוצאות גמורות.

דלגו על הפרומפט. התחילו עם משימה.

בחרו מה שאתם צריכים לעשות, עקבו אחרי מיומנות מוכנה לשימוש, וקבלו תוצאה מעשית שתוכלו להשתמש בה.
בחרו משימה
עקבו אחר השלבים המודרכים
קבלו תוצאה מוכנה-לשימוש
בואו נתחיל
דלגו על הפרומפט. התחילו עם משימה.

לא בטוחים מאיפה להתחיל? היעזרו במומחה.

יועץ עסקי

אעזור לכם לאמת את הרעיונות שלכם, לזהות הזדמנויות לצמיחה ולהחליט מה לעשות הלאה.
אכתוב עבורכם תוכן לאתר, פוסטים לבלוג ותיאורי מוצרים שידברו לקהל שלכם.
אזהה את מילות המפתח שהקהל שלכם מחפש, אגלה מה מעכב את האתר שלכם ואראה לכם איפה המתחרים מצליחים להתקדם.
אתכנן את ההשקה שלכם, אבנה תוכנית תוכן לחודש ואראה לכם באילו ערוצים כדאי להשקיע את הזמן שלכם.
אנסח עבורכם מסמכים משפטיים חיוניים, אסביר חוזים לפני שתחתמו עליהם ואעזור לכם להימנע מטעויות יקרות.
בואו נתחיל
מקרי שימוש

מה תרצו לבצע?

בחרו מה אתם רוצים לבצע, השתמשו במיומנות מוכנה לשימוש וקבלו תוצאה מעשית שתוכלו להשתמש בה.

תזמנו פוסטים לרשתות החברתיות

תזמנו פוסטים לרשתות החברתיות

תזמנו ופרסמו פוסטים באופן אוטומטי.
צרו תוכן שיווקי

צרו תוכן שיווקי

צרו מודעות ותעודה שיווקית מהאתר שלכם.
כתבו פוסטים לבלוג המותאמים ל-SEO

כתבו פוסטים לבלוג המותאמים ל-SEO

צרו פוסטים לבלוג עם מחקר מילות מפתח מובנה.
צרו תוכן לאתר

צרו תוכן לאתר

צרו תוכן לעמודי האתר שלכם בתוך דקות.
אתרו לידים וצרו איתם קשר

אתרו לידים וצרו איתם קשר

אתרו לקוחות פוטנציאליים ושלחו אליהם פניות באופן אוטומטי.
כתבו מיילים מקצועיים

כתבו מיילים מקצועיים

תארו את המצב וקבלו טיוטת אימייל מלוטשת.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

צרו מדיניות פרטיות ברורה המותאמת לעסק שלכם.
בדקו את התמחור שלכם

בדקו את התמחור שלכם

קבלו משוב על המחירים, העלויות, שולי הרווח ומודל התמחור שלכם.
מוכן לעזור במשימות העסקיות היומיומיות.
150+
Skills
חברו את הכלים שאתם כבר משתמשים בהם.
1,000
אפליקציות
עסקים ברחבי העולם סומכים עלינו.
50+
מדינות שבהן אנו פועלים

בחרו איך להתחיל עם סוכני AI

1,000 קרדיטים בכל חודש
מתרענן אוטומטית, אין צורך בפעולה.
מעל 150 מיומנויות מוכנות לשימוש
מאורגנות, לפי משימה, כולל פוסטים בבלוג, ביקורות SEO וניסוח המודעה.
חברו את האפליקציות האהובות עליכם
השתמשו ב-Gmail, Notion, Slack, WhatsApp ו-1,000+ כלים בזרימת העבודה שלכם.
צרו תמונות, לוגואים, ואלמנטים ויזואליים ממותגים
צרו נכסים ויזואליים מהר יותר בעזרת AI.
אמתו רעיונות עסקיים ותמחור
קבלו משוב לפני שאתם משקיעים זמן וכסף.
העלו קבצים ועקבו אחר גרסאות
צפו בעבודה ושמרו כל גרסה.
הפכו את רשימת המשימות שלכם לאוטומטית
תזמנו משימות חוזרות ותנו לסוכן שלכם לטפל בהן.

24 חודשים

45% הנחה
30.99
16.99/חודש
הפופולרי ביותר

12 חודשים

21.99/חודש

3 חודשים

24.99/חודש

חודש 1

30.99/חודש

מתחדש במחיר של ⁦24.99⁩₪ לחודש. המחירים אינם כוללים מיסים רלוונטיים.

מתחדש במחיר של ⁦24.99⁩₪ לחודש. המחירים אינם כוללים מיסים רלוונטיים.

אל תסתמכו רק על מה שאנחנו אומרים

ראו מה לקוחות ברחבי העולם אומרים על החוויה שלהם עם Hostinger.
Charlie Low ו-Dale Comley
Charlie Low ו-Dale Comley
מייסדים שותפים של Nohma

"אנחנו באמת משתמשים ב-Hostinger כסטנדרט שאליו המהנדסים שלנו צריכים לשאוף כשהם מספקים תמיכה."

אוון פיליפס
אוון פיליפס
Blacksmith

"יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין ותעודת ה-SSL במקום אחד, וזה היה ממש מרענן."

ג'ורדי רוברט
ג'ורדי רוברט
מומחה לשיווק

“Hostinger הוא ספק האחסון הטוב ביותר שאי פעם השתמשתי בו. התמיכה מדהימה והמחירים ללא תחרות.”

אנה פרנקס
אנה פרנקס
מעצבת דיגיטלית ומפתחת

"אני ממליץ ללקוחות שלי לעבור להוסטינגר. הכל קל, ותכונות חדשות יוצאות כל הזמן."

אליס הרנאז
אליס הרנאז
בעל עסק

"הודות ללוח המחוונים הפשוט של Hostinger, אנחנו יכולים לנהל את אתר הוורדפרס שלנו בעצמנו."

הביאו כלים משלכם
חיבורים

הביאו כלים משלכם

חברו שירותי צד שלישי כדי שהנציגים שלכם יוכלו להשתמש בהם במהלך הצ'אט.
התחילו בחינם
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

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שאלות נפוצות

Hostinger Agents היא אפליקציה מבוססת AI שמעניקה לכם צוות של סוכנים מומחים — כל אחד מהם מיועד לתחום עסקי ספציפי כמו אסטרטגיה, כתיבה, SEO, שיווק, משפטים, תקשורת לקוחות, ומכירות. במקום צ'אט בוט גנרי אחד, אתם מקבלים מומחים ממוקדים שאיתם תוכלו לדבר בכל עת, בשפה פשוטה. אין צורך בידע טכני.
מיועד ליזמים יחידים, עוסקים מהצד, ובעלי עסקים קטנים שמטפלים בהכל בעצמם. אם אי פעם רציתם שיהיה לכם אסטרטג, כותב, משווק, או יועץ משפטי זמין – זה בדיוק מה ש-Hostinger Agents מעניק לכם.
בניגוד לצ'אטבוטים כלליים של AI, כל סוכן Hostinger מאומן מראש עם מומחיות עמוקה בתחום עסקי ספציפי. אתם לא צריכים ליצור את הפרומפט המושלם — פשוט בחרו סוכן ומיומנות, והוא ינחה אתכם לתוצאה שימושית משם.
כישורים הם תבניות משימה מובנות מראש בתוך כל סוכן. במקום לנסות להבין מה לשאול, אתם בוחרים כישור והסוכן מנחה אתכם דרך תוצאה ספציפית — כמו כתיבת פוסט בבלוג, ביצוע מחקר מילות מפתח, או יצירת מדיניות פרטיות. כישורים הם מהירים יותר, מובנים יותר, ומפיקים תוצאות טובות יותר מאשר להתחיל משיחה ריקה.
לא. אתם יכולים להמשיך שיחה קיימת או להתחיל שיחה חדשה - זה תלוי בכם. כך או כך, הסוכן שלכם זוכר את ההקשר העסקי שלכם, את ההעדפות ואת ההחלטות הקודמות שלכם בכל השיחות. צ'אט חדש אף פעם לא מתחיל מאפס.

בחרו משימה, הסוכנים מבצעים אותה.

מומחי AI לתכנון, תוכן, SEO ומכירות, זמינים מתי שתצטרכו.

בואו נתחיל

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